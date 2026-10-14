Ucrania acusa a SpaceX de afectar la velocidad de sus drones y se encienden las alarmas por el apoyo de EE.UU.

KIEV.– Ucrania denunció el miércoles que SpaceX, la empresa de Elon Musk, restringió servicios de Starlink utilizados por sus fuerzas armadas, una medida que, según Kiev, interrumpió misiones de combate. La denuncia coincidió con una nueva oleada de ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, en un contexto de incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Volodimir Zelensky.

El asesor presidencial ucraniano Serhi Beskrestnov informó que SpaceX limitó el funcionamiento de la versión de uso militar de Starlink a velocidades inferiores a los 160 kilómetros por hora, una restricción que habría afectado las operaciones ucranianas en el frente.

Puntualmente, los drones ucranianos perdieron velocidad después de que se impusieran repentinamente restricciones al uso en el campo de batalla de los terminales de Starlink, por lo que fueron objetivos más fáciles para las defensas rusas, informaron funcionarios en off the record. Al mismo tiempo, Ucrania no recibió la advertencia anticipada habitual de sus socios occidentales sobre los devastadores misiles balísticos rusos, declaró Zelensky, lo que desencadenó temores de que a Ucrania se le esté privando de inteligencia vital, especialmente de Estados Unidos.

“Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ningún aviso sobre esta limitación [de Starlink], lo que provocó la interrupción de varias misiones”, escribió Beskrestnov en Telegram.

Starlink es un servicio de internet satelital operado por SpaceX que proporciona conectividad mediante una red de satélites. Su funcionamiento permite mantener las comunicaciones en zonas alejadas de las redes terrestres y resulta especialmente relevante en un conflicto en el que las fuerzas militares dependen de sistemas de comunicación para coordinar sus operaciones.

En Ucrania, funciona como una herramienta vital tanto para el ataque como para la defensa: se utiliza en misiones de drones de largo alcance, sistemas interceptores de defensa aérea y logística en la línea del frente, dijo Beskrestnov. Las restricciones denunciadas por Kiev afectan así a un sistema empleado en distintas operaciones militares, desde el uso de drones hasta las comunicaciones y el apoyo logístico de las tropas.

“Obviamente, esta acción no puede ser una coincidencia y está conectada con la situación política actual”, afirmó, sin dar más detalles. SpaceX no hizo comentarios de inmediato.

En Londres, antes de reunirse con el primer ministro británico, Andy Burnham, Zelensky se refirió a estas “dificultades”.

“Hemos tenido algunas dificultades que quiero abordar con Andy [Burnham] en relación con Starlink y los servicios de inteligencia”, indicó Zelensky, y agregó que hubo “muchas sorpresas de diversa índole con las que uno no puede contar cuando existe una verdadera colaboración, y nosotros contamos con la colaboración de Estados Unidos”.

En este contexto, Zelensky llegó el miércoles a Londres para reunirse con Burnham, mientras Kiev y sus aliados europeos buscan reforzar las defensas ucranianas. El presidente ucraniano también podría viajar a Bruselas para asistir a una cumbre de la Unión Europea más adelante esta semana.

Burnham dijo a la Cámara de los Comunes que Ucrania enfrenta “un momento oscuro y difícil” y que Zelensky no se irá “con las manos vacías”.

Funcionarios ucranianos temen que el apoyo de Estados Unidos al esfuerzo bélico esté disminuyendo después de que Trump alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para importar diésel ruso pese a los esfuerzos internacionales por sancionar a Rusia por su invasión y aislar a Putin.

Dudas

La controversia por Starlkink se suma a las dudas sobre el apoyo estadounidense en materia de inteligencia militar. Ucrania no recibió la advertencia anticipada habitual de sus socios sobre los ataques con misiles rusos que golpearon Kiev por segunda noche consecutiva, según el presidente Zelensky.

Yurii Ihnat, portavoz de la fuerza aérea ucraniana, dijo que no hubo advertencia de un ataque inicial con misiles balísticos rusos el martes por la noche, aunque Kiev fue alertada sobre tres oleadas posteriores de misiles.

La falta de aviso alimentó las dudas sobre la continuidad del intercambio de inteligencia entre Ucrania y sus aliados occidentales, en particular Estados Unidos, aunque Donald Trump afirmó que Washington no había dejado de compartir inteligencia con Ucrania.

La Unión Europea (UE) también se pronunció sobre las dudas en torno al intercambio de inteligencia. La portavoz principal de la institución, Paula Pinho, afirmó que la UE no tenía “indicios de que se haya suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania” por parte de Washington.

Más ataques

Los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana continuaron por tercera noche consecutiva, pese al anuncio de Trump de que ambos países habían acordado suspender estos ataques. Moscú aún no confirmó formalmente la tregua.

Las tres plantas combinadas de calefacción y energía de Kiev fueron alcanzadas durante la noche, dijo el primer ministro Serhii Koretskyi. Según Zelensky, al menos 600.000 personas se quedaron sin electricidad. Rusia lanzó 39 misiles balísticos y más de 120 drones contra instalaciones energéticas y críticas en Kiev, su región y Kharkiv, afirmó el presidente ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus fuerzas atacaron seis plantas eléctricas que, según Moscú, eran “utilizadas en interés del complejo militar-industrial” de las fuerzas armadas ucranianas.

La policía de Kiev informó de cinco muertos y 36 heridos en la capital, mientras que la agencia AFP reportó víctimas mortales adicionales en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Zelensky denunció en X “una operación de ataques selectivos con misiles balísticos rusos dirigida específicamente contra las infraestructuras energéticas, esas mismas infraestructuras cubiertas por el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense”.

“Esta operación fue completamente deliberada y elocuente por su envergadura: nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos”, lanzó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que los detalles de la tregua energética todavía estaban en discusión. “El trabajo en esa dirección continúa”, declaró a los periodistas.

El presidente ucraniano volvió a reclamar una respuesta internacional más contundente frente a los ataques y acusó a Moscú de haber desaprovechado la oportunidad de reducir las hostilidades. “Pedimos a Estados Unidos y a TODOS en el mundo que no cierran los ojos ante la realidad que respondan – y que respondan con firmeza” a los continuos bombardeos aéreos de Rusia, dijo en una publicación en redes sociales el miércoles.

“Rusia ha desperdiciado la oportunidad de desescalada y ha elegido claramente continuar su insana guerra de aniquilación”, afirmó.

Zelensky aceptó detener la campaña ucraniana contra las refinerías de petróleo rusas, que había provocado escasez de combustible en Rusia. El último ataque ucraniano contra una refinería del que se informó ocurrió el viernes pasado.

El fin de semana, Trump arremetió contra Zelensky por los ataques ucranianos de largo alcance contra infraestructuras energéticas rusas e incluso había sugerido que debía ser sustituido como presidente, lo que alimentó las dudas sobre la continuidad del respaldo estadounidense.

Agencias Reuters, AFP y AP