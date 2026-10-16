Escala la tensión entre Zelensky y Trump en un momento clave de la guerra con Rusia

BRUSELAS/KIEV.– El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, arremetió el viernes contra el acuerdo sobre el diésel alcanzado por su par estadounidense, Donald Trump, con Rusia, mientras aumentan las tensiones entre los dos mandatarios, una situación que pone en alerta a Europa en un momento en que aumentan las víctimas civiles en Ucrania antes del invierno más crudo.

Zelensky participó este viernes de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, donde denunció que Ucrania sigue sufriendo interrupciones en el sistema de satélites Starshield de SpaceX, utilizado tanto para operaciones en el campo de batalla como para derribar drones rusos que atacan ciudades alejadas del frente, otro hecho que levantó suspicacias hacia la Casa Blanca.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegan para asistir a una cumbre de la UE en Bruselas el 16 de octubre NICOLAS TUCAT - AFP

Los líderes de la UE cerraron filas en torno a Zelensky después de que Trump volviera a criticar a Ucrania, calificando de “vergüenza” sus ataques contra refinerías rusas, después de que Washington anunciara una tregua energética entre los dos bandos tras el cuestionado acuerdo con Moscú.

El mandatario ucraniano afirmó el jueves que se sentía traicionado por Trump, quien le declaró abiertamente su antipatía y volvió a pedir elecciones para reemplazarlo.

A su llegada a la cumbre en Bruselas, Zelensky se refirió de forma deliberada a sus homólogos presentes como “verdaderos líderes”.

Tensión con Trump

Trump tomó por sorpresa a Zelensky el pasado fin de semana al anunciar que Ucrania y Rusia habían acordado no atacar las instalaciones energéticas de la otra parte. De cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre, Trump culpó a los ataques ucranianos contra refinerías rusas del aumento de los precios de la energía, algo que podría pasarle factura en las urnas.

Su controvertido acuerdo sobre el diésel con Rusia ha provocado el malestar de Ucrania y de los aliados europeos, dado que rompe con la estrategia para sancionar al Kremlin y aislar diplomáticamente al presidente ruso, Vladimir Putin, por su invasión. Trump prometió poner fin a la guerra rápidamente, pero funcionarios ucranianos se han quejado de que está tratando de imponer a Zelensky la entrega de territorio a Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la UE en Bruselas Omar Havana - AP

“Ahora podemos ver cómo el dinero empezará a fluir de nuevo hacia Rusia a través de este acuerdo sobre el diésel”, dijo Zelensky en una rueda de prensa al margen de la cumbre. “Este acuerdo sobre el diésel nunca será suficiente para compensar el impacto del estrecho de Ormuz en los mercados globales. Pero sí servirá para poner más dinero directamente en el bolsillo de Putin, con el fin de financiar esta guerra”.

En este contexto, la UE trabaja para persuadir a Washington de que se mantenga al lado de Ucrania, manifestó la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas. “Estamos tratando de convencer a nuestros socios estadounidenses de que, si queremos terminar esta guerra, tenemos que presionar al agresor”, dijo. “Con nuestros aliados estadounidenses resulta muy difícil en este momento”.

Si bien los líderes de la UE criticaron el acuerdo de Estados Unidos para comprar diésel ruso, también se enfrentan al reto de abordar el aumento de los precios de la energía —que se han disparado desde el inicio de la guerra en Irán—, lo que puso de manifiesto las divisiones entre los Estados miembros durante la primera jornada de la cumbre, celebrada el jueves.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, interviene durante una rueda de prensa en el marco de una cumbre de la Unión Europea NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

“La guerra costará 155.000 millones de euros el año que viene. Y necesitamos al menos 70.000 millones de euros más de su parte”, pidió Zelensky ante los líderes de la UE este viernes. “Es una cifra realista. Y les pido que encuentren ese apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia”, agregó.

Los líderes europeos reconocieron que el apoyo financiero y militar a Ucrania está garantizado para 2026, pero que la financiación prevista para 2027 solo está cubierta parcialmente. La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para el periodo 2026-2027, de los cuales unos 45.000 millones están destinados al próximo año.

Ironía

Zelensky también acusó a Putin de no tener ningún interés en las negociaciones para terminar la guerra. “Putin no quiere conversaciones de paz en este momento, bajo ninguna forma”, afirmó. “Juega con las palabras, alegando que responden... Sencillamente, parece una parodia de un deseo genuino de poner fin a la guerra”.

Hacia el final de la conferencia de prensa, Zelensky protagonizó un breve momento que despertó risas en la sala y reflejó el estado actual de su relación con Trump. Cuando un periodista le preguntó si consideraba que el presidente norteamericano lo estaba usando como un “chivo expiatorio” para tapar sus problemas antes de las elecciones de mitad de término, el líder ucraniano –un excomediante- hizo una pausa de 15 segundos, luego sonrió y remató: “Esta es mi respuesta”.

La irónica respuesta de Zelensky ante una pregunta sobre Trump

El dirigente ucraniano eligió sin embargo la prudencia cuando le preguntaron insistentemente sobre su difícil relación con el mandatario republicano y evitó las críticas directas. No ocultó, eso sí, su malestar cuando le preguntaron sobre las últimas declaraciones de Donald Trump.

“Es más difícil trabajar con Zelensky que con Putin”, afirmó Trump, quien ha pedido en varias ocasiones la renuncia del presidente ucraniano, cuyo mandato ya terminó pero continúa por la imposibilidad de convocar elecciones bajo la ley marcial.

El jueves, Ucrania fue atacada por mil drones, afirmó Zelensky. “¡Mil! Pero la parte estadounidense afirma que es difícil hablar con Zelensky y que es menos difícil tratar con Putin. Vamos, por favor”, comentó ante los periodistas.

La disputa pública entre Trump y Zelensky avivó el miedo a que Washington pueda volver a reducir su apoyo al esfuerzo bélico de Kiev. Ucrania tiene una grave escasez de los misiles Patriot —fabricados en Estados Unidos— que necesita para protegerse de los devastadores ataques rusos con proyectiles balísticos, pese a las súplicas de Ucrania para que Washington envíe más.

Ataques

Por otra parte, en los ataques más recientes en Ucrania, una ofensiva con drones rusos contra la ciudad de Kharkiv causó la muerte de tres personas, mientras que otros ataques dejaron a cientos de miles de personas sin suministro eléctrico.

Los intensos bombardeos a la red eléctrica ucraniana antes de la llegada del invierno han sido una constante cada año desde que comenzó la guerra, y tienen como el objetivo minar la voluntad de lucha de Ucrania privando a la población civil de calefacción y agua corriente. Las autoridades ucranianas han advertido que el Kremlin está acumulando misiles balísticos para lanzar más ataques en los próximos meses.

Equipos de rescate sacan a una familia de entre los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 10 de octubre Kateryna Klochko - AP

El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, señaló que hay “mucha preocupación en toda Europa por lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento”.

Rusia no solo ataca la red eléctrica del país vecino, sino también edificios de apartamentos, transporte público, buques de carga, centros de datos y tiendas de alimentos. Los civiles ucranianos están pagando un alto precio por la escalada de la campaña del Kremlin, dijo la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Kiev en un informe mensual publicado el viernes.

En esta fotografía, facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania y difundida el 16 de octubre de 2026, un rescatista ucraniano trabaja para sofocar un incendio en el lugar de un ataque aéreo en Uman, en la región de Cherkasy HANDOUT - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Al menos 328 civiles fallecieron y 2105 resultaron heridos el mes pasado, un 85% más que en septiembre del año pasado, de acuerdo con el reporte, que anticipa un octubre complicado.

“Las dos primeras semanas de octubre estuvieron entre los periodos más letales para los civiles en años”, dijo Danielle Bell, jefa de la oficina de la ONU.

El Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 644 aviones no tripulados rivales sobre múltiples regiones rusas, la Crimea anexada ilegalmente y el mar Negro, lo cual obligó a la cancelación o postergación de los vuelos comerciales en los principales aeropuertos del país.

Los problemas con Starshield

Mientras tanto, un funcionario estadounidense afirmó que Donald Trump no pidió una reducción de los servicios satelitales de Starshield para Ucrania, después de que el magnate tecnológico Elon Musk insistiera en que cualquier limitación al sistema de comunicaciones habría surgido del presidente.

Kiev informó de restricciones al servicio, operado por SpaceX de Musk, el miércoles, poco después de que Trump criticara a Ucrania e instara al país a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

Musk había dicho que “cualquier límite de velocidad o uso” de los sistemas Starshield de su empresa SpaceX fue “decidido por el ejército estadounidense y, en última instancia”, por Trump.

El dron StarGate, fabricado por la empresa SkyFall y equipado con un módulo médico, vuela durante una demostración en un lugar no revelado de Ucrania, el miércoles 14 de octubre Evgeniy Maloletka - AP

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores. También utiliza el sistema satelital civil paralelo de SpaceX, Starlink.

Una fuente del Ministerio de Defensa de Ucrania indicó el jueves que los receptores de Starshield solo funcionan a velocidades de hasta 160 km/h. lo que dificulta su uso en misiones militares.

Zelensky señaló que el funcionamiento de las comunicaciones por satélite de SpaceX ha mejorado, pero aún no se ha restablecido por completo, y añadió que estas interrupciones ponen en peligro la vida de la población civil.

Agencias Reuters, AP y AFP