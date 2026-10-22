Crece la expectativa por el viaje de León XIV tras el resultado de la biopsia y el guiño a la Argentina

ROMA.- La recuperación del papa León XIV sigue viento en popa. Este jueves volvió a tener una agenda de trabajo normal, no la de una persona convaleciente, al día siguiente de conocerse -ya de noche en Roma- la buena noticia de que no tendrá que hacer ningún tratamiento después de su operación de cáncer de pulmón.

Como se informó, los resultados de la biopsia confirmaron que se trataba de un tumor maligno localizado y sin secuelas y disiparon las dudas sobre su próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Prevista del 6 al 17 de noviembre, la exigente gira nunca fue anulada ni postergada, se mantiene en la agenda papal -y también sus preparativos-, pero se espera una confirmación de parte del Vaticano. Y, probablemente, una modificación de la agenda, para que sea más “liviana”, sin tantos vuelos internos -hasta el momento son 14 en total, dos en helicóptero- y sin escalas como la de Cusco, con 3500 metros de altura.

En todo caso, es claro que el Papa tiene todas las intenciones de volver a un continente al que está muy apegado y a “su” amado Perú, donde vivió veinte años, primero como misionero agustino y luego como obispo. Fiel reflejo de esto, ayer, al saludar a decenas de recién casados (“novelli sposi”) al final de la audiencia general de los miércoles, cuando una pareja santafesina -Ornella y Juan Martín- le dijo “lo esperamos en Argentina”, él, sonriente, no dudó en contestar: “Argentina, allá vamos”, según se ve en un video grabado por el matrimonio.

Este jueves al margen de tener diversas audiencias, en el día que se celebra el onomástico de san Juan Pablo II, el Papa, de 71 años, también grabó un video mensaje en el que invita a los jóvenes de todo el mundo a anotarse para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en agosto del año próximo en Seúl, Corea del Sur, al abrirse las inscripciones para este evento.

En esas imágenes, como en las audiencias de la jornada, apareció con buen semblante y buena voz, confirmando esa muy buena recuperación de una operación de cáncer que tuvo lugar el 13 pasado, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y en la que, según confirmó la biopsia, lograron “limpiar” todo.

Mis queridos jóvenes amigos, hoy, coincidiendo con la apertura del plazo de inscripción para la #JornadaMundialdelaJuventud del próximo año, os invito cordialmente a todos y cada uno de vosotros a #Seúl. Esta es una invitación a emprender una peregrinación de fe, amistad y… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 22, 2026

Luego de recibir por la mañana a los cardenales Mario Grech, secretario general de la Secretaría del Sínodo y Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con quienes probablemente se puso al día de cómo terminó la cumbre convocada a diez años de Amoris Laetitia -de la que finalmente se ausentó por la operación-, León recibió una delegación del Comité Judío Estadounidense en la Sala del Consistorio.

Entonces resaltó la importancia de la amistad entre católicos y judíos. “Arraigada en nuestra herencia espiritual compartida, esta amistad también nos llama a defender la dignidad humana, servir a los pobres, proteger la libertad religiosa y promover la justicia y la paz”, dijo.

“El rechazo de toda forma de odio y discriminación por motivos religiosos o étnicos es esencial para este compromiso. A este respecto, con motivo del sexagésimo aniversario de la Declaración conciliar Nostra aetate del Concilio Vaticano II, afirmé que ‘la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate, en razón del Evangelio mismo’”, añadió.

El Papa León XIV asiste al "Congreso Internacional de Pastoral Escolar y Universitaria" en el Aula Pablo VI, en el Vaticano ANDREAS SOLARO - AFP

”Sin embargo, las diferencias de opinión, por profundas que sean, nunca deben dar lugar a prejuicios ni hostilidad, que socavan los fundamentos morales de nuestra sociedad”, agregó.

Más tarde, en una audiencia con los 1200 participantes de 60 países de un Congreso sobre Pastoral Escolar y Universitaria, en el aula Pablo VI, el Papa se refirió al momento delicado, de malestar, que viven muchos jóvenes en el mundo.

“No pocos jóvenes hoy están como paralizados por el miedo a equivocarse, de no estar a la altura, de ser incomprendidos, de no satisfacer las expectativas”, dijo, justo en momentos en los que Italia y varios otros países viven una oleada de protestas juveniles.

“Vivimos en una cultura del rendimiento que compara y clasifica constantemente a las personas, a menudo de manera despiadada. Una forma errónea de meritocracia termina por no respetar a la persona humana. Como consecuencia, muchos optan por rendirse incluso antes de intentarlo”, advirtió.

Y llamó a los presentes a ayudar a los jóvenes que encuentran a “ser protagonistas de un nuevo modo de habitar el mundo, a ser constructores de fraternidad, de una sociedad más justa”. “Bajo la coraza que muchos adolescentes construyen para no sufrir, se oculta el deseo de amar y ser amados”, siguió.

“Una pastoral escolar y universitaria será tanto más fecunda cuanto más se centre en la educación del corazón: educar el corazón hacia la compasión, la gratitud y la capacidad de conmoverse ante el dolor ajeno; educarlo hacia la alabanza y el anhelo de Dios”, indicó. “El servicio a los pobres, el voluntariado y el cuidado de la creación no son actividades accesorias -recordó-, sino espacios donde el corazón aprende a ensancharse. No lo olvidemos nunca: la caridad y la oración son inseparables”.