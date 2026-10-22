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El video en que el Papa León XIV saluda a una pareja de Santa Fe en el Vaticano y dice: “Argentina, allá vamos”

La frase del Papa se da tras su operación de cáncer de pulmón; el líder de la Iglesia fue dado de alta este sábado tras cuatro días de internación

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El papa León XIV
El papa León XIVMichael Kappeler - dpa DPA

A menos de una semana de haber recibido el alta tras ser operado por un cáncer de pulmón, el papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en el Vaticano y luego salió a la plaza a saludar a los fieles que lo esperaban. Dos argentinos que habían viajado hasta allí fueron bendecidos por el Sumo Pontífice, que al darse cuenta de su nacionalidad dijo: “Argentina, allá vamos”, en medio de las especulaciones sobre su visita a América Latina, confirmada por las autoridades antes de la intervención.

Los autores del video son dos santafesinos que fueron a Italia por su luna de miel. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín conversaron con el líder de la Iglesia, quien al preguntar de dónde eran y escuchar la respuesta aseguró: “Argentina, allá vamos”, luego de que Fontana le dijera que el país lo esperaba.

La pareja estaba allí para participar del Sposi Novelli, la bendición especial del Papa a recién casados que lo esperan en la plaza, en primera fila, a la salida de la audiencia. Fue entonces que León XIV saludó a cardenales y a los novios.

“Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el Papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol”, contó la pareja luego al medio santafesino AIRE.

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