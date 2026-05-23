Crece la expectativa por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra

WASHINGTON.- Tras retomarse este fin de semana el contacto entre Estados Unidos e Irán a través de la mediación de Pakistán en el conflicto, ambos países dejaron trascender que podrían estar cerca de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Medio Oriente, con divergencias que persisten en el tema nuclear.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que llegó este sábado a la India como parte de una visita oficial de cuatro días, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, un negociador clave con Irán, abandonó Teherán tras una serie de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, señaló Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y agregó que esperaba “buenas noticias”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció que Teherán se centrará en ultimar un memorando de entendimiento después de que el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, se reunieran este fin de semana con Munir.

El jefe del Ejército pakistaní, Syed Asim Munir es recibido por el Ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán como parte de los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos (AFP) HANDOUT - Inter-Services Public Relations

Desde la República Islámica señalaron que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos. Así manifestaron su esperanza de que una decisión final sobre el borrador preparado por Pakistán pueda llegar en un plazo de 48 horas, mientras ambas partes lo revisan.

Indicaron que el vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner desempeñaron papeles significativos para ayudar a cerrar las brechas restantes, y que Qatar ocupó un papel clave al enviar a un alto funcionario a Teherán para respaldar las gestiones de mediación de Pakistán.

Munir también encabezó un encuentro con el presidente Masoud Pezeshkian antes de abandonar Teherán, informaron los medios estatales iraníes.

Bajo este contexto, el Ejército pakistaní afirmó que las negociaciones de las últimas 24 horas habían dado lugar a avances “alentadores” hacia un acuerdo definitivo.

“La tendencia esta semana ha sido hacia una reducción de las disputas, pero aún hay cuestiones que deben discutirse a través de mediadores. Tendremos que esperar y ver cómo evoluciona la situación en los próximos tres o cuatro días”, sumó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Cargueros se ven en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair) Fatima Shbair - AP

Estrecho de Ormuz

Entre los puntos principales del acuerdo preliminar se encontraría el fin del bloqueo naval estadounidense, que ya dura varias semanas.

“El tema del estrecho de Ormuz figura entre los asuntos abordados en este memorando de entendimiento de 14 puntos, pero más importante aún, el fin de la piratería que lleva a cabo Estados Unidos contra la navegación internacional”, precisó Baqai.

En una entrevista a la TV estatal, el vocero también aseguró que la prioridad iraní es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido en Líbano.

Agencias Reuters y AFP