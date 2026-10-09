Criptomonedas, niños de Uganda y una denuncia que sacude la campaña de Flavio Bolsonaro

BRASILIA.– A poco más de dos semanas del balotaje del 25 de octubre en Brasil, la coalición que impulsa la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció ante la Justicia Electoral a un sitio de criptomonedas que reparte tokens a quienes promuevan en redes sociales una iniciativa que llama a votar por Flavio Bolsonaro. El oficialismo pidió identificar a los responsables e investigar posibles delitos, mientras que la campaña del senador negó cualquier vínculo y anunció acciones legales para dar de baja la página.

El proyecto se llama Brasil 22 Token y su moneda, B22, alude al número con el que el senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), compite en las urnas. La iniciativa, revelada por el diario Folha de S.Paulo, se presenta como un movimiento que combina el apoyo al “voto 22” con una causa solidaria: ayudar a HypersKids, un grupo infantil de danza de Uganda, a terminar su casa en Kampala, capital de ese país.

Promoción de un sitio cripto vinculado a Flavio Bolsonaro

HypersKids no es un desconocido en las redes. Está integrado por chicos de un orfanato de Kampala y saltó a la fama global en 2024, cuando su audición en el programa America’s Got Talent fue ovacionada de pie y aprobada por los cuatro jurados. Su perfil de Instagram reúne hoy 12,9 millones de seguidores.

Ese perfil es la cara visible del proyecto. En un video que superó 1,2 millones de reproducciones, los chicos bailaban con remeras amarillas con la inscripción B22 y entonaban un jingle bolsonarista que llamaba a votar y confirmar el 22. “Por favor, confíen en Nikolas Ferreira, Flavio Bolsonaro, Pablo Marçal”, pedían a cámara, al nombrar junto al candidato a un diputado bolsonarista y al empresario e influencer que integra su campaña. El video fue borrado la noche del jueves.

Un estudiante que apoya al presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva participa en una marcha contra la extrema derecha en Río de Janeiro PABLO PORCIUNCULA - AFP

El texto que acompañaba el video anunciaba que el grupo había recibido 120 millones de tokens e invitaba a comprar la moneda y a ganar más convenciendo a otros de votar al 22. Según la denuncia de la coalición oficialista Brasil Pronto pra Mais, el posteo apareció once minutos después de que la billetera digital que creó el activo transfiriera esos tokens a otra atribuida al grupo ugandés.

La audiencia propia del proyecto es mucho más modesta. Su cuenta en X, @Brasil22Token, que lleva el nombre “Brasil Bolsonaro” y se define, en inglés, como “el mayor meme político de Brasil”, fue creada este mes y el jueves por la noche sumaba 199 seguidores. El grupo de Telegram, que incluye el apellido del candidato en su dirección, reunía a unos 12.000 miembros.

Vamos aos fatos sobre o Brasil 22 Token.

Nos últimos dias, surgiram discussões sobre o B22, o airdrop e a expressão “compra de votos”.

Então vamos explicar publicamente como o projeto realmente funciona — ponto por ponto. 🧵👇 pic.twitter.com/6wPITjAGrA — Brasil Bolsonaro (@Brasil22Token) October 8, 2026

La repercusión del caso se coló en el chat. “Está saliendo en todos los canales de noticias, van a arruinar la campaña de Flavio”, advirtió un participante la tarde del jueves. Un administrador lo cruzó: “¿Vas a quedarte solo criticando? ¿O vas a apoyar la causa?”. El intercambio terminó con acusaciones cruzadas de “petista”.

El sitio ofrece 30.000 tokens a cada una de las primeras mil personas que publiquen en X, Instagram o TikTok que forman parte de la “comunidad B22”, con inscripción hasta el 26 de octubre, un día después de la segunda vuelta. Para anotarse hay que tener antes al menos 10.000 tokens en una billetera digital.

De acuerdo con los cálculos de la coalición, los 120 millones de tokens entregados al grupo ugandés equivalían este jueves a unos 104.500 reales -cerca de 20.900 dólares-, y el activo habría movido alrededor de 1,06 millones de reales -unos 212.000 dólares- en 24 horas.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro durante un acto de su partido, el Liberal (PL), en Brasilia SERGIO LIMA - AFP

Detrás de la difusión aparece Kevim Flores, cuyos perfiles en X e Instagram promocionan el token, aunque no se presenta como dueño del sitio, según Folha. En un mensaje dirigido a los apostadores (“Se acabaron las bets en Brasil”), prometió una valorización superior al 3000% hasta la elección.

Según la presentación de la coalición ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), la noche del jueves, Flores se reconoció como creador del token en un vivo de Instagram y explicitó el objetivo: “Vamos a conseguir que varias personas que votaron al 13 compartan en sus redes sociales el B22”, dijo, en alusión al número de Lula. La transmisión se hizo desde el perfil de Nahuel Medina, a quien el escrito describe como socio de Marçal y que se ofreció a presentárselo. Bolsonaro, Marçal y Medina figuran como denunciados.

El sitio afirma que el apoyo al voto 22 es una posición propia, que no tiene vínculo con partidos ni candidatos, que no garantiza retorno financiero y que la entrega de tokens no depende del voto ni de la difusión de propaganda. Para la coalición de Lula, eso se contradice con los mensajes de los propios organizadores.

La legislación brasileña prohíbe ofrecer ventajas económicas a quienes difundan propaganda electoral en internet y veda a las empresas financiar campañas. Juristas consultados por el portal g1 advirtieron que la irregularidad depende de probar que los tokens están atados a publicar contenido favorable a un candidato, y que para sancionar al beneficiado hay que demostrar que conocía la maniobra.

El candidato a la alcaldía de San Pablo, Pablo Marçal, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), saluda a sus seguidores tras depositar su voto durante la primera vuelta de las elecciones municipales MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El antecedente más cercano es el del propio Marçal. La Justicia Electoral lo inhabilitó por ocho años por premiar con dinero a los seguidores que más difundían recortes de sus videos en la campaña por la alcaldía de San Pablo en 2024, en un fallo confirmado en diciembre por un tribunal regional y todavía apelado.

La denuncia ante la Policía Federal pide identificar a los responsables e investigar el uso de una estructura comercial para hacer propaganda o captar electores y una eventual compra de votos. También reclama preservar los registros de Instagram, X y Telegram, y solicitar cooperación judicial a Estados Unidos.

En paralelo, la coalición promovió ante el TSE acciones por propaganda paga en internet y por presunto abuso de poder económico, figuras que en Brasil pueden derivar en la anulación de una candidatura, y pidió dar intervención a los organismos de protección de la niñez por el uso de la imagen de los chicos. Reclamó además suspender el dominio del sitio y aplicar una multa diaria de 50.000 reales (10.000 dólares) si el reparto de tokens continúa.

Estudiantes que apoyan a Lula da Silva encienden bengalas durante una marcha contra la extrema derecha en Río de Janeiro PABLO PORCIUNCULA - AFP

“La disputa puede ser intensa, pero la decisión sobre el futuro del país debe pertenecer a los brasileños”, sostuvo la coalición en un comunicado, en el que rechazó que la distribución de ventajas financieras pueda incidir en la elección.

La campaña del senador se despegó del caso. “La campaña desconoce la autoría del sitio citado, y no tiene ninguna relación con su contenido ni con la venta de criptomonedas”, señaló en un comunicado, en el que anticipó que su equipo jurídico presentará medidas en los fueros electoral, civil y penal para dar de baja la página.

“No existen perfiles contratados por la campaña de Flavio Bolsonaro para hacer propaganda, sea de producto o de contenido”, agregó, y sostuvo que todos sus canales oficiales fueron informados al TSE y cumplen la legislación.