WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a su par ruso, Vladimir Putin, que detenga toda agresión militar contra Europa como parte de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. La declaración marcó un cambio de tono respecto de la cordialidad que había exhibido durante su reciente encuentro con el líder del Kremlin en China.

Trump reveló que formuló el planteo durante la reunión que mantuvo con Putin la semana pasada en Shenzhen, en el marco de su visita al país asiático. Según explicó, considera que una reducción de las acciones militares rusas contra territorios europeos podría facilitar un entendimiento entre Moscú y Kiev.

Putin, Jinping y Trump posan junto a otros líderes en la foto oficial de la cumbre de la APEC en Shenzhen GREG BAKER - POOL

“Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a plantearle que me gustaría ver al presidente Putin retirar toda agresión militar contra territorios en Europa, con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se logre pronto”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Creo que existe una gran posibilidad de que esto ocurra”, agregó.

El mensaje llegó un día después de que Trump recibiera en Florida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ambos instaron a Rusia a evitar cualquier acción que pueda extender el conflicto más allá de Ucrania.

En una declaración conjunta, señalaron que habían conversado sobre “la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencionada o no, pueda ampliar la guerra”. Trump también afirmó que había informado a Rutte sobre el contenido de sus conversaciones con Putin.

De los elogios a un reclamo a Moscú

El nuevo mensaje del presidente estadounidense contrasta con la actitud que mostró durante su encuentro con el mandatario ruso en China. En aquella ocasión, Trump recibió sonriente a Putin y lo presentó como un amigo antes de estrecharle la mano. “¿Quién es él? Es mi amigo”, dijo.

La escena había despertado preocupación en Kiev y varias capitales europeas, ante el temor de que Washington volviera a acercarse a Moscú en detrimento de Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

El reclamo de Trump también se produjo en un contexto de inquietud entre los gobiernos europeos por las acciones militares rusas en la región. Entre los episodios recientes figura el impacto de tres misiles de crucero rusos en territorio polaco la semana pasada.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky GENYA SAVILOV - AFP

En esta oportunidad, además, el presidente estadounidense no reclamó a Kiev una contención equivalente a la que había exigido en otras ocasiones frente a sus ataques contra objetivos dentro de Rusia.

En paralelo, Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial de la Casa Blanca a Rusia junto con Steve Witkoff, defendió la conducta del presidente ruso durante la guerra y lo describió como un dirigente de gran dimensión política.

En una entrevista con el podcast alemán MD Meets, Kushner afirmó que Putin había demostrado moderación al no recurrir a armas nucleares. “Hasta ahora, Putin ha mostrado moderación; ha aceptado no utilizar armas nucleares, lo que obviamente es un hecho de gran importancia, y nos ha asegurado que esa no es su intención”, sostuvo.

“Es, sin duda, un gran hombre de la política, una figura histórica”, añadió. También dijo estar convencido de que el mandatario ruso desea alcanzar la paz.

Vladimir Putin Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

Kushner describió el conflicto como “una guerra indirecta en la que Europa financia y arma a Ucrania contra Rusia”. Sin embargo, reconoció que las diferencias sobre el territorio del este ucraniano reclamado por Moscú siguen como uno de los principales obstáculos para un acuerdo.

“Lo que Steve y yo hemos deducido tras pasar muchas horas con el presidente Putin y el equipo ruso es que la cuestión territorial se encuentra ahora mismo en un punto muerto”, explicó.

El enviado estadounidense advirtió sobre los riesgos de que las negociaciones fracasen y la guerra escale. “Basta con un pequeño error de cálculo para que la situación se descontrole por completo”, afirmó.

Agencias ANSA y AFP