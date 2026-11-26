BOSTON.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a un hombre luego de que ganara un millón de dólares en la lotería. La Lotería Estatal de Massachusetts compartió en Facebook una foto de Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien había ido a retirar su cheque y los agentes federales descubrieron que estaba ilegal en el país.

La imagen fue compartida el sábado por la lotería del mencionado estado, se viralizó y se llenó de mensajes con felicitaciones. Pero a los pocos días, ICE anunció que el hombre había sido privado de su libertad, ya que se encontraba radicado ilegalmente en el país desde el año 2013, según informó Boston Globe.

“El ICE de Boston arrestó a Ariel Velásquez-Morales, un inmigrante ilegal de El Salvador que ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts el 24 de noviembre. Según informes locales, gastó 10 dólares en el boleto que finalmente condujo a su arresto”, expresaron las autoridades en un comunicado oficial.

La foto compartida por ICE tras la detención (Foto: X)

“Entró ilegalmente al país en 2013, durante la administración Obama, y ​​los funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande de Texas le emitieron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo liberaron en Estados Unidos con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez-Morales en 2014, pero este permaneció ilegalmente en el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su expulsión de Estados Unidos”, continuaron relatando sobre los pasos a seguir, tras su detención.

Además, a través de su cuenta oficial de X, ICE Boston siguió promocionando la captura del inmigrante diciendo: “¡Bienvenidos a la lotería de la ERO de Boston! Donde los inmigrantes ilegales y los políticos de las ciudades santuario no tienen suerte, ¡y los ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva Inglaterra siempre son los ganadores!“.

Welcome to the ERO Boston lottery! Where illegal aliens and sanctuary politicians are out of luck, and the law-abiding citizens of New England are always the winners! https://t.co/54cEoglyWB — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

Con este arresto, ICE también buscó incentivar a más ciudadanos a denunciar a sus vecinos: “Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos y serán deportados lo antes posible”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE está cumpliendo su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, restablecer la rendición de cuentas y proteger a las comunidades estadounidenses. Si tiene información sobre actividades delictivas de extranjeros en su comunidad, llame a la línea de información de ICE al 866-DHS-2-ICE o complete el formulario de denuncia en línea”, concluyeron en su página oficial.