Crisis en Afganistán: cómo hicieron los medios estadounidenses para sacar a periodistas locales del país en medio del caos

NUEVA YORK.- Durante horas, esperaron en la pista bajo el calor implacable, niños, maletas y cochecitos a cuestas, esperando un vuelo a la libertad que no llegaría. Más de 200 afganos de todos los ámbitos (cocineros, jardineros, traductores, conductores, periodistas) se reunieron en la pista del aeropuerto de Kabul, buscando escapar de un país cuyo gobierno se había derrumbado a una velocidad impactante.

Cuando las fuerzas talibanes irrumpieron en el aeropuerto abarrotado, el grupo - empleados locales de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, junto con sus familiares - escuchó disparos. Se dispersaron rápidamente y finalmente regresaron a hogares donde no su seguridad no estaba garantizada.

Pasarían varios días hasta que algunos miembros del grupo pudieran asegurar su salida el jueves de Afganistán, una movida que se logró después de un esfuerzo de rescate global que se extendió desde las salas de redacción estadounidenses hasta los pasillos del Pentágono y el palacio del emir en Doha, Qatar. Un corresponsal del Times, un exmarine estadounidense, que había sido evacuado antes pero regresó en un avión militar para ayudar a sus colegas afganos, se quedó dentro del aeropuerto para ayudar a coordinar la fuga.

La terrible experiencia del grupo fue una de las muchas que se desarrollaron durante la semana pasada en Afganistán, donde los ciudadanos que trabajaron codo a codo con los periodistas occidentales durante años, ayudando a informar al mundo sobre las tribulaciones de su nación, ahora temen por su seguridad y la de sus familias bajo los talibanes. Los medios de comunicación de todo el mundo han pedido a los diplomáticos de alto nivel y a los fixers en el terreno a ayudar a sus empleados a escapar de una situación que nadie esperaba que se desarrollara de manera tan brutal, tan rápida.

A medida que la situación en Afganistán se deterioró en los últimos días, el Times, el Journal y el Post se unieron en sus esfuerzos de evacuación. El personal de seguridad y los editores compartieron información en las llamadas matutinas. Las empresas llamaron al gobierno de Biden a ayudar a facilitar el paso de sus colegas afganos, y se entablaron conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado.

Para el domingo, las oficinas estaban cerradas y las calles de Kabul se habían vuelto caóticas. A medida que las tropas estadounidenses, los contratistas y los equipos de seguridad abandonaron el país, las redacciones tuvieron cada vez menos visibilidad de la situación en el terreno. Algunos empleados afganos temían que las fuerzas talibanas fueran de puerta en puerta, intimidando o incluso secuestrando a periodistas que se sabía que habían trabajado con medios estadounidenses.

El ejército estadounidense había asegurado una parte del aeropuerto internacional Hamid Karzai, a pocos kilómetros del centro de Kabul, pero llegar allí y luego acceder a la terminal se volvió casi imposible. El domingo, el grupo de más de 200 personas vinculadas a los tres diarios, incluidos empleados y sus familiares, viajó a la pista del aeropuerto, con la esperanza de establecer contacto con el ejército estadounidense, según tres personas informadas sobre los hechos, algunas de las cuales solicitaron anonimato para describir discusiones delicadas.

En cambio, encontraron una escena de confusión masiva, con cientos de afganos aterrorizados que buscaban refugio. Cuando llegaron las fuerzas de los talibanes, la situación se volvió más peligrosa; los miembros del grupo se fueron deshidratados, hambrientos y desanimados, sin una idea clara de lo que sucedería a continuación, dijeron.

En Nueva York y Washington, los jefes de los diarios se acercaron a contactos diplomáticos en países con embajadas en Afganistán, buscando pistas que pudieran resultar en puerto seguro y transporte para sus empleados. “Hubo muchos planes y muchos esfuerzos que fracasaron o se vinieron abajo”, dijo Michael Slackman, subdirector de la sección internacional del Times. “Tenías un plan por la noche y dos horas más tarde las circunstancias en el terreno habrían cambiado”.

Una opción surgió cuando Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, ofreció algunos asientos para los empleados afganos en un vuelo chárter que su equipo estaba tratando de arreglar para ayudar a mujeres afganas en riesgo, según tres personas informadas sobre las discusiones. Los empleados no terminaron tomando el vuelo.

El martes, trece personas de The Washington Post -incluidos dos empleados afganos y sus familias y un corresponsal estadounidense- pudieron partir en un transporte militar estadounidense con destino a Qatar con la ayuda de “varias personas que coordinaron en diferentes frentes”, según a una vocera, Kristine Coratti Kelly. Fred Ryan, director del Post, había enviado un correo electrónico al asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, para pedir ayuda.

Tres corresponsales del Wall Street Journal abandonaron el país el martes y el diario seguía trabajando para evacuar a decenas de empleados afganos. Una vocera, Colleen Schwartz, dijo el jueves que ha habido “un progreso positivo y nuestros colegas están en camino de un paso seguro”. “Tendremos más para informar pronto”, dijo.

Un gran avance para un grupo de 128 personas de The Times se produjo cuando el gobierno de Qatar, un país con vínculos tanto con Afganistán como con Estados Unidos, aceptó ayudar. Qatar es el hogar de una base militar estadounidense; también tiene una embajada en Kabul y una relación con los líderes talibanes.

A.G. Sulzberger, director de The New York Times, dijo que la compañía estaba “profundamente agradecida” con el gobierno de Qatar, “que ha sido realmente invaluable para poner a salvo a nuestros colegas afganos y sus familias”.

“También agradecemos a los muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se interesaron personalmente en la difícil situación de nuestros colegas y el personal militar en Kabul que los ayudó a salir del país”, dijo Sulzberger en un comunicado. “Instamos a la comunidad internacional a que continúe trabajando en nombre de los valientes periodistas afganos que aún corren peligro en el país”.

Los medios de comunicación siguen centrados en ayudar a los afganos, cuyo empleo en algunos casos se remonta a décadas. Algunos están escondidos en ciudades fuera de Kabul, sin poder viajar al aeropuerto ni pasar los puestos de control de los talibanes. El propio aeropuerto de Kabul sigue inundado por oleadas de afganos que buscan volar fuera del país, y las fuerzas talibanes bloquean varios puntos de entrada.

Durante la noche del jueves, los empleados de The Times y sus familiares hicieron otro intento de llegar al aeropuerto. Al principio, el grupo se apartó de la multitud y los guardias en un puesto de control de los talibanes y finalmente encontró una entrada abierta, según las tres personas informadas sobre los hechos.

El grupo contó con la ayuda de un par de corresponsales extranjeros del Times: Mujib Mashal y Thomas Gibbons-Neff. Este último, un exmarine, había salido inicialmente de Kabul con una primera ronda de evacuados estadounidenses. Pero más tarde voló de regreso a Kabul en un avión militar y se quedó en el ala del aeropuerto ocupada por Estados Unidos, donde aconsejó a sus colegas afganos cómo y cuándo hacer sus intentos.

“Los funcionarios del Departamento de Estado, tanto en Washington como en Kabul, han estado en contacto constante las 24 horas del día con los medios con sede en Estados Unidos en relación a los esfuerzos para llevar a sus periodistas, empleados y afiliados a un lugar seguro”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado el jueves. “Es una de nuestras prioridades y damos la bienvenida a las noticias de hoy”.

Cómo sigue

Los próximos pasos para los medios de comunicación no están claros. Para los corresponsales de habla inglesa que permanecen en Kabul, la cobertura se ha vuelto más peligroso.

El jueves, un fotoperiodista de Los Angeles Times, Marcus Yam, y un fotógrafo de otro medio de comunicación estadounidense fueron golpeados por un combatiente talibán que insistió en que borraran de sus cámaras cualquier imagen que hubieran tomado. Los fotógrafos fueron detenidos durante 20 minutos hasta que un combatiente de habla inglesa se dio cuenta de que trabajaban para los medios occidentales y los liberó.

En lugar de vehículos blindados, algunos periodistas audiovisuales ahora dependen de taxis sin identificación, para evitar el escrutinio o la atención no deseada. Después de que los talibanes tomaron el poder, Clarissa Ward de CNN se cambió a una abaya de cuerpo entero para seguir hablando con los afganos en la calle. Roxana Saberi de CBS News cambió a Zoom cuando se volvió demasiado difícil realizar entrevistas libremente en público.

El servicio celular no es confiable, pero algunos corresponsales tratan de evitar los teléfonos satelitales, “para que nuestras ubicaciones no sean reveladas”, dijo Deborah Rayner, vicepresidenta senior de CNN para la recopilación de noticias internacionales.

“La gente será mucho más clandestina en la recopilación de noticias, porque tendrá que serlo”, dijo John Lippman, director interino de programación de Voice of America. “Cubriremos Afganistán desde fuera de Afganistán si es necesario”.

Informar de forma remota puede ser mejor que no informar en absoluto, pero a los grupos de libertad de prensa les preocupa que la represión de los talibanes impida que el mundo sepa lo que está sucediendo dentro del país. “El conocimiento local de los periodistas afganos no puede ser reemplazado”, dijo Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, en un comunicado.

Una organización de noticias ha aumentado su personal en Afganistán: Al Jazeera, la cadena de televisión y medios con sede en Qatar.

Mohamed Moawad, su director, dijo esta semana que sus corresponsales podían moverse en su mayoría sin restricciones en Afganistán y que había enviado a más reporteros, incluidos algunos que viajaban desde Doha y países vecinos. Un corresponsal afgano veterano ayudó a la cadena a obtener imágenes exclusivas de los talibanes tomando el control del palacio presidencial.

“Poner el foco en Afganistán en este momento es muy vital y crucial para el pueblo de Afganistán, para hacer que los talibanes rindan cuentas por los compromisos que han puesto sobre la mesa”, dijo.

Pero Moawad expresó su preocupación de que la cobertura global de Afganistán podría desvanecerse a medida que las condiciones se deterioren y los periodistas extranjeros, junto con sus colegas afganos, ya no se sientan seguros. “Tenemos que asegurarnos de que la cobertura continúe”, dijo.

