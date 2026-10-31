Crisis institucional en Polonia: el presidente acusa a Tusk de tomar por la fuerza la Corte Constitucional

VARSOVIA.– El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó este sábado a consultas a los partidos de la mayoría centrista y de la oposición nacionalista en busca de una salida a la crisis política e institucional que escaló el viernes con la intervención de la policía en la Corte Constitucional.

Nawrocki convocó consultas “debido a la amenaza que pesa sobre la seguridad interior de la república de Polonia”, según un comunicado. El líder nacionalista denunció una “violación del orden constitucional” y pidió la retirada de las fuerzas de seguridad de la corte.

Nawrocki habla durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la sede de la organización, en Nueva York RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al mismo tiempo, el presidente acusó al primer ministro polaco, Donald Tusk, de orquestar una toma de control forzada del máximo tribunal del país, después de que fuera suspendido su titular, un aliado del anterior gobierno de extrema derecha.

El viernes por la noche, el Tribunal Constitucional informó que su jueza con más años de servicio, Anna Korwin-Piotrowska, había suspendido a Bogdan Swieczkowski, presidente del tribunal y designado por el antecesor de Tusk, de línea ultraderechista, y que ahora quedaba al frente de la corte.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, llega a la cumbre de la UE en Bruselas Omar Havana - AP

El sábado, los nacionalistas, la extrema derecha y la izquierda radical respondieron a la invitación del jefe de Estado en el palacio presidencial. Dos partidos de la coalición centrista en el poder también.

La izquierda, miembro de la coalición, indicó no haber recibido una invitación y no estar dispuesta a discutir con el jefe de Estado, quien según ella es parte del problema. La Coalición Cívica (KO) de Tusk no tenía la intención de enviar a nadie, según los medios polacos.

Las consultas se llevan a cabo por turnos. El sábado por la tarde no había trascendido si han sido fructíferas.

La disputa por el Poder Judicial

Considerada demasiado dependiente del poder político por la Unión Europea (UE), la Corte Constitucional ha sido blanco de un tira y afloja entre Bruselas y los nacionalistas del partido Ley y Justicia (PiS) durante sus mandatos (2015-2023). Desde 2015, el gobierno del PiS nombró a jueces que ni la UE ni Tusk reconocen.

Desde su regreso al poder en 2023, Tusk, expresidente del Consejo Europeo, ha prometido resolver la crisis. Por el momento ha sido en vano. El jefe del Estado se ha opuesto a ratificar las nominaciones propuestas por la cámara baja del Parlamento para el Tribunal.

A poco más de un año para las elecciones legislativas, la crisis escaló el viernes cuando la policía antidisturbios invadió el tribunal para bloquear el acceso.

El presidente suspendido del Tribunal Constitucional de Polonia, Bogdan Swieczkowski, en el centro, participa en una protesta frente a la Corte Constitucional, en Varsovia Beata Zawrzel - AP

El ministro de Justicia y fiscal general pidió el levantamiento de la inmunidad del presidente de la corte y una jueza recién designada por la mayoría anunció que asumiría el cargo de forma interina.

El sábado seguía allí. “Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber”, justificó Tusk.

El despliegue de las fuerzas del orden se produjo mientras Nawrocki se encontraba a bordo de un avión con destino a Senegal. El presidente dio la vuelta y se presentó en el tribunal por la tarde.

La suspensión de Swieczkowski intensificó la aún más disputa entre Nawrocki, aliado del anterior gobierno nacionalista, y el gobierno proeuropeo de Tusk por el control del Poder Judicial.

Manifestantes se congregan frente a la sede de la Corte Constitucional de Polonia, en Varsovia MLADEN ANTONOV - AFP

“Esta noche se produjo una alteración del orden público en la República de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional”, afirmó Nawrocki en un comunicado leído por uno de sus asesores frente al tribunal a primera hora del sábado.

Se dirigió directamente al tribunal, donde un importante despliegue de la policía antidisturbios vigilaba la zona mientras varios cientos de manifestantes exigían la restitución de Swieczkowski en su cargo.

Tusk afirmó en X que su gobierno buscaba restablecer el Estado de derecho, que la UE había acusado a sus predecesores —el partido Ley y Justicia— de socavar.

“Este proceso es difícil, a veces incluso doloroso, y requiere medidas contundentes. No hay otra manera”, afirmó el premier.

Manifestaciones en apoyo a los jueces

Los simpatizantes de Ley y Justicia se manifiestan desde hace varias semanas frente a la Corte Constitucional para apoyar a los jueces.

“Es una destrucción de la democracia por parte de Donald Tusk (...) es una tragedia”, lamentaba el sábado ante la AFP Iwona Dudek, de 62 años. Acompañada de su marido, vino de Zgorzelec, ciudad fronteriza con Alemania, para protestar ante la corte.

Pero, según ella, “Donald Tusk ha logrado lo imposible. Unió a toda la derecha”. “Soñábamos con una situación así”, declaró la mujer.

Un prendedor con la imagen de Nawrocki se ve durante una concentración frente a la sede de la Corte Constitucional polaca, en Varsovia SERGEI GAPON - AFP

Efectivamente, el viernes, después de la intervención de la policía, todos los altos cargos de la oposición nacionalista y de extrema derecha acudieron al tribunal para, según ellos, defender a su presidente.

Ewa Marciniak, politóloga de la Universidad de Varsovia, estima que la perspectiva de las elecciones legislativas de noviembre de 2027 hace que la situación sea particularmente explosiva.

“Ya estamos en campaña electoral, por lo tanto, en una fase de movilización de los electores” y existe el peligro de una “escalada de la situación”, declaró a la AFP.

Agencias AFP y Reuters