Cómo un insulto desató un movimiento juvenil que desafía al poder en la India

Se presentan en su sitio web como “La voz de los vagos y desempleados”, y precisan que son un partido “para los jóvenes a quienes no paran de llamar vagos, ‘adictos a internet’ y -más recientemente- cucarachas. Eso es todo. Esa es la misión. El resto es sátira”.

Se trata del “movimiento de las cucarachas”, que dice ser un partido solo como parte la sátira, y que tiene a maltraer al gobierno del primer ministro Narendra Modi. El líder nacionalista, que a lo largo de sus 12 años de gobierno venía repeliendo distintos raptos de protesta, se encontró con un enemigo formidable, de nueva generación, que no sabe cómo manejar ni menos reducir.

Con esa presentación, no sorprende que Modi no los tomara en serio cuando hicieron su entrada en sociedad. Pero rápidamente la cosa no solo se volvió un desafío en las redes, donde denuncian la corrupción y el desempleo, sino que derivó en una marea de protestas.

Un manifestante sentado sobre un auto policial durante una protesta para reclamar reformas educativas, el 22 de julio Vipin - AP

Todo comenzó en mayo pasado, cuando se combinó el malestar de millones de jóvenes indios por una controversia sobre el examen de ingreso a medicina, que debieron repetir, con una despectiva declaración del presidente de la Corte Suprema, Surya Kant, sobre jóvenes desempleados volcados a las redes sociales.

Kant los comparó despectivamente con “cucarachas” y “parásitos de la sociedad”, durante una audiencia judicial. Aunque luego intentó desdecirse y aseguró que lo sacaron de contexto, el daño estaba hecho y la bronca estaba en movimiento.

Así se profundizó el malestar entre los jóvenes indios, que ya enfrentaban enormes dificultades para acceder a una educación de calidad y a un empleo digno, y ahora debían soportar que un funcionario los comparara con uno de los animales más despreciados del planeta.

Ahora la iniciativa no la tiene el juez Kant, ni el primer ministro Modi, sino estos activistas de la Generación Z que inundan las redes con memes y críticas a granel contra las autoridades, y que son una piedra en el zapato de las viejas estructuras de poder.

Jóvenes manifestantes celebran la renuncia del ministro de Educación en medio de las protestas en Delhi SAJJAD HUSSAIN - AFP

Sus denuncias mordaces, cargadas de filoso humor, les permitieron devolver los dardos contra burócratas y carcamanes. Y las protestas en las calles fueron tan convocantes que forzaron, en las primeras marchas en mayo, la renuncia del ministro de Educación por el escándalo de los exámenes.

Más recientemente, tomó el relevo otra ronda de manifestaciones, centradas en la manipulación del padrón electoral, una inquietante señal del debilitamiento del sistema democrático del que se enorgullecía la India, considerada “la mayor democracia del mundo”.

En 2021, Freedom House rebajó la categoría de la India de “libre” a “parcialmente libre”, mientras que el V-Dem Institute, con sede en Suecia, ahora clasifica al inmenso país surasiático como una “autocracia electoral”.

Como refrendando esa etiqueta, el gobierno de Modi quiso mostrar lo pesada que podía ser su mano y salió a contener a los manifestantes, con arrestos preventivos de sus líderes, acordonamientos para evitar que se congreguen, y detenciones a quienes lograban juntarse. En uno de sus días más movidos detuvieron a 7000 manifestantes.

Seguidores de las "cucarachas" ondean las banderas de la India durante una manifestación en el centro de Delhi ARUN SANKAR - AFP

En este juego de acción y reacción, el movimiento de las cucarachas se afianzó como un espacio de los jóvenes. ¿A dónde más podían ir, si los caminos a una vida digna de educación y trabajo se le cerraban? Y se siguen cerrando. Porque si de autocracia electoral se trata, el gobierno metió mano en uno de los símbolos de la democracia, lo que motivó una nueva erupción ciudadana, con las cucarachas en compañía de otros inquietos activistas.

Múltiples actores

“El desencadenante que dio nacimiento al movimiento de las cucarachas sucedió hace meses. Su foco original fue el sistema educativo. Más recientemente estallaron nuevas protestas en torno al sistema electoral y que involucran a más jugadores. Hay muchos actores de la sociedad civil. Los partidos opositores han sido muy proactivos en esto, un tema del que ya venían hablando”, dijo a LA NACION la periodista Jahnavi Sen, editora ejecutiva del sitio de noticias The Wire.

Las autoridades electorales decidieron remover del padrón electoral nada menos que 130 millones de votantes, es decir mucha más gente que los habitantes de la mayoría de los países del mundo, una revisión que sus perpetradores justificaron como la necesaria limpieza de nombres en los registros que, por ejemplo, se repetían o estaban muertos.

La policía forcejea con seguidores del movimiento de las "cucarachas" durante una protesta en el centro de Delhi ARUN SANKAR - AFP

La jugada más bien parece ser, según fundadas evidencias, incluyendo las denuncias de muchos de estos ciudadanos borrados sin más del padrón, a una ingeniería electoral destinada a favorecer a los candidatos del oficialismo. Millones de musulmanes, por ejemplo, quedaron fuera del registro gracias a esta revisión del sistema en determinadas regiones del país para potenciar los votos del nacionalismo hindú del gobierno de Modi.

“Esos 130 millones han sido eliminados por completo de los padrones electorales; pero incluso aquellos que aún permanecen en ellos han tenido que esforzarse muchísimo para lograrlo. No ha sido fácil para nadie. Nuestro sistema electoral se concibió bajo la premisa de la inclusión, con la idea de que toda persona debe tener derecho a voto. Ese era, en cierto modo, el orgullo del sistema. Sin embargo, lo que han hecho ahora es darle la vuelta a todo: parece que el sistema funciona más sobre la base de la exclusión que de la inclusión”, dijo Sen.

El politólogo estadounidense Ian Bremmer escribió en una columna que los censos electorales cobran especial importancia a medida que la India se encamina hacia siete elecciones estatales en 2027, entre las que destacan las de Uttar Pradesh y Punyab, en el norte del país, y la de Guyarat -estado natal de Modi-, en el oeste.

El primer ministro indio Narendra Modi (Archivo) Anupam Nath - AP

¿Y qué dice el gobierno? Más allá de los bastones largos contra los estudiantes y otros molestos manifestantes, la retórica oficial ha sido de minimizar las protestas, sino por su alcance, difícil de ocultar, sí por quiénes serían los participantes interesados.

Según comentó Jahnavi Sen, “los ministros dicen que esta es una manera de expandir la anarquía, y también intentan decir que es algo que solo le interesa a la oposición política, pero claramente no es el caso. Tratan de hacerlo ver como una lucha política más que como una protesta ciudadana”.

Modi no quiere saber nada ni con las cucarachas ni con nadie que salga a la plaza a echarle la bronca por lo que ven como un horizonte personal, social y económico cada vez más estrecho, con una economía que supuestamente crece, pero no lo suficiente para generar empleos de calidad, y con una maquinaria política supuestamente democrática, pero que decide quién vota y quién no vota y que los reprime si abren la boca para expresar su malestar.

Un manifestante exhibe un cartel acusatorio contra el primer ministro Modi como "asesino de la India democrática" SAJJAD HUSSAIN - AFP

“Resulta evidente que el aura de amenaza y autoridad de Modi se ha disipado. Las burlas y la insolencia de esos ‘jóvenes cucarachas’ lograron algo que la solemne oposición ideológica no había conseguido: hacerlo parecer ridículo, anciano y desconectado de la realidad. No sé si estas protestas nos dicen algo sobre su alcance electoral; habrá que esperar a unas elecciones para saberlo. Los partidos de la oposición deben encontrar la manera de transformar este ímpetu en votos”, dijo en una entrevista con Time el historiador y novelista Mukul Kesavan.

Pero veamos las declaraciones de Modi, el martes pasado, cuando arengó durante un evento que “debemos identificar a los enemigos de la Madre India, debemos derrotarlos”. “Las fuerzas que dañan el honor y la dignidad del país –agregó-, la gente que divide la sociedad, la mentalidad de aquellos que odian nuestra cultura, estos son los enemigos del país”.