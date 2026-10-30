Aseguran que Trump no reconocerá a Flavio Bolsonaro como líder legítimo de Brasil tras su cinematográfica huida

WASHINGTON.– El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, no tiene previsto respaldar la pretensión de Flavio Bolsonaro de ser el líder legítimo de Brasil, a pesar de haber ayudado al candidato derrotado a llegar a Estados Unidos tras años de apoyo tanto a él como ‌a su padre, dijeron el jueves un funcionario estadounidense y ‌otra persona familiarizada ⁠con el asunto.

Trump ha dicho que las elecciones celebradas el domingo en Brasil parecían “amañadas”, pero ha señalado que no ofreció su respaldo en una contienda muy reñida. Trump también ha dicho que se lleva bien con el actual presidente de izquierda, Luiz Inacio Lula da Silva, el exlíder sindical de 81 años que, contra todo pronóstico, logró la reelección por un margen de 3,5 puntos porcentuales.

Donald Trump habla durante un acto de campaña para las elecciones de medio término en el Rock Hill Sports & Event Center, en Rock Hill, Carolina del Sur KENT NISHIMURA - AFP

El ​funcionario estadounidense y ⁠la persona familiarizada con el asunto, ⁠que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Trump no tiene planes por el momento de apoyar las ambiciones políticas de Bolsonaro, a pesar de que su gobierno le permitió entrar en el país, aunque señalaron ​que el presidente podría cambiar de opinión.

La postura del gobierno de Trump sugiere que el presidente podría mostrarse reacio a provocar una nueva crisis en las relaciones con Brasil, que han atravesado altibajos en ‌los últimos meses.

Oposición debilitada

Un tercer funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que el capital político ​de Bolsonaro se había visto mermado ahora que se encuentra en el autoexilio. Muchos conservadores de ​Brasil que esperaban que liderara la oposición en los próximos años han criticado su huida.

El padre de Flavio, el expresidente Jair Bolsonaro, se encuentra encarcelado en Brasil por intentar un autogolpe para mantenerse en el poder tras perder su candidatura a la reelección en 2022.

Flavio Bolsonaro llega al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, Florida Marta Lavandier - AP

Algunos funcionarios brasileños, que también hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que la salida de Bolsonaro beneficia a Lula al debilitar a la oposición conservadora en el Congreso de Brasil.

La huida de Bolsonaro fue una decisión de última hora que se produjo después de que un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de ​Brasil le ordenó entregar su pasaporte, accediendo así a una solicitud de la policía federal que le investiga por dos presuntos casos de blanqueo de capitales, dijeron funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el asunto.

La solicitud de la policía se produjo apenas unos minutos después de que se proclamó la victoria electoral de Lula, informan los medios ⁠de comunicación brasileños, una cronología que algunos conservadores han señalado como prueba de una motivación política.

Los partidarios del gobierno de Lula señalan que, días antes de las elecciones, el hermano de Flavio, Eduardo, sugirió públicamente que el senador debería abandonar el país si perdía. Eduardo, un excongresista que vive en ‌Estados Unidos, fue condenado en Brasil en junio por solicitar la injerencia del gobierno de Trump en el juicio de su padre.

Flavio Bolsonaro desciende de un avión tras su llegada al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, Florida RICARDO ARDUENGO - AFP

Las autoridades argentinas dijeron que Flavio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron un puente hacia el norte de la Argentina a las 22.50 horas del martes, antes de subir a un avión fletado a las 23.30 horas. A continuación, Bolsonaro y su familia volaron a Miami vía Ecuador.

No está claro cómo Bolsonaro viajó desde su domicilio en Brasilia hasta el puente, situado a unos 1300 km de distancia, ni cómo salió de Brasil sin que los funcionarios de aduanas brasileños se percataran de ello. Sin embargo, durante ese trayecto, Bolsonaro se puso en contacto con varios funcionarios estadounidenses en relación con su partida, según uno de ellos.

Jason Miller, un asesor de Trump cercano a la familia Bolsonaro, ayudó a organizar el vuelo desde la Argentina, según la persona familiarizada con el asunto. Durante el viaje de Bolsonaro, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ‌recomendó a Trump que se admitiera a Bolsonaro, una recomendación que el presidente aprobó, según el funcionario estadounidense.

Personas no identificadas salen del aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, poco después de la llegada de Flavio Bolsonaro y su familia a Miami, Florida RICARDO ARDUENGO - AFP

Durante el vuelo de dos tramos de Bolsonaro, los funcionarios del Departamento de Estado se apresuraron a determinar la mejor vía legal ⁠para admitirlo a él y a su familia, discutiendo el asunto con personal del Departamento de Seguridad Nacional, según el funcionario.

Finalmente, las autoridades estadounidenses les concedieron permiso humanitario de permanencia temporal, un estatus que se otorga a las ‌personas cuando existen motivos humanitarios urgentes o un interés público significativo, añadió el funcionario.

En una carta abierta publicada en X el miércoles, Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo”. Posteriormente, borró esa versión y la sustituyó ⁠por otra carta en la que afirmaba ser el “líder” legítimo de Brasil.

Agencias ANSA y Reuters