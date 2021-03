Demandas millonarias y reclamos: el alto costo del bloqueo del buque en el Canal de Suez

EL CAIRO.- Mientras remolcadoras, dragas y excavadoras egipcias siguen trabajando contra reloj para que el megabuque Ever Given vuelva a navegar -y reanudar así la circulación en el Canal de Suez-, el sector del comercio marítimo y de las aseguradoras comienza a especular ya sobre los litigios y las cuantiosos reclamos económicas a las que la empresa propietaria del barco encallado, la japonesa Shoei Kisen, deberá responder. Al otro lado de los reclamos se topará con las autoridades egipcias, los buques que han tenido que detener su rumbo por el accidente y los propietarios de las mercancías.

Atasco marítimo

A esta altura, está claro que la inmensa mayoría de los más de 200 barcos que se encuentran parados en el canal a la espera de que se retome la navegación no van a poder llegar cuando estaba planeado a su lugar de destino. Y ello abre la puerta a que se reclame a la empresa aseguradora del Ever Given las pérdidas en las que incurran los propietarios de los bienes transportados por aquellos productos que se deterioren, así como por no cumplir con los plazos de entrega, según anticipa la agencia Reuters. El buque accidentado es propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen, pero lo operaba la taiwanesa Evergreen.

“El bloqueo del Canal de Suez podría parecer un problema local, pero en realidad es una situación de importancia mundial, ya que más del 10% del comercio global pasa por la estrecha vía en aguas egipcias. Los barcos atrapados en la cola detrás del Ever Given varado podrían llegar a su destino con mucho retraso, sin un tiempo de llegada estimado evidente a la vista”, señala David Smith, director del departamento de responsabilidad civil marítima y de cascos en el despacho de abogados McGill and Partners. “Esto es increíblemente perjudicial para quienes envían, reciben y transportan la carga”, advierte.

Los trabajos para liberar el barco encallado en el Canal de Suez Canal de Suez

Por otro lado, también la Autoridad del Canal de Suez podría sumarse a las reclamaciones, tanto por los daños ocasionados en el canal, que se pueden apreciar de las imágenes que han ido difundiendo sobre la operación para desencallar al Ever Given, como por las pérdidas ocasionadas por el bloqueo del paso. El Canal de Suez representa una de las principales fuentes de ingreso de las codiciadas divisas extranjeras para Egipto.

“La interrupción tendrá un precio elevado. Algunos en la industria han mencionado una cantidad de 100 millones de dólares”, asegura Smith. “Sin embargo, la factura final, que se compondrá de las indemnizaciones por los retrasos, la pérdida de ingresos para el canal de Suez, los posibles daños a la carga y el coste de reflotar el buque, será mucho más alta”, avisa.

Se estima que el valor del tráfico marítimo bloqueado en Suez es de 9600 millones de dolares al día. Si el canal no funciona, las naves deberían hacer el periplo de África en 15 días. Por allí transita alrededor del 30% de los contenedores que circulan por el mundo (casi 19.000 naves el año pasado). El diario especializado en noticias navieras Lloyd List afirmó que ahora las embarcaciones evalúan si deberán circunnavegar África para llegar a Europa.

Según la estimación de fuentes marítimas, deben ser unas 280 las naves bloqueadas en el canal debido al bloqueo. Casi 120 embarcaciones deberían estar frenadas en el norte y el resto en el sur, lo que implica pérdidas diarias por peajes de entre 20 y 30 millones de dólares, precisaron las fuentes a la agencia ANSA. Sin embargo Mohab Mamish, un expresidente de la Autoridad del Canal de Suez, dijo que la navegación se restablecerá en un plazo máximo de 48-72 horas.

Un análisis realizado por la aseguradora alemana Allianz, la mayor de Europa, reveló que cada semana de bloqueo supone un recorte de entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento anual del comercio. ”El problema es que el bloqueo del Canal de Suez es la gota que colma el vaso para el comercio mundial”, escribieron los autores del estudio. ”En primer lugar, los plazos de entrega de los proveedores se han alargado desde principios de año y ahora son más largos en Europa que durante el pico de la pandemia”, añadió.

La duración de los plazos de entrega en Estados Unidos se ha duplicado, según el estudio, ya que las reservas se agotan ante la expectativa de que el enorme paquete de estímulo aprobado por el presidente Joe Biden aumente la demanda. El Canal de Suez redobló sus esfuerzos el viernes para reflotar el gigantesco portacontenedores encallado y poner fin a un atasco que ha disparado las tarifas de transporte de los petroleros y ha alterado las cadenas de suministro mundiales.

Diario El País y agencias AFP y ANSA

Marc Español

EL PAIS

