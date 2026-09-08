Denuncian que limitaron el acceso de mujeres a la Torre Eiffel por la visita de una delegación hindú

PARÍS.- La Torre Eiffel reabrió este martes luego de una protesta de empleados del sindicato que aseguró haber recibido supuestas instrucciones para limitar la presencia de mujeres en el monumento durante la visita de una delegación religiosa hindú que tuvo lugar el sábado pasado.

Según explicó Diane Davoine, del gremio CGT, la indignación creció entre el personal de la emblemática torre de 330 metros durante el fin de semana después de que la dirección del monumento les dijera a los empleados que las trabajadoras no debían “estar en contacto” con una delegación visitante de la congregación hindú Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

“A algunas [mujeres] se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente”, detalló el gremio mediante un comunicado.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) —la empresa pública encargada de administrar, operar, mantener y gestionar la explotación turística del lugar— reconoció que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres” y admitió que no debería haberse accedido.

La celebración de BAPS en la Torre Eiffel KENZO TRIBOUILLARD - AFP

En un mensaje en la red social X, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, dijo que iniciaría una investigación. “La igualdad de género nunca se detendrá al pie de nuestros monumentos históricos, ni en ningún otro lugar de esta ciudad”, manifestó y añadió: “Debe aplicarse en todas partes y a todo el mundo. Me aseguraré de que así sea, en todas partes, sin excepción”.

El grupo, conocido como BAPS, es una organización religiosa y cívica mundial de la comunidad swaminarayan, una rama del hinduismo. La comunidad organizó este fin de semana celebraciones para conmemorar la inauguración de un templo tradicional hindú de piedra en la capital francesa.

El domingo, miles de hindúes celebraron en la comuna de Bussy-Saint-Georges, ubicada a 30 kilómetros al este de París, la consagración del primer gran templo construido en Francia por la organización BAPS. Con sus cúpulas y agujas de piedra tallada, se presenta como “un emblema de la cultura india y del hinduismo”.

En lo alto del edificio ondeaban las banderas del movimiento fundado en 1907 y que cuenta con una red mundial de más de 1300 templos (o “mandirs”, como se los conoce), algunos de los cuales fueron inaugurados por el primer ministro indio, Narendra Modi. Parte de la diáspora india consideró que la inauguración del nuevo templo en Francia fue una nueva ofensiva del “supremacismo hindú”, con “una visión del mundo conservadora y nacionalista”.

El cartel que avisaba que la Torre Eiffel estaba cerrada debido a una huelga ALAIN JOCARD - AFP

En un comunicado emitido el lunes por la noche, el grupo ofreció “sinceras disculpas a cualquiera que pueda haberse sentido herido o incomodado por esta situación”. “Estamos profundamente comprometidos con los valores universales del respeto mutuo y el servicio a los demás. Respetamos las preocupaciones planteadas y las tomamos muy en serio”, añadieron.

Sin embargo, negaron las acusaciones y aseguraron que “en ningún momento se negó el acceso a la Torre Eiffel a nadie”.

Davoine señaló que la torre suele recibir delegaciones especiales, como las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miembros de la realeza de visita y celebridades como Britney Spears, y que el personal está “conforme con adaptarse”. Pero señaló que las instrucciones del sábado fueron “excepcionales e inaceptables”, por lo que decidieron llevar a cabo la medida de fuerza de este lunes que obligó a cerrar las puertas por 24 horas.

Esta no fue la primera vez que la torre cerró por una acción sindical. En febrero de 2024 permaneció bloqueado el acceso al público durante seis días debido a una huelga de empleados que exigían un mejor mantenimiento del monumento histórico y salarios más altos.

Tras la huelga, este martes poco antes de las 9.30 (hora local), los visitantes ya podían pasar los controles de seguridad al pie de la torre e ingresar al monumento histórico. En su sitio web, la Torre Eiffel indica que el emblemático símbolo de la capital francesa permanecerá “abierto hoy”.

Con información de AP y AFP