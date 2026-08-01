Desafían todos los límites con la construcción de El Mukaab, el edificio más grande del mundo en el que entraría 20 veces el Empire State

En el corazón de Riad, la capital de Arabia Saudita, se gesta uno de los desafíos de ingeniería más audaces del siglo XXI. Se trata de El Mukaab, una megaestructura cúbica diseñada para convertirse en el edificio más grande del mundo por volumen. Con dimensiones colosales de 400 metros de alto, 400 de ancho y 400 de largo, el proyecto se erige como el ícono central de New Murabba, un desarrollo urbanístico que pretende transformar el horizonte saudí. El espacio interior es tan vasto que permitiría albergar hasta 20 edificios del tamaño del Empire State Building de Nueva York, lo que establece un nuevo paradigma en la arquitectura a escala masiva.

El diseño exterior del cubo, inspirado en la arquitectura tradicional Najdi, combina patrones geométricos con tecnología futurista. El proyecto, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman bajo el marco del plan Visión 2030, busca diversificar la economía saudí y reducir la dependencia del petróleo mediante la creación de un centro turístico y comercial de alcance global. De acuerdo con datos publicados por ArchDaily, el complejo no solo se enfoca en la magnitud física, sino también en la experiencia del usuario.

Situado en el corazón del nuevo centro de Riad, este ícono monumental combina comercio minorista, hostelería y entretenimiento New Murabba

El interior contará con una torre central de diseño en espiral y paredes equipadas con tecnología holográfica avanzada, capaces de proyectar escenarios inmersivos. Tal como lo señaló el CEO de New Murabba, Michael Dyke, el objetivo es que el visitante pueda vivir experiencias únicas: “Puedes irte a dormir en el Serengeti y despertar en Nueva York”.

El impacto logístico de una construcción de esta envergadura requirió medidas sin precedentes, ya que para la preparación del terreno se movieron cerca de diez millones de metros cúbicos de tierra, una cifra comparable a unas 4000 piletas olímpicas. A fin de no colapsar la infraestructura vial de Riad, se instaló un puente temporal sobre la autopista del rey Khalid, lo que facilita el tránsito constante de maquinaria pesada.

El entretenimiento de primer nivel combina experiencias emblemáticas con escapadas cotidianas en un entorno urbano vibrante y accesible New Murabba

A pesar de la ambición que rodea al proyecto, la realidad financiera de los megaproyectos en Arabia Saudita enfrenta retos significativos. Si bien la intención original era finalizar gran parte de la infraestructura hacia 2030, diversos reportes indican que la construcción del Mukaab experimentó suspensiones temporales a inicios de 2026. Esta pausa respondería a una reevaluación estratégica por parte del fondo soberano saudí, que decidió priorizar inversiones con retornos económicos a corto plazo y proyectos de urgencia, como la infraestructura para la Expo 2030 y el Mundial 2034.

Desde la perspectiva de los promotores, el complejo New Murabba sigue visto como un centro urbano en miniatura, diseñado para ofrecer servicios de hotelería, oficinas, áreas comerciales y más de 100.000 unidades residenciales. No obstante, las proyecciones de finalización fueron ajustadas frente a la presión fiscal y la necesidad de optimizar los recursos. El ministro de Economía saudí, Faisal al-Ibrahim, admitió recientemente que el reino está dispuesto a replantear proyectos para asegurar su viabilidad, una postura que refleja la complejidad de gestionar una transformación económica tan profunda.

Las atracciones están integradas en el plan maestro, ya que ofrecen experiencias que celebran el patrimonio y unen a las comunidades New Murabba

El Mukaab, concebido para representar el pináculo del lujo moderno y la tecnología, simboliza tanto el potencial como los límites de una visión que busca reescribir las reglas del urbanismo en el desierto. Mientras el mundo observa la evolución de esta estructura, las autoridades saudíes insisten en que el desarrollo de la zona circundante continuará, lo que mantiene el espíritu de innovación que define su agenda nacional.