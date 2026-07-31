Dónde queda Ceuta: cómo es su frontera con Marruecos y el mapa para entender el paso de migrantes

CEUTA, España.– La llegada a nado de miles de migrantes desde Marruecos volvió a colocar en el centro de la atención a Ceuta, una ciudad española situada en territorio africano. Con apenas 20 kilómetros cuadrados, el enclave ocupa una posición excepcional: se encuentra en la costa norte de África, frente al sur de la península ibérica, junto a la entrada oriental del estrecho de Gibraltar.

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera el 30 de julio de 2026 en Ceuta, España Europa Press News - Europa Press

Ceuta limita por tierra con Marruecos y está rodeada por el mar Mediterráneo. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África, una condición que explica su importancia militar y comercial.

Para quienes intentan llegar a Europa desde África, la ciudad representa una puerta de entrada a suelo español y comunitario.

Aunque forma parte de España y de la UE, posee un régimen fiscal y aduanero especial y no integra el territorio aduanero comunitario.

Bajo soberanía española desde 1580, Ceuta alberga una población mixta de cristianos y musulmanes, así como a residentes españoles y marroquíes y trabajadores diarios que viven en relativa armonía.

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas.

La ciudad, de 85.000 habitantes, ha sido un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat. Ceuta recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera cada día desde Marruecos para ganarse la vida.

Inmigrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere) Antonio Sempere - AP

El gobierno marroquí eliminó sus controles fronterizos en mayo de 2021 y permitió que unas 8000 personas provenientes de Marruecos y de países subsaharianos entraran en Ceuta en apenas dos días.

La medida fue interpretada por muchos como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista de la disputada región del Sáhara Occidental recibiera tratamiento por COVID-19 en un hospital español.

Las tensiones se disiparon y la frontera se restableció solo después de que el presidente del gobierno de España cambiara la postura histórica del país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera con el rey marroquí Mohammed VI al año siguiente.

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Un grupo de migrantes que logró entrar a Ceuta Europa Press News - Europa Press

Ceuta y su ciudad hermana, Melilla, están intensamente fortificadas, ya que ambos territorios se consideran un destino para quienes intentan llegar a España desde Marruecos y otras partes de África.

Muchos migrantes que llegan a Ceuta o Melilla son devueltos de inmediato, mientras que otros, alojados en centros para migrantes, son procesados y pueden solicitar asilo en España.

Para llegar a Ceuta, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Castillejos, recorriendo unos 5 kilómetros para alcanzar territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Zarzuela, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España) A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Aun así, las llegadas de migrantes a Ceuta y Melilla suelen ser mucho más bajas que las de quienes llegan a España por sus aeropuertos o a través de las islas Canarias y las Baleares.

La población total de inmigrantes en España ha crecido considerablemente en las últimas décadas. De sus 50 millones de habitantes, alrededor de 10 millones nacieron en otro lugar.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, entre ellos, la agricultura, el turismo y el sector servicios.

Historia

La posición estratégica de Ceuta atrajo a distintos pueblos desde la Antigüedad. Por la zona pasaron fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos y diversas dinastías musulmanas, que dejaron huellas en una ciudad ubicada desde hace siglos en el cruce de las principales rutas del Mediterráneo occidental.

Vista aérea de Ceuta

El gran punto de inflexión llegó en 1415, cuando Portugal conquistó Ceuta al sultanato meriní. La toma de la ciudad suele considerarse uno de los primeros pasos de la expansión portuguesa fuera de Europa.

Cuando Portugal recuperó su independencia de la monarquía hispánica en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Corona española. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció formalmente esa situación.

Durante siglos, Ceuta tuvo un fuerte carácter militar y defensivo. Las Murallas Reales, uno de sus principales símbolos, reflejan ese pasado de ciudad fortificada. Su puerto y su ubicación frente al estrecho reforzaron su valor para España, tanto por el control de las rutas marítimas como por su proximidad con la península.

Frontera entre Ceuta y Marruecos

La economía local se apoya principalmente en los servicios, el comercio, el puerto y el turismo. Además, tiene un amplio sector público. En los últimos años, el gobierno ceutí también impulsó actividades tecnológicas, digitales y vinculadas con la economía del conocimiento para reducir la dependencia del antiguo comercio transfronterizo con Marruecos.

Desde 1995, Ceuta tiene el estatuto de ciudad autónoma. No es una comunidad autónoma como Andalucía o Cataluña, pero posee instituciones propias: una Asamblea de 25 miembros, un presidente y un Consejo de Gobierno. Los integrantes de la Asamblea también actúan como concejales, mientras que el presidente ejerce a la vez como alcalde. El actual mandatario es Juan Jesús Vivas, dirigente del Partido Popular, que ocupa el cargo desde 2001.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas

La soberanía constituye uno de los puntos sensibles de la relación bilateral. Marruecos reclama Ceuta y Melilla como territorios propios, mientras que España sostiene que ambas ciudades forman parte integral de su territorio. Pese a esa disputa, Madrid y Rabat cooperan en asuntos económicos, fronterizos y migratorios, aunque las crisis diplomáticas suelen repercutir de inmediato sobre los controles de acceso.

Agencias AP y Reuters