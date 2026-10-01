Detienen a un ciudadano británico-iraní por el complot frustrado en la base aérea británica que usa EE.UU.

LONDRES.— La policía antiterrorista británica detuvo este jueves en Londres a un hombre de 27 años con doble nacionalidad británica e iraní por su presunta vinculación con el incidente de seguridad ocurrido cerca de RAF Fairford, una base operada por Estados Unidos y utilizada por bombarderos norteamericanos en ataques contra Irán.

Un bombardero B-1 despega de Fairford el 29 de septiembre Alastair Grant - AP

El sospechoso fue arrestado en Westminster bajo sospecha de preparación de actos terroristas, de acuerdo con la sección 5 de la Terrorism Act 2006. La policía también interrogó a un ciudadano británico de 26 años y registró dos propiedades en la misma zona de la capital.

La declaración del británico de 26 años queda registrada y puede utilizarse en una eventual causa judicial, informó la BBC. Las autoridades no informaron que el segundo hombre haya sido detenido.

La nueva detención amplió una investigación que comenzó el domingo, cuando cinco hombres británicos de entre 23 y 25 años fueron arrestados cerca de la base, en Whelford, Gloucestershire. La policía había recibido una alerta por tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia RAF Fairford, lo que desató un importante operativo de seguridad en el área.

Los cinco sospechosos, cuatro residentes de Westminster y uno de Camden (barrios de Londres) fueron detenidos inicialmente por presuntos delitos relacionados con explosivos y después bajo sospecha de preparar un acto terrorista. En tres camionetas vinculadas al grupo, los agentes encontraron una cantidad de gasolina, aunque no hallaron explosivos.

Los cinco quedaron en libertad bajo fianza el lunes. La policía definió esa decisión como una medida “investigativa”, basada en la experiencia y la estrategia de los equipos a cargo del caso. Todos permanecen bajo investigación.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base aérea de Fairford, en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente grave cerca de la base. BEN STANSALL - AFP

Una pesquisa “enormemente compleja”

La coordinadora nacional de la policía antiterrorista, Vicki Evans, describió la investigación como “enormemente compleja” y señaló que los especialistas trabajan sobre múltiples líneas de pesquisa.

“Examinamos todos los ángulos posibles, incluida una posible participación de un Estado extranjero”, dijo Evans en el comunicado oficial difundido este jueves.

La referencia a una posible intervención externa se produce después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara que el Reino Unido ve “fuertes indicios” de que Irán tuvo algún papel en el incidente. Teherán niega cualquier participación.

RAF Fairford se encuentra unos 160 kilómetros al oeste de Londres y ha sido utilizada durante décadas por bombarderos estadounidenses en distintos conflictos de Medio Oriente. Este año también fue empleada en operaciones contra Irán.

Tensión con Washington

El caso provocó además tensión entre Londres y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó la decisión de liberar bajo fianza a los cinco primeros sospechosos y afirmó: “Yo no habría hecho eso”. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que muchas personas estaban “perturbadas” por la medida.

Burnham respondió que las autoridades británicas mantienen la investigación bajo “el control más firme y estrecho” y aseguró que funcionarios del Reino Unido hablaron durante toda la semana con sus pares estadounidenses para explicar el desarrollo del caso y los procedimientos adoptados.

Agentes de policía permanecen en un puesto de control cerca de la base aérea RAF Fairford, en Fairford, Inglaterra, el martes 29 de septiembre de 2026. Alastair Grant - AP

El gobierno británico ha advertido en otras ocasiones sobre ataques atribuidos a grupos vinculados con Irán en el Reino Unido y otros países. Según funcionarios británicos, esos episodios incluyeron incendios provocados y otras acciones, varias de ellas dirigidas contra la comunidad judía y orientadas a generar temor.

La policía antiterrorista pidió a cualquier persona que tenga información relevante para la pesquisa que se comunique con las autoridades. Los cinco detenidos el domingo siguen bajo fianza y la investigación sobre lo ocurrido cerca de RAF Fairford permanece abierta.

Agencia AP