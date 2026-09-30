Por primera vez Gran Bretaña vincula a Irán con el complot contra la base aérea usada por EE.UU.

LONDRES.– El gobierno británico vinculó a Irán con el complot descubierto el fin de semana cerca de RAF Fairford, una base aérea utilizada por Estados Unidos para lanzar operaciones contra territorio iraní.

El primer ministro Andy Burnham afirmó este miércoles que existen “indicios sólidos” de que Teherán estuvo implicado en el episodio, que desencadenó un amplio operativo policial y mantiene abierta una investigación por posibles delitos de terrorismo y explosivos.

Un bombardero B-1 despega de la base aérea de la RAF en Fairford, Inglaterra, el martes 29 de septiembre de 2026 Alastair Grant - AP

“Hay indicios sólidos de que Irán participó en lo ocurrido el fin de semana en la base de la RAF Fairford, pero, por supuesto, sigue siendo una investigación policial en curso, compleja y grave”, declaró Burnham a la BBC.

Las declaraciones marcan un cambio respecto de la posición que había mantenido hasta ahora el gobierno británico. Aunque la Policía Antiterrorista ya investigaba la posibilidad de una participación de un Estado extranjero, las autoridades no habían atribuido públicamente el caso a Irán.

Cinco hombres británicos, todos residentes en Londres y de entre 23 y 25 años, fueron detenidos de madrugada el domingo cerca de la base, en Gloucestershire. Primero fueron arrestados bajo sospecha de delitos vinculados con explosivos y luego también quedaron bajo investigación por la presunta preparación de un acto terrorista.

Los cinco fueron puestos luego en libertad bajo fianza y continúan bajo investigación. Según la Policía Antiterrorista, están sujetos a “estrictas condiciones” que limitan sus movimientos y contactos.

Irán negó el lunes cualquier implicación. La embajada iraní en Londres rechazó las informaciones que apuntaban a un posible vínculo con Teherán y las calificó de especulaciones “infundadas y malintencionadas”.

Burnham dijo que el Reino Unido ⁠estaba colaborando estrechamente con Estados Unidos, ⁠cuyos bombarderos han usado en los últimos meses la base para lanzar misiones contra Irán.

Agentes armados detuvieron a un grupo de cinco hombres en la madrugada tras una llamada a los servicios de emergencia sobre tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea, según informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado. BEN STANSALL - AFP

El episodio comenzó durante la madrugada del domingo, cuando la policía de Gloucestershire recibió una llamada que alertaba sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base. Poco después, los cinco hombres fueron detenidos cerca de Whelford, a unos tres kilómetros de RAF Fairford.

Al operativo asistieron policías armados, especialistas militares en desactivación de explosivos y se estableció un perímetro de seguridad de unos 400 metros. Imágenes aéreas mostraron un robot controlado a distancia acercándose a las camionetas blancas. Las autoridades no informaron qué encontraron en sus interiores.

El incidente obligó además a evacuar 85 viviendas de Whelford y zonas cercanas mientras los especialistas inspeccionaban los vehículos.

Una de las principales incógnitas era si los sospechosos habían actuado por cuenta propia o en nombre de un actor extranjero. Entre las hipótesis bajo análisis aparecían Irán y Rusia, aunque las autoridades habían evitado llegar a una conclusión sobre una eventual participación estatal.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base aérea de Fairford, en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente grave cerca de la base BEN STANSALL - AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, había cuestionado el lunes la decisión de liberar bajo fianza a los cinco sospechosos y aseguró que buscaban causar “un gran daño”. Consultado entonces sobre una posible participación iraní, respondió que conocía la respuesta, pero que prefería no dar detalles.

RAF Fairford está situada en los Cotswolds, unos 160 kilómetros al oeste de Londres. Aunque pertenece al Reino Unido, mantiene desde hace décadas relación con la Fuerza Aérea estadounidense y fue utilizada durante la Guerra del Golfo, la invasión de Irak de 2003 y otras operaciones militares.

Más recientemente, bombarderos B-1 y B-52 estadounidenses operaron desde la base durante el actual conflicto con Irán. Teherán había advertido que considera objetivo legítimo cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su territorio.

Agencias AP y Reuters