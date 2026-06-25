Detienen a un conductor por manejar a 264 km/h en una autopista de Chile y genera indignación: no le sacaron la licencia

Un hombre de 38 años fue detenido en la comuna chilena de Vitacura tras circular a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte de esa localidad. El conductor manejaba un auto deportivo cuando agentes policiales, que realizaban un operativo de control preventivo, lo detectaron.

El sospechoso superó ampliamente el límite de velocidad permitido en esa zona, que está fijado en 100 kilómetros por hora. Tras comprobar el hecho, la policía lo detuvo bajo el cargo de conducción temeraria.

Además, el sospechoso presenta antecedentes judiciales: tiene tres causas previas por conducir en estado de ebriedad e infringir la ley de drogas de ese país, sumadas a una condena en 2009, según informó el medio local El Mercurio Online.

El registro de las cámaras de vigilancia del momento en que el conductor es detenido

El caso tomó relevancia política tras revelarse el parentesco del sospechoso con la esposa del ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau —es su prima—, y desató cuestionamientos por quienes sostienen que hubo un trato diferencial, de acuerdo con el diario El País Chile.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, señaló: “La realidad supera la ficción. El domingo en la tarde, Carabineros detuvo a un conductor que iba nada menos que a 264 kilómetros por hora. Con esto pone en riesgo su vida y a los que circulan por la costanera norte. Esto es indignante”.

Por su parte, tras conocerse el vínculo familiar, el ministro Martín Arrau declaró: “Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía”.

“Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos”, concluyó.

Durante la audiencia judicial, la fiscalía solicitó que el imputado cumpla la medida de arresto domiciliario total mientras avanza el proceso legal.

“Es particularmente gravoso y peligroso una persona que maneja a una velocidad de 264 kilómetros por hora, sobre todo en un día domingo a las 4 de la tarde, donde hay muchas familias o personas que pueden estar circulando”, argumentó la fiscal de Flagrancia Oriente, Andrea Contreras.

“Claramente, es una conducta temeraria y que pone en riesgo a la gran mayoría de las personas que circulan por la autopista Costanera Norte, que además es una autopista muy transitada”, agregó durante su presentación.

Sin embargo, la jueza Ximena Rivera desestimó el pedido, dictó la libertad del conductor bajo las medidas de firma mensual y arraigo nacional, no le suspendió la licencia de conducir y ordenó la prohibición de divulgar su identidad.