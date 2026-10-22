Díaz Ayuso defendió a Milei en la Asamblea de Madrid y una legisladora nacida en la Argentina la cruzó

Tras la visita de Javier Milei a España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este jueves un fuerte cruce en la Asamblea regional con Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, nacida en la Argentina e hija de exiliados políticos durante la última dictadura militar.

Ayuso fue la primera en tomar la palabra y puso al mandatario argentino como ejemplo. La visita de Milei ocupó las tapas de los diarios españoles este jueves, luego de que el Presidente insultara a su par español, Pedro Sánchez, y descalificara a periodistas durante distintos actos en Madrid.

“Me hablan [mal] de Milei cuando resulta que es el país que más crece económicamente de toda Hispanoamérica. Según el Fondo Monetario Internacional, económicamente la Argentina está creciendo cuatro veces lo que México cuando llegó Milei. Los precios estaban disparados cuatro veces más. Está combatiendo a su mejor amiga, que es la pobreza, que es de lo que ustedes viven, de la pobreza, de la pancarta. Y por cierto, que los coros rocieros me perdonen, porque yo me refiero a la alegría de los aplausos. Gracias”, declaró Ayuso en medio de gritos, interrupciones y aplausos de sus aliados.

Milei combate a la mejor amiga de la izquierda: la pobreza. pic.twitter.com/6quHTrYvvu — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 22, 2026

Más tarde, Bergerot respondió con críticas a la presidenta madrileña, que debía contestar distintas preguntas de la agenda política. “Le molestan los profesores que cantan, las docentes infantiles que cortan la Castellana y los que acampan en la Puerta del Sol. ¿No será que no le gustan los madrileños?”, señaló la legisladora.

Fue tras ello que mencionó la amistad que mantiene Ayuso con el mandatario argentino, con quien se reunió varias veces. Incluso, en el último día de la gira, ambos mantuvieron un encuentro privado. “Se ha reunido más veces con Milei que con los profesores de escuelas públicas. Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando la Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos”, apuntó.

Díaz Ayuso defendió a Milei en la Asamblea de Madrid y una legisladora nacida en la Argentina la cruzó

Y continuó: “Milei ha arrasado con las universidades de los jóvenes, con las pensiones de los abuelos. Milei es el sueño húmedo de todos los que, como usted, quieren un mundo más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo. La motosierra de Milei es el modelo de los que no se exigen sacrificios y solo nos ofrecen miseria”.

“Así que le mando un mensaje al pueblo argentino. Confiamos en ustedes, confiamos en que van a acabar con Milei [en 2027]. Y a todos los que quieren traer sus políticas de miseria a España, les digo: el 29 de noviembre se van a quedar con las ganas porque vamos a volver a ganar las elecciones”, cerró en un llamado a no votar en los comicios por los partidos de derecha, como el Partido Popular y el ultraderechista VOX.

Bergerot nació en la Argentina y se exilió durante la dictadura. Es hija de Adolfo Bergerot y María de las Mercedes Uncal, perseguidos por la dictadura militar (1976-1983). Su padre fue detenido tras manifestarse contra Jorge Rafael Videla y debió exiliarse. Manuela llegó a España con su madre en 1978, cuando tenía dos años, con ayuda de una operación vinculada a Amnistía Internacional, según El País.

Además, trabajó en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una iniciativa judicial impulsada en la Argentina para investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España.

Milei en Madrid

El Presidente no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox y tampoco por el rey Felipe VI; se conformó con el abrazo con Ayuso, quien hasta último momento había evitado confirmar el encuentro. Sus asesores lo hicieron solo seis horas antes.

Ese abrazo fue la única foto de relevancia que obtuvo en Madrid el presidente argentino. El titular de Vox, Abascal, lo saludó por videollamada desde un auto. “Estás en mi despacho; ahora vivo en una camioneta”, le dijo a Milei, quien se mostró exultante con la comunicación. “Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión”, aclaró el dirigente de derecha durante su comunicación con el mandatario argentino.

Javier Milei en España David Canales - SOPA Images via ZUMA Press Wire

A esos desplantes se sumó la falta de una audiencia con el rey Felipe VI, con quien Milei mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real advirtió que un potencial encuentro habría implicado que el libertario también se viera con Sánchez, algo que el Presidente rechazó.

Discurso y ataques a periodistas

El miércoles por la mañana, Milei intervino en el Nueva Economía Fórum con los insultos más duros que se le hayan escuchado contra Sánchez. Apenas arrancó su primer discurso, lo llamó “impresentable dictador” y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales.

Javier Milei THOMAS COEX - AFP

Con todo socarrón, insistió luego: “Pedrito es un corrupto. La otra vez se ofendió cuando se lo dije, pero después le cayeron un montón de casos judiciales”.

Además, el mandatario se enojó con la prensa. “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín”, dijo cuando un presentador le iba a leer una pregunta. “Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúen la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”, agregó.

Javier Milei THOMAS COEX - AFP

La pregunta, al cabo, no la respondió. Tampoco aceptó otras preguntas de medios argentinos presentes en el lugar, como LA NACION.

Recibió insultos en paralelo la periodista de Cadena SER, Julia Molina. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le dijo Milei cuando Molina le consultó sobre la ausencia de Abascal y el PP en su agenda.