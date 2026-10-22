Costos y misterios de los siete viajes que hizo Javier Milei a España

MADRID.- El presidente Javier Milei pasó 15 días en España, pero no conoce La Moncloa, el Congreso ni el Palacio Real. Siempre visitó esta capital para eventos privados o proselitistas, recibir premios desconocidos, dar conferencias o participar en eventos de economía. La dinámica se repitió en sus siete viajes a esta capital: llega a bordo del Tango 01 y se hospeda en el hotel Hyatt Regency Hesperia junto a una comitiva integrada por distintos ministros, pero también por decenas de colaboradores, como su documentalista, su fotógrafa, el equipo de Ceremonial y la seguridad de Casa Militar.

Los siete viajes aéreos para cruzar el Atlántico, el hospedaje de la comitiva durante diez noches, el desplazamiento por la ciudad y los gastos de las estadías fueron financiados por el Estado. Ninguno de los organizadores de los eventos a los que concurrió Milei dijo haberse hecho cargo de esos desembolsos. ¿Por qué viaja Milei a España? El Presidente dijo ayer que su misión era “combatir a los liberticidas” como Pedro Sánchez, pero sus giras se movieron en torno a invitaciones privadas para recibir premios, sacarse fotos con aliados políticos y participar de eventos económicos.

¿Cuáles fueron los costos de los viajes? Operar el Tango 01 en la ruta Buenos Aires - Madrid (ida y vuelta) tiene un presupuesto estimado entre 300.000 y 400.000 dólares, calcularon para LA NACION fuentes aeronáuticas. Cada hora de vuelo del Boeing 757-200 cotiza por encima de los 10.000 dólares, pero a eso hay que sumarle los gastos en las escalas en las islas Canarias, el costo del estacionamiento del avión y otros servicios en el aeropuerto (como el uso de la rampa o la limpieza), más los viáticos de la tripulación, cuyo sueldo paga la Fuerza Aérea. El valor aproximado de los siete vuelos ronda los 3.000.000 de dólares.

Milei se mueve por las calles de esta capital a bordo de un auto Mercedes-Benz negro. Aunque no existen datos oficiales sobre la cantidad de integrantes que tuvieron las comitivas oficiales en cada uno de los viajes, en su llegada desde el aeropuerto lo suelen acompañar dos camionetas y otro auto que traslada a personal de Ceremonial, Casa Militar y otros miembros de su equipo. Todos ingresan, con sus valijas, al hotel Hyatt Regency Hesperia sobre la avenida Castellana.

El hotel Hyatt Regency Hesperia, donde se hospedó Javier Milei en Madrid Hyatt Regency Hesperia Madrid

¿Cuánto costó el hospedaje? La suite presidencial, con vistas al Paseo de la Castellana, cotiza 5200 euros por noche, según consta en su página web. “La suite presidencial ofrece un salón privado y una terraza ajardinada en la azotea con bañera de hidromasaje. También incluye ropa de cama egipcia, acceso al skygym, un tratamiento de belleza gratuito, carta de almohadas y servicio de mayordomo”, indica el hotel. El precio de las habitaciones más económicas no baja de los 500 euros, más los gastos extra. En total, la comitiva se pasó diez noches en Madrid entre todos los viajes. Salvo en uno de los siete viajes, la comitiva se hospedó en otro hotel: el Zuara, en junio de este año.

Javier Milei ingresa al Hotel Zuara de España, donde se aloja Captura

Milei salió 47 veces del país desde que asumió en diciembre de 2023, según un relevamiento publicado por Clarín. Estados Unidos fue el país más visitado por el presidente, motivado por su simpatía por Donald Trump. España es el segundo país más visitado con siete viajes. Llegó a esta capital dos veces en 2024, otras dos en 2025 y este año ya estuvo tres veces. Todavía está pendiente por confirmar su presencia en la Cumbre Iberoamericana, que se realizará acá a principios de noviembre.

Milei construyó una rutina para sus viajes a Madrid. Era una tradición que Santiago Abascal, líder de Vox, fuera el primero en acercarse hasta el hotel para saludar a su amigo y compartir una selfie que inmediatamente ambos subían a las redes sociales. Pero esa foto tuvo ayer su excepción, justo cuando Abascal atraviesa el momento más importante de su carrera, que puede convertirlo en vicepresidente del próximo gobierno español. “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, ironizó ayer Milei en una videollamada con el referente de la ultraderecha española.

La videollamada de Milei con Abascal, en España

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la única funcionaria que lo recibió durante sus viajes. La dirigente del Partido Popular, una aliada ideológica para el libertario, compartió encuentros con el mandatario en casi todas sus giras por esta capital. Aunque con menos frecuencia, Milei aprovechó también sus viajes para reunirse al menos tres veces con empresarios con intereses en Argentina. Poco trascendió de esos encuentros.

Milei llegó por primera vez a España como presidente en mayo de 2024 y fue un quiebre para la relación bilateral entre los dos países. Llamó corrupta a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, durante un acto partidario de Vox. El libertario había viajado expresamente para participar del festival de ultraderecha Viva Europa, pero sus palabras generaron una crisis diplomática inédita entre ambos países, luego de que España retirara su embajadora del país.

Volvió un mes después a esta capital. Motivada por la polémica con Sánchez, la opositora Díaz Ayuso lo convocó para concederle la Medalla Internacional con un acto oficial en el Real Palacio de Correos. Durante ese viaje, además, le entregaron el premio Juan de Mariana, que entrega el instituto liberal que lleva el mismo nombre.

El presidente Javier Milei se reunió ayer con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Presidencia

Milei estuvo dos veces en España durante 2025, que fue parte de una larga gira internacional durante junio. Su primera escala estuvo motivada por su participación en el Madrid Economic Forum, un foro privado para ultraliberales especializados en temas alternativos como las criptomonedas. Karina Milei, el excanciller Gerardo Werthein y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni fueron parte de esa comitiva. El Presidente volvió especialmente a esta capital una semana después para recibir el premio Escuela de Salamanca, que le entregó el Club de los Viernes, una organización virtual de admiradores del liberalismo.

El libertario aterrizó en Madrid en marzo de 2026 con una comitiva acotada después del escándalo desatado cuando Adorni llevó a su esposa a un viaje oficial a Nueva York. Otra vez, el motivo de su viaje fue clausurar una nueva edición del Madrid Economic Forum. Los organizadores del evento, dos empresas radicadas en Andorra, aclararon a LA NACION en aquel momento que no se hacían cargo de los gastos del Presidente y su comitiva. El libertario aprovechó su estadía para recibir el premio Ludwig von Mises, entregado por un instituto alemán.

El libertario volvió a Madrid dos meses después, en mayo pasado, para inaugurar los cursos de verano de la universidad privada CEU San Pablo. Su último viaje terminó ayer, motivado por su intervención en el foro Nueva Economía, el evento donde más cerca estuvo del establishment español, ya que lo escucharon funcionarios, como el presidente del Senado español, empresarios de primera línea y diplomáticos. Su discurso no pasó desapercibido, si hasta el presidente de España y sus ministros les dedicaron varios posteos en redes sociales.