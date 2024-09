Diosdado Cabello reaccionó a la orden de arresto de la Justicia federal y leyó la carta que le mandó un grupo de argentinos

Escuchar

Luego de que el juez federal Sebastián Ramos ordenara la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y quien también está incluido en la denuncia por delitos de lesa humanidad y por cometer violaciones a los derechos humanos, respondió al pedido del gobierno del presidente Javier Milei y agradeció “profundamente” la solidaridad de quienes le mostraron su apoyo.

Durante su programa “Con el mazo dando” de este miércoles, el líder chavista leyó algunos fragmentos de una carta abierta firmada por organizaciones y personalidades de la Argentina en contra de lo ordenado por el juez Ramos. “Está circulando una carta abierta a la comunidad internacional que firmaron más de 250 personas e instituciones de la Argentina. Les agradecemos profundamente la solidaridad. Se sumaron compañeros de varios países, del pueblo argentino y de comunidades que luchan por una argentina más comunitaria ”, destacó Cabello.

201 Organizaciones y personalidades de Argentina repudian un nuevo caso de utilización del poder judicial con fines de persecución política, dirigida contra el Pdte. Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y otras autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. pic.twitter.com/z4cnmXqq5W — Justicia Internacional (@MargDarInter) September 26, 2024

Con la firma de referentes del arco político como los exembajadores de Venezuela Oscar Laborde y Alicia Castro; el sociólogo Atilio Borón; el dirigente de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy; los titular de de ATE, Daniel Catalano y Federico Giuliani, entre otros, la misiva expresa su repudio a un “ nuevo caso de utilización del poder judicial con fines de persecución política ” en la Argentina.

“El ataque no solo atenta contra un país soberano, sino que lo hace contra el propio pueblo argentino al tergiversar y manipular nuestro acervo de Memoria, Verdad y Justicia contra los artífices y conductores del estado terrorista de la última dictadura cívico militar que representaron los mismos intereses que hoy atacan a Venezuela”, leyó Cabello en la carta, en medio de cánticos de diputados de la Asamblea nacional que estaban presentes y que tildaron al presidente Milei de “fascista”.

Tras agradecer a los firmantes, Cabello contó una anécdota ocurrida hace unos años y apuntó, sin nombrarlo, contra el entonces presidente Alberto Fernández. “Hace dos años se corrió la bola que yo iba a ir para la Argentina a visitar a Milagro Sala. Me llamó ese señor que no era tibio, era infiltrado, y me dijo que tenga cuidado porque me iban a dictar una orden judicial . Le mandé un mensaje a Milagro Sala, una gran revolucionaria que tiene injustamente detenida la justicia argentina. Entonces me dieron una orden de detención”, relató.

“Uno más o menos calcula los pasos que va a dar y más cuando sabe que está en la mira del fascismo. Eso es algo que le vengo diciendo a los compañeros, hay que cuidarse. Los fascismos saben lo que hacen, el fascismo sabe escoger sus blancos. Si nosotros les damos ‘papaya’ y se la ponemos fácil... Hay que ponérsela difícil”, dijo y cerró: “Entonces, se quedaron esperando allá, en la Argentina. Y el agüita fresca que era presidente creyó que me estaba avisando a mí, pero en realidad no quería que yo fuera porque seguramente se hubiera armado algún alborotico”.

La orden de la Justicia

El juez Ramos dispuso que las órdenes de detención de ambos líderes venezolanos se tramiten por Interpol y explicó que la decisión obedece a la necesidad de que presten declaración indagatoria en una causa que tramita en la Argentina con respecto a denuncias de refugiados venezolanos que dijeron haber sufrido torturas, y con informes de organismos internacionales que acreditan esas vejaciones y asesinatos de opositores.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Getty Images

Ahora, la organización de policía internacional deberá decidir si aprueba la liberación de circulares rojas con los pedidos de captura para que estén vigentes en todos los aeropuertos del mundo. Si lo hace, cuando Maduro o Cabello dejen Venezuela y toquen un país que integra Interpol, se expondrían a ser detenidos.

LA NACION