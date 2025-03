Carolina Tohá se perfila como la apuesta de la izquierda chilena para las elecciones

SANTIAGO, Chile.- El oficialismo chileno, liderado por Gabriel Boric, ha entrado en una fase de definiciones. La salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior, en medio de una creciente crisis de seguridad, y la confirmación de que Michelle Bachelet no participará en la contienda presidencial, desencadenaron un reacomodo político que hoy tiene a la izquierda proyectando su estrategia para los próximos meses y las próximas elecciones del 16 de noviembre.

“Quiero encabezar un gobierno de progreso, cohesión y seguridad. Quiero ofrecer algo muy simple al país: creer en Chile”, declaró Tohá el martes al confirmar su salida del gabinete y marcando un giro hacia su candidatura.

Carolina Tohá, de 55 años, es una de las figuras más relevantes del progresismo chileno y un rostro reconocido. Su carrera política comenzó en 1998, cuando fue elegida diputada por la Región Metropolitana. En 2004, asumió la alcaldía de Santiago, cargo que desempeñó con éxito durante dos periodos, consolidándose como una de las líderes más influyentes del Partido Socialista.

Tras su paso por la alcaldía, fue nombrada ministra del Interior en el gobierno de Gabriel Boric en 2022, un cargo crucial y en un momento complejo para el país, marcado por un aumento significativo de la violencia y el crimen organizado.

Carolina Tohá durante una conferencia de prensa

“Debe mostrarse como una candidata con experiencia y capacidad de gestión, pero al mismo tiempo distanciarse lo suficiente del gobierno para no cargar con su desgaste. Necesita del 30% de apoyo que mantiene Boric para llegar a la segunda vuelta, pero también debe ampliar su base de respaldo si quiere ser competitiva en un balotaje”, señaló Luis Felipe Vergara, analista y profesor de la Universidad Andrés Bello.

“No solo es la candidata más fuerte del oficialismo, sino que también se la cuestionará por haber sido parte de un gobierno que mantiene un 30% de popularidad, especialmente en relación con el tema de seguridad, uno de los puntos más críticos del mandato de Boric”, advirtió Vergara.

El camino hacia la primaria del 30 de junio será decisivo. En ella, Tohá se medirá con Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y otras figuras del progresismo. Aún falta por definir si el Frente Amplio, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista presentarán candidaturas propias, lo que podría fragmentar el voto o, por el contrario, consolidar un bloque en torno a una sola figura y abriendo una pugna dentro del oficialismo por el liderazgo del sector.

Gabriel Boric junto a Carolina Tohá, cuando fue designada ministra del Interior, el 6 de septiembre de 2022 Luis Hidalgo - AP

“Si el PS la apoya, Tohá podría convertirse en la candidata más fuerte del progresismo, pero aún falta definir qué harán el Frente Amplio y el Partido Comunista”, explicó Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP.

El desafío de Tohá, de igual modo, será construir una candidatura que combine continuidad y renovación. Sobre todo, tras la decisión de Michelle Bachelet de no postularse nuevamente a La Moneda. La expresidenta era, hasta ahora, la figura con mayor respaldo dentro del progresismo y su retiro deja un espacio que debe ser ocupado.

“La declaración de Bachelet despeja una variable importante para consolidar una candidatura presidencial alternativa a su nombre. Sin eso, era muy poco viable cualquier otra opción”, indicó Aldo Casinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma. “Sin embargo, la sombra de Bachelet seguirá presente en el debate político, y su respaldo eventual a alguna candidatura podría ser clave”, agrega el académico, quien también apunta al reacomodo interno en las coaliciones oficialistas.

“No hay que olvidar que son dos coaliciones: por un lado, el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, y eventualmente la DC) y, por otro, el Frente Amplio con el Partido Comunista. La salida de Tohá activa la carrera presidencial dentro de estos bloques y también influye en la conformación de la lista parlamentaria”, dijo Casinelli.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet Jean Marc Ferré - UN Photo

“Michelle Bachelet es la figura que más apoyo en las encuestas había generado. Sin embargo, desde el año pasado ella había insistido en la necesidad de buscar figuras que permitieran un recambio en el liderazgo de los partidos del progresismo. Probablemente ella apoyará la campaña una vez que se defina una candidatura en la primaria”, complementó Claudio Fuentes

En este escenario, Tohá es una figura con vasta experiencia política y la principal esperanza de continuidad para Gabriel Boric: fue diputada, alcaldesa y ministra. Y Si bien su experiencia política es extensa, el desafío de Tohá será mantener su imagen intacta al distanciarse de los puntos más controversiales de la administración Boric, especialmente en cuanto a la gestión de seguridad, uno de los temas más críticos de su ministerio.

“Uno espera ver a una candidata no necesariamente extremadamente cercana, no es la característica que distingue a Carolina Tohá, pero sí una candidata competente, que domine los temas, que maneje bien cada una de las temáticas y conceptos, y que tenga una proactividad tanto en propuestas como en reacciones a eventuales conflictos o críticas. Tohá no debe desligarse del gobierno, ya que eso sería un error, sino que debe potencializar el rol que ha tenido este gobierno, matizando las políticas, lo cual le permitiría llegar a la segunda vuelta”, reflexionó el experto Luis Felipe Vergara.

