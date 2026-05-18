Disturbios y cierres de locales en Europa y Estados Unidos por el lanzamiento de un reloj

NUEVA YORK.- La salida a la venta de una colección especial de relojes de Swatch y Audemars Piguet provocó este sábado disturbios y cierres de locales en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos. En algunos puntos de venta intervino la policía y se suspendieron comercializaciones por motivos de seguridad.

Se trata de los modelos “Royal Pop”, comercializados entre US$400 y US$420, que generaron largas filas desde antes de la apertura de los locales indicados. El objetivo en muchos casos era comprar relojes para revenderlos inmediatamente con un importante margen de ganancia.

En algunos puntos de ventas se generaron disturbios

Las escenas de mayor tensión se registraron frente a locales de la marca en Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Videos difundidos en redes sociales mostraron aglomeraciones, personas corriendo para intentar ingresar primero a los comercios y operativos policiales para contener a las multitudes. En algunas grabaciones se observó a efectivos utilizando gas pimienta y reduciendo a personas que aguardaban en las filas.

En diferentes ciudades se generaron disturbios por la cantidad de gente interesada en conseguir uno de los relojes

En Nueva York, la situación se concentró en la tienda de Swatch ubicada en Times Square. “La gente empujaba y se abalanzaba” para entrar cuando el local abrió sus puertas a las 10 de la mañana, relató un residente de esa ciudad a AFP. Aseguró además que esperaba desde el miércoles para conseguir uno de los relojes. Luego, en diálogo con The Guardian, esa misma persona describió la situación vivida en ese lugar: “Era como un pogo”.

Se generaron largas filas para comprar un reloj

En Francia, las autoridades intervinieron en varios locales de la marca ante incidentes vinculados con la apertura de las tiendas. Según una fuente policial citada por AFP, unas 300 personas que se encontraban frente a un comercio ubicado en un centro comercial de la región parisina fueron dispersadas con gases lacrimógenos antes del inicio de la venta.

La misma fuente indicó que durante los incidentes se registraron daños. Además, agentes policiales y miembros del personal de seguridad recibieron agresiones en medio de los disturbios.

La policía tiró gas pimienta a la gente presente en uno de los puntos de venta en los que se generaron disturbios por la venta de la colección de relojes

Tras los episodios, la venta fue cancelada sin que se anunciara una nueva fecha. Los organizadores habrían subestimado el operativo necesario para controlar la cantidad de personas que se acercaron a los locales.

Swatch evitó realizar declaraciones oficiales, sin embargo, la filial francesa de la compañía publicó un mensaje en Instagram en el que informó el cierre durante toda la jornada de sus tiendas ubicadas en Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint Tropez y Montpellier por “consideraciones de seguridad pública”.

En muchas ciudades, la gente interesada formó largas filas

La situación también escaló en Italia. En Milán, medios locales difundieron imágenes de una pelea ocurrida frente a un local de Swatch durante el momento de apertura. En otro establecimiento de la ciudad se registraron momentos de tensión cuando los vendedores anunciaron que el stock disponible se había agotado.

En el Reino Unido, el grupo suizo decidió cerrar durante toda la jornada sus locales de Londres, Liverpool, Mánchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow y Cardiff. La empresa explicó que la medida se tomó por motivos de seguridad tanto para los clientes como para los empleados.

Con información de AFP.