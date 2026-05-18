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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 18 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda con la mano desde las escaleras del Air Force One mientras sube en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda con la mano desde las escaleras del Air Force One mientras sube en la Base Conjunta Andrews, en MarylandLuis M. Alvarez - FR596 AP

Al menos 7 muertos en bombardeos israelíes en Líbano

Los ataques israelíes en distintas zonas del Líbano dejaron este domingo al menos siete muertos, entre ellos un comandante de la Yihad Islámica y dos menores, según informaron autoridades libanesas y medios estatales, en medio del frágil alto el fuego vigente entre ambos países.

La Agencia Nacional de Información libanesa (ANI, oficial) reportó por la noche un ataque con misil contra un departamento en las afueras de la ciudad de Baalbek, en el este del país. Allí murieron Wael Abdel Halim, identificado como comandante de la Yihad Islámica, y su hija de 17 años.

Varias personas intentan apagar un vehículo en llamas tras ser alcanzado por un ataque israelí en la ciudad costera de Barja, al sur de Beirut, Líbano
Varias personas intentan apagar un vehículo en llamas tras ser alcanzado por un ataque israelí en la ciudad costera de Barja, al sur de Beirut, LíbanoMustafa Jamalddine - AP

La advertencia de Trump: "No quedará nada"

El presidente de EE.UU. amenazó nuevamente con aniquilar a Irán, dos meses después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras que un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto sigue siendo lejana. “Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, advirtió en Truth Social.

Donald Trump convocó a sus consejeros de seguridad a un club de golf para hablar de la guerra en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a sus principales asesores de seguridad a su club de golf en Virginia para discutir la guerra en Irán. La información fue dada a conocer por la cadena estadounidense CNN.

El encuentro habría tenido lugar el pasado sábado. Asistieron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe y el enviado especial Steve Witkoff.

Al menos cinco muertos en bombardeos israelíes en el sur de Líbano

El Ministerio de Salud de Líbano informó este domingo que al menos cinco personas murieron —entre ellas, dos niños— por bombardeos israelíes en el sur del país, pese al alto al fuego vigente.

La cartera sanitaria difundió un “balance preliminar” de los ataques y señaló que tres personas fallecieron en la localidad de Tayr Felsay, incluido un menor, mientras que otras dos murieron en Tayr Deba, donde también se registró la muerte de un niño. Además, otras 11 personas resultaron heridas, según el mismo informe.

Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra columnas de humo durante un bombardeo israelí en las afueras de la aldea de Yohmor
Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra columnas de humo durante un bombardeo israelí en las afueras de la aldea de Yohmor- - AFP

El país del Golfo que apuesta a convertirse en la nueva potencia de Medio Oriente en medio de la tensión por Irán

Ricard González
Ricard González

Prácticamente desde sus respectivas independencias, las petromonarquías del Golfo Pérsico se han comportado como una gran familia. Y por ello, no han estado exentas de querellas internas, como la que enfrentó a Qatar con varias de ellas en 2017 por su bloqueo económico.

No obstante, nunca suele llegar la sangre al río y, tarde o temprano, se acaba imponiendo una fraternal reconciliación. No en vano, es mucho más lo que las une que lo que las separa, siendo todas ellas poco pobladas, con ingentes recursos minerales, gobernados por dinastías tradicionales, y lo más importante, con vecinos ambiciosos y agresivos.

Trump advierte a Irán que “no quedará nada” mientras se estancan las negociaciones

La presión política y militar aumentó en las últimas horas luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que “no quedará nada” de Irán si Teherán no firma un acuerdo de paz con Washington, en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Además, el mandatario norteamericano mantuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una posible reanudación de ataques contra Irán.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, rápido, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en uno de sus mensajes más duros desde el comienzo del conflicto.

Trump presiona a Irán con una amenaza extrema en medio del frágil alto el fuego
Trump presiona a Irán con una amenaza extrema en medio del frágil alto el fuegoALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irán afirma que más de 6.500 "traidores y espías" fueron arrestados desde que comenzó la guerra

El jefe de la policía iraní, Ahmad-Reza Radan, declaró que más de 6.500 “traidores y espías” han sido arrestados desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según la emisora ​​estatal IRIB.

Irán afirma estar preparado para cualquier escalada

El ministro de Asuntos Exteriores persa, Abbas Araghchi, declaró que la preparación del país es efectiva “en este momento” en más del 100 por ciento, según consignó Al Jazeera.

Además, dijo que la retórica amenazante y las tácticas de presión de Trump son inaceptables, e insiste en que Estados Unidos debe dialogar con ellos sobre la base del respeto mutuo.

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