JERUSALÉN.- Con la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas bajo los reflectores del mundo, Ucrania pasó a un segundo plano. Pero el ministro de relaciones exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dice que no se sienten abandonados. “Nos sentimos siempre respaldados, hemos recibidos misiles y vamos a tener nuevos paquetes de ayuda. Y la lucha continúa porque, finalmente, Israel y Ucrania son dos teatros de la misma guerra”, aseguró, en una entrevista por zoom con LA LANACION y otros dos medios latinoamericanos.

De 42 años, Kuleba se mostró optimista, convencido de que Ucrania ganará la guerra “porque estamos combatiendo del lado correcto de la historia, nosotros somos los buenos muchachos y Rusia, los malos muchachos”. Sin embargo, no ocultó su temor a que Rusia aproveche este conflicto para distraer la atención de Ucrania y reposicionarse como un actor importante en Medio Oriente. “Está en el interés de Rusia de que esta guerra dure lo más posible. Ellos quieren jugar un rol en Medio Oriente y para ellos esta guerra es una bocanada de aire fresco”, dijo, en una entrevista que tuvo lugar el miércoles pasado y en la que, ante una pregunta, al mostrar un rosario que le regaló el papa Francisco, que guarda en su escritorio, también aseguró que “sigue en agenda” una visita del Pontífice a su país.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, habla durante una entrevista con The Associated Press en Kiev, Ucrania, el 12 de julio de 2022.

-¿Teme que esta guerra prive a Ucrania de la atención y el respaldo militar de Estados Unidos, principal aliado de Israel? Muchos piensan que Putin ha sacado ventaja de esta guerra. ¿Usted cómo lo ve? ¿Se sienten abandonados, ya que todos los medios ahora están aquí en Israel?

-Bueno, seguramente perdimos la atención mediática. Y esto es muy natural porque nuevos conflictos siempre eclipasan a los viejos. Pero no creo que hayamos perdido para nada la atención política. De hecho, en su último discurso a la nación y a los estadounidenes el presidente Biden claramente puso al mismo nivel la amenaza de Rusia a Ucrania, con la de Hamas a Israel. Así que no, no nos sentimos abandonados. Nos sentimos siempre respaldados, hemos recibidos misiles recientemente y vamos a tener nuevos paquetes de ayuda. Y la lucha continúa porque, finalmente, Israel y Ucrania son dos teatros de la misma guerra.

-¿Cómo evalúa la posición de Rusia en la guerra entre Israel y Hamas?

-Están haciendo todo lo posible para distraer la atención de Ucrania. Está en el interés de Rusia de que esta guerra dure lo más posible. Ellos quieren jugar un rol en Medio Oriente, quieren volverse un actor, ellos quieren que Estados Unidos les hable sobre Medio Oriente, quieren construir una coalición con Irán y jugar su juego allí. Para ellos es una bocanada de aire fresco porque estaban sofocando política y militarmente en Ucrania, sin grandes éxitos, sanciones que se están reforzando. Los líderes mundiales no le hablan a Rusia porque sus manos están llenas de sangre. Y para ellos esta guerra es una oportunidad para volver al escenario como un jugador importante con un rol en Medio Oriente. Por eso están tan activos. Pero cuidado, los diplomáticos rusos son profesionales de la mentira y no están persiguiendo un objetivo de paz. Están persiguiendo un objetivo de guerra, de guerra en Ucrania y también, de guerra en Medio Oriente y esto es parte de su cinismo.

-Usted dijo que se siente respaldado a nivel político por Biden y Occidente, pero hay muchas preguntas en torno al financiamiento de la guerra en Ucrania. ¿Cuán difícil será para usted seguir convenciendo a los gobiernos occidentales de que tienen que seguir financiando el esfuerzo bélico?

-Como habrán visto por lo que dijo el presidente Biden, él está convencido de la necesidad de seguir proveyéndole respaldo financiero a Ucrania en su combate contra Rusia. Y recibimos un mensaje muy claro desde Washington. Claro, entendemos que cuanto más Estados Unidos se meterá en su proceso electoral, más jugadores políticos intentarán especular con los costos de la guerra en Ucrania. Nosotros trataremos de convertir al tema en parte de la agenda política interna y estamos trabajando activamente en todos los flancos, republicanos y demócratas, no sólo con la administración Biden, para poder navegar a través de este período de la mejor forma posible. Las elecciones políticas siempre aumentan los riesgos en todos lados, también en Europa. Pero nosotros hemos enfrentado muchos desafíos y hemos encontrado muchas maneras para superarlos, así que estamos seguros que encontraremos soluciones.

Se pone el sol sobre un edificio destruido en Izyum, Ucrania, 24 de octubre de 2023. Bram Janssen - AP

-El invierno está por llegar y Rusia probablemente bombardeará su infraestructura eléctrica, como hizo el año pasado. ¿Cómo planea Ucrania contrarrestar esto?

-Aprendimos nuestra lección del invierno pasado, estoy bastante seguro de que Rusia también aprendió de sus errores. Así que va a ser otro invierno y otro combate invernal. Nos estuvimos preparando en los meses pasados para reforzar nuestra infraestructura energética, para traer a Ucrania más sistemas de defensa aérea, más municiones, más armas y para desarrolar nuevas tácticas para interceptar misiles y drones rusos. Así que, sí, estamos preparados, pero, como dije, también Rusia siempre está preparándose, así que habrá que ver al final del invierno quién se preparó mejor, no ahora.

-Ucrania ha perdido a muchísimas personas en esta guerra, mucha gente está cansada de la guerra: ¿ve algún final? ¿Ve alguna luz al final del túnel?

-Usted conoce el dicho de que cuando uno ve la luz al final del túnel debe asegurarse de que no se trata de un tren que está llegando… Al final del túnel mi objetivo es que Ucrania gane. Y cuando veo las encuestas en Ucrania, confirmo que mi pensamiento es compartido por los ucranianos. Soy ucraniano y no estoy desconectado de la opinión pública ucraniana. En junio una encuesta indicó que el 58% de los ucranianos está preparado para soportar las dificultades de la guerra, incluso durante años, porque entienden lo que hay en juego: la independencia de Ucrania, la existencia de la identidad de Ucrania y el futuro de su pueblo. Y cuando hay en juego cosas tan importantes es natural que la gente esté preparada a enfrentar las dificultades, pero con democracia, no como estados autoritarios como Rusia, donde se suprime a la opinión pública. Entonces sí, todos estamos cansados de la guerra, pero seguimos luchando, no nos rendimos. Y tengo que recordar que una reciente encuesta de principios de octubre indicó que el 73% de los ucranianos está totalmente en contra de cualquier concesión territorial a Rusia. No es fácil combatir una guerra contra un país como Rusia, pero hemos hecho el milagro de sobrevivir al ataque, el milagro de haber liberado a más del 50% del territorio que Rusia ha ocupado en este guerra y nuestros soldados todos los días están haciendo el milagro o de liberar nuestra tierra en algunas áreas o de contener y rechazar los ataques rusos en otras áreas. Entonces esta guerra durará todo el tiempo que el pueblo de Ucrania sienta que debe combatir.

-¿La fórmula de paz de 14 puntos presentada por el presidente Zelensky no contradice en cierta forma su propósito, al no invitar a la otra parte a negociar?

-¿Por qué las fuerzas aliadas no se sentaron a negociar la paz con Adolf Hitler? Probablemente porque la Alemania nazi era el mal que había que derrotar. Y nosotros pensamos que Rusia es el mal que debemos derrotar. Rusia está atacando con misiles y drones nuestras ciudades, pueblos e infraestructura y no está dando indicaciones de estar interesada en negociar una paz justa, ni de retirarse de Ucrania. Por eso el objetivo de nuestra diplomacia es formar una coalición de países que quieren terminar esta guerra sobre la base de las leyes internacionales, la Carta de la ONU y no en los términos de Rusia. Insisto, lo que tenemos es una foto en blanco y negro: un país atacó a otro país, le quitó su tierra, mató a su gente y dice ‘me voy a quedar acá’ y que si vamos a negociar es en los términos de que se va a quedar acá. Y esto explica por qué no negociamos con Rusia: porque ellos no tienen ni derechos políticos, legales ni morales para estar donde actualmente están en Ucrania.

-¿No cree que hay algo de hipocresía en el hecho de que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, que comparten su visión de que ustedes son los buenos y los rusos son los malos, no les den las armas que necesitan para ganar la guerra? ¿Cómo explica esta hipocresía o es que tienen miedo de la amenaza nuclear rusa?

-Primero: el término políticamente correcto para hipocresía es “política”. Segundo: pienso que no es justo decir que nuestros socios no nos han dado las armas que necesitamos. Sí, algunas armas podrían haber llegado antes o en cantidad diferente. Pero estoy seguro de que sin esas provisiones Rusia estaría controlando ahora partes mucho más grandes de Ucrania. Han llegado y siguen llegando sistemas de defensa aérea, artillería, misiles de largo y corto alcance, vehículos blindados, tanques. Claro, la cuestión es la sustentabilidad de las provisiones. Pero la posición de nuestros socios de decir que respaldarán a Ucrania el tiempo necesario siempre ha sido muy alentadora. Ahora ¿nos respaldan para sobrevivir a los ataques rusos o para sacar a Rusia de Ucrania? Esa es la pregunta. Pero les estamos muy agradecidos a nuestros socios y amigos porque realmente ayudaron al pueblo de Ucrania a salvar a nuestro país en la hora más oscura de su historia.

El presidente Joe Biden le da la mano al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 21 de septiembre de 2023, en Washington. Evan Vucci - AP

-Aunque no hay atención mediática ahora sobre Ucrania, hay un argentino que aún reza todos los domingos y miércoles por la “martirizada” Ucrania, el papa Francisco. Y la pregunta es: ¿cree que aún es posible una visita del papa Francisco a Ucrania?

-Yo soy un cristiano ortodoxo y tengo un regalo especial del argentino (muestra un rosario), que fue bendecido por él y está en mi oficina, junto a mí, en mi escritorio. Así que sus oraciones, buenos deseos para Ucrania y respaldo están siempre cerca mío. Tanto como el Papa reza por la martirizada Ucrania, nosotros rezamos por la eficacia de sus oraciones y por su visita a Ucrania. Creo que sería un momento importante, no sólo para los católicos, sino para todos los que creemos en Jesús, para todos los cristianos. Así que sí, el tema sigue en agenda.

-¿Ha seguido el proceso electoral de la Argentina, donde el domingo pasado hubo elecciones que determinaron un balotaje el 19 de Noviembre? Como sabe, en la Argentina hay una gran comunidad ucraniana ¿qué resultado sería el mejor desde su punto de vista?

-Nosotros nunca interferimos en asuntos internos de otros países, así que, lo que el pueblo argentino decida probablemente será el mejor resultado y nosotros vamos a aceptar ese resultado y vamos a trabajar con ese gobierno. Nosotros apreciamos la ayuda humanitaria que la Argentina hasta ahora ha aportado y buscamos contactos políticos más cercanos y el alineamiento de la Argentina y de otros países sudamericanos. Así que, una vez hayan pasado las elecciones y haya un nuevo gobierno, estaremos contentos de ponernos en contacto y de trabajar para que la Argentina esté lo más comprometida posible en la fórmula de paz que proponemos, para la restauración del respeto de la ley internacional y la carta de Naciones Unidas. Porque aunque América latina queda lejos de Ucrania, los principios que están siendo desafiados y atacados en esta guerra son universales e interesan a todos, esté en Ucrania, en la Argentina o en cualquier país del mundo.

-En agosto, cuando un grupo de medios latinoamericanos entrevistamos al presidente Zelensky, nos dijo que Ucrania estaba organizando una cumbre con países latinoamericanos: ¿esto sigue en agenda?

-Si, absolutamente, sigue en la agenda, aún tenemos que ver cuándo y el formato que podría tener la cumbre. Estamos trabajando en eso y es un esfuerzo diplomático muy sofisticado.