Ucrania presiona a América Latina: “Estaríamos agradecidos si nos entregaran las armas de manera gratuita como un signo de apoyo”

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, participó este miércoles de una conferencia de prensa organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la que reveló un cambio de estrategia de la política exterior ucraniana hacia a América Latina e instó a los gobiernos de la región a “abandonar la neutralidad y ponerse del lado correcto de la historia”.

“En 2023, invertiremos mucho más en nuestro compromiso con América Latina y el Caribe. Llegó el momento de compensar por nuestra falta de atención, por lo que el presidente Volodimir Zelensky ha decidido comenzar un proceso de profundización en los lazos económicos, políticos, culturales y humanitarios con la región”, dijo Kuleba en un encuentro por Zoom con LA NACION y otros medios regionales y explicó que el gobierno ucraniano está ultimando su primer documento estratégico integral de política exterior latinoamericana que “abarca todos los ámbitos y define metas y objetivos claros para los próximos años”.

“También tenemos un ambicioso plan para ampliar nuestra presencia diplomática en la región”, añadió.

El Presidente Alberto Fernández se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz a la Argentina. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Según expresó el funcionario, uno de los principales intereses de Ucrania en América Latina está en las armas y municiones que hay en el continente procedentes de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. “Estaríamos agradecidos si nos entregaran las armas de manera gratuita como un signo de apoyo. Sino también estaríamos dispuestos a comprarlas”, dijo Kuleba.

Y añadió: “Los gobiernos que no quieren entregar armas porque temen una escalada en realidad están diciendo que no quieren que Ucrania luche”.

Hasta el momento, los líderes latinoamericanos se han opuesto públicamente a enviar armamento a Ucrania, que el 24 de febrero de 2023 cumplirá año combatiendo a las fuerzas rusas. Alberto Fernández aclaró su postura durante un encuentro reciente en Buenos Aires con el canciller alemán Olaf Scholz.

En este contexto, el canciller ucraniano lamentó haber perdido el foco en los últimos años y agregó que la guerra cambió las percepciones de quiénes eran “sus amigos más cercanos” en la región. Destacó especialmente el sorpresivo apoyo de Costa Rica y de Guatemala, cuyo presidente, Alejandro Giammattei, se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano en visitar Ucrania después de la invasión. También se apenó del alejamiento de Brasil, con quien una vez “mantuvieron una muy buena relación”, pero puso esperanzas en el nuevo presidente Lula da Silva.

Alejandro Giammattei y Volodimir Zelensky

Puntualmente sobre la Argentina, el ministro dijo que no tuvo la oportunidad de reunirse con su contraparte Santiago Cafiero y que cada país tiene “derecho a elegir su política exterior y también a definir el equilibrio con respecto a cualquier situación internacional”.

Sin embargo, remarcó que hay ciertos indicios que dejan muy clara la postura de un país: los votos en las resoluciones generales de la ONU adoptadas en respuesta a la agresión rusa, la proporción efectiva de apoyo práctico a Ucrania y “el tercer punto de referencia que yo mencionaría es estrechar la mano del presidente Vladimir Putin o del ministro Lavrov, porque sus manos están manchadas de sangre de civiles”, dijo en respuesta a la sugerencia de Clarín sobre un posible viaje del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia al país.

Asimismo, Kuleba remarcó que espera más de la Argentina y de todos los países de la región, pero matizó: “Tomo a la Argentina por lo que es”.

Al argentino que sí elogió fue a Rafael Mariano Grossi, director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien se desempeñó como mediador entre Zelensky y Putin para evitar una escalada nuclear y establecer condiciones de seguridad en la planta de Zaporiyia. “Adoro a Rafael. Quiero que lo lea en los medios argentinos. Es un gran hombre y un gran profesional”.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, y el presidente ruso Vladimir Putin PAVEL BEDNYAKOV - SPUTNIK

En un momento en que una parte central de la capacidad nuclear rusa ha sido desplegada en los navíos de superficie y submarinos de la Flota del Norte, según un informe del servicio de inteligencia noruego publicado esta semana, Kuleba dijo que tiene razones para creer que la estrategia de disuasión aún es aplicable y de que no estamos al borde de una guerra nuclear. No obstante, pidió a los países no dejarse intimidar por las amenazas nucleares de Putin ya que esto pavimentará el camino para que otros regímenes autoritarios hagan lo mismo. “Si todo el mundo se asusta, Rusia gana”, zanjó.

Durante la conferencia, Kuleba volvió a extenderle una invitación al país al sumo pontífice, garantizando su seguridad en suelo ucraniano. “Los ucranianos rezamos a Dios para que el papa Francisco viaje a Ucrania. Una visita suya sería un gran mensaje de alivio, unidad y compasión para todos los cristianos”, afirmó.

Sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN, el canciller aseguró que es un hecho y que será “más rápido de lo que los escépticos esperan”, aunque evitó estimar cualquier plazo. También descartó el acercamiento de su país a la Alianza Atlántica como el motivo detrás de la invasión, como argumentó el Kremlin, ya que, según Kuleba, “en 2014, cuando Rusia invadió y anexionó Crimea, Ucrania no había tomado ningún paso para acercarse” a dicho organismo internacional.

Por último, Kuleba habló de los devastadores efectos de la guerra y de cómo había traumatizado a la sociedad. “No importa si estás luchando o si tienes a alguien a quien amas en el frente, gracias a Rusia, todos conocemos a alguien que está peleando y todos rezamos para que ese alguien siga con vida”, concluyó.

