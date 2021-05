Donald Trump está de vuelta: vetado en las redes, lanzó su propio sitio para postear como hacía en Twitter

WASHINGTON.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus promesas post fracaso electoral del año pasado y luego de ser sancionado en Twitter y en Facebook lanzó su propia plataforma digital, para ya no poder verse censurado por nada ni por nadie. ¿Cómo se llama su sitio? “From the Desk of Donald J. Trump”, es decir desde el despacho de Donald J. Trump, y eso es justamente lo que pretende: ser una línea directa entre su cabeza, sus pensamientos, sus declaraciones, y todos los estadounidenses que lo apoyan.

Tras el ataque al Capitolio cuando los legisladores debían ratificar la victoria del actual mandatario, el demócrata Joe Biden, y luego de las denuncias recibidas por arengar a la violencia desatada en esa fecha, el 6 de enero de este año, cuando se reportaron decenas de heridos, de detenidos y cuatro muertos, Trump bajó el tono de sus intervenciones públicas y desapareció, obligado, de las redes, el principal canal de comunicación que tuvo durante sus cuatro años en la Casa Blanca.

Ahora, con este proyecto, el exmagnate intenta volver al centro de atención, con el mismo estilo desinhibido que mostraba en Twitter, donde incluso llegó a comunicar importantes decisiones de gobierno o incluso agravios tanto a políticos de su país como de naciones extranjeras.

“From the Desk of Donald J. Trump” comenzó a funcionar ayer, de acuerdo con lo publicado por el diario USA Today. Justo horas antes de que el panel de supervisión independiente de Facebook manifestara su decisión sobre continuar con el veto impuesto por la plataforma al expresidente estadounidense, en un caso que puede sentar un precedente sobre cómo las redes sociales manejan los contenidos peligrosos publicados por líderes mundiales.

En la web aparecen videos, posteos, noticias y demás información del exmagnate y expresidente. “¡La fraudulenta elección presidencial de 2020 será, a partir de este día, conocida como LA GRAN MENTIRA!”, escribió Trump en uno de los mensajes que muestra la plataforma, que recibe “me gusta” en forma de corazón como Instagram. En otro, apunta contra Twitter, remarca que sus acciones están a la baja y reclama “libertad de expresión”.

Ayer, en la presentación oficial del sitio, el republicano posteó un video que dura treinta segundos, que en los primeros muestra al planeta Tierra desde el espacio y que dice: “En un tiempo de silencio y mentiras, surge un faro de libertad, un lugar para hablar libremente y seguros, directo desde el despacho de Donald J. Trump”. Las imágenes además muestra un paneo de su casa de Mar-a-Lago en Florida, donde vive actualmente, y finalizan con una frase que parece reemplazar su famoso eslogan de campaña “Make America Great Again” (”Hacer grande a Estados Unidos de nuevo”): “Save America” (”Salvar a Estados Unidos”).

Donald Trump está de vuelta: lanzó un sitio para postear como hacía en Twitter

Sobre esta nueva web el portavoz de Trump, Jason Miller, dijo en Twitter que se trata de “un gran recurso para encontrar sus últimas declaraciones y aspectos destacados de su primer mandato”. Asimismo indicó: “No es una nueva plataforma de redes sociales. Tendremos información adicional en ese frente en un futuro muy cercano”.

Trump fue suspendido de Facebook después de que publicara un video durante la violenta irrupción en el Capitolio estadounidense por parte de sus seguidores, en el que les decía: “Los queremos, son muy especiales”. El entonces presidente fue suspendido permanentemente de la red al día siguiente, mientras que otras plataformas como Twitter y YouTube también removieron sus cuentas.

Desde entonces Trump se mantuvo estoico ante los vetos, enviando frecuentemente comunicados por correo electrónico. Ahora, con este sitio web tipo blog, él no podrá volver a las plataformas que lo echaron pero sus seguidores sí podrán republicar sus posteos para hacerlos visibles allí.

Trump, prohibido

El consejo asesor de contenido de Facebook, el órgano independiente que vigila lo que se publica en la red social y sus consecuencias, avaló hoy el cierre de la cuenta del expresidente de Estados Unidos al alegar que con sus mensajes “creó un ambiente donde había un grave riesgo de violencia”.

“El consejo concluyó que, al mantener una narrativa sin fundamento sobre el fraude electoral y reiterados llamamientos a la acción, Trump creó un ambiente donde era posible un grave riesgo de violencia”, indicaron los expertos, que ven un riesgo “claro e inmediato” en los mensajes que publicó a principios de enero, cuando aún estaba en la Casa Blanca.

Asimismo consideraron que el cierre de la cuenta estuvo “justificado” y pidieron a la empresa de Mark Zuckerberg que en un plazo de seis meses “reexamine” esta decisión y decida “la penalización apropiada”.

En respuesta a esta medidas, uno de los principales responsables de comunicación de Facebook, el exviceprimer ministro británico Nick Clegg, afirmó en un comunicado que la compañía sostiene que la decisión fue “necesaria y adecuada” y, por tanto, celebra que los supervisores hayan entendido que hubo “circunstancias sin precedentes”.

Sin embargo Clegg reconoció que puede haber dudas sobre la suspensión indefinida. “Estudiaremos la decisión del consejo y determinaremos una acción que sea clara y proporcionada”, dijo y agregó que hasta nuevo aviso “las cuentas de Trump siguen suspendidas” tanto en Facebook como en Instagram.

El expresidente de EE.UU. indicó que se trata de un espacio en que las personas podrán hablar con libertad y seguridad Captura

Agencias AFP y DPA

LA NACION