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Terremoto en Colombia: cuáles son las zonas afectadas

El epicentro fue San José del Palmar en el departamento de Chocó; el temblor tuvo una magnitud de 7,4, según informó el Servicio Geológico Colombiano

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Cientos de evacuados en Bogotá, Colombia, tras un fuerte terremoto
Cientos de evacuados en Bogotá, Colombia, tras un fuerte terremotoIvan Valencia - AP

Un fuerte terremoto se reportó en Colombia este lunes 10 de agosto. El sismo, que comenzó a las 7.34 (hora local) y tuvo una magnitud de 7,4, se sintió en varias ciudades del país y generó evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales de la capital. Tras el movimiento, hay heridos de gravedad y daños significativos en edificaciones.

De acuerdo al comunicado oficial del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue San José del Palmar en el departamento de Chocó, al oeste del país. Aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. En tanto, el sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

De acuerdo a lo informado por el medio colombiano El Tiempo, el temblor se reportó en diferentes ciudades, como Bogotá, Medellín, Manizales, Neiva, Cali, entre otras.

Terremoto en Colombia: cuáles son las zonas afectadas

Durante la mañana de este lunes, en Bogotá se percibió con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.

Luego de que se activaran las alarmas de emergencia en algunas residencias, muchas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro. En varios edificios, los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

Noticia en desarrollo.

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