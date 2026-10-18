Este domingo 25 de octubre, los ciudadanos brasileros que residen en nuestro país votan en el balotaje de Brasil 2026.

Brasil utiliza la urna electrónica MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Tras los resultados de las elecciones generales quedó establecido que los dos candidatos más votados, el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, deberán medirse en segunda vuelta para definir quién ocupará el máximo cargo ejecutivo del país.

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Dónde voto en la Argentina para la segunda vuelta de las elecciones Brasil 2026

El día de las elecciones, los brasileros que viven en la Argentina y están empadronados deben asistir a las urnas preparadas para emitir su sufragio.

Fecha y horario: domingo 25 de octubre de 8 a 17.

domingo 25 de octubre de 8 a 17. Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA

Estos son los documentos válidos para votar:

Título electoral electrónico con foto (e-Título)

Documento de identidad (RG)

Pasaporte brasileño

Licencia de conducir brasileña (CNH)

Carnet de categoría profesional reconocido por ley

Certificado de servicio militar (reservista) con foto;

De acuerdo a lo informado por la Embajada de Brasil, los documentos detallados pueden utilizarse incluso si la fecha de validez ya venció. En tanto, explicaron que los certificados de nacimiento o matrimonio no son válidos como prueba de identidad al momento de votar.