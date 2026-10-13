Calendario de elecciones Brasil 2026: cuándo se vota el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Este domingo 25 de octubre Brasil celebra su balotaje 2026. Tras los resultados de las elecciones generales quedó establecido que los dos candidatos más votados, el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, deberán medirse en segunda vuelta para definir quién ocupará el máximo cargo ejecutivo del país.

En los comicios pasados, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,15% de los votos, mientras que Da Silva quedó en segundo lugar con 45,02%. La diferencia de menos de tres puntos no hizo posible confirmar al próximo presidente. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

El balotaje tendrá lugar el 25 de octubre (Photo by Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP) EVARISTO SA - AFP

Quién es Lula da Silva

Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.

Lula da Silva junto a su candidato a vice, Geraldo Alckmin (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner - AP

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Cuando tenía 17 años, Lula da Silva perdió un dedo mientras trabajaba en una fábrica de tornillos; eso lo marcó para siempre (Fuente: Instagram/@lulaoficial)

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Así votó Lula da Silva

Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Supremo Federal anuló la condena tras considerar que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos.

En 2022 Lula volvió a presentarse a elecciones presidenciales y ganó en la segunda vuelta contra el entonces presidente Jair Bolsonaro. De esta forma, ejerce la presidencia desde 2023 hasta el presente.

Quién es Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2023), y comenzó la carrera política muy joven, a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa (Alerj), cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. En 2018 consiguió un escaño como senador con 4,38 millones de votos (31,36%).

Desde 2003 Flávio Bolsonaro ocupa cargos públicos (AP Photo/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Tras la condena de su padre en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada en el año 2022, Flávio emprendió una carrera electoral para llegar al Palacio de Planalto como presidente y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva.