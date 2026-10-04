Resultados en vivo de las elecciones en Brasil: cómo van las presidenciales 2026

En una escuela de São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, el Presidente emitió el sufragio esta mañana y dijo ante la prensa: “Confío en la victoria y estoy seguro de que tenemos voz a nivel nacional. Estoy seguro de que podemos ganar las elecciones. Lo que está ​en juego es el futuro de Brasil”.

Así votó Lula da Silva