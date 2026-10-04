Resultados en vivo de las elecciones en Brasil: cómo van las presidenciales 2026
El país vecino define vota hoy a su próximo presidente; los favoritos son el actual presidente Lula, quien busca su cuarto mandato, y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario
- Hoy los brasileros deben asistir a las urnas para votar a su próximo presidente. Hay dos candidatos preferidos que, de acuerdo a las encuestas, deberán volver a medirse en balotaje: el actual mandatario Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).
- Además, Brasil elige hoy gobernador en 26 estados y la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
A qué hora cierran las votaciones en las Elecciones de Brasil 2026
Según informó el Tribunal Superior Electoral, las escuelas permanecerán abiertas hasta las 17 (hora de Brasilia). Desde entonces empezará el conteo de votos oficialmente. Por su parte, el organismo aseguró que la jornada se desarrolló con tranquilidad y sin incidentes.
Así votó Flávio Bolsonaro
El candidato de 45 años emitió el sufragio poco después de que abrieran las urnas en Río de Janeiro. “Brasil necesita un cambio, Brasil no puede soportar tanto sufrimiento. Nuestras encuestas internas muestran que superamos la primera vuelta hace tiempo”, dijo ante la prensa.
Así votó Lula da Silva
En una escuela de São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, el Presidente emitió el sufragio esta mañana y dijo ante la prensa: “Confío en la victoria y estoy seguro de que tenemos voz a nivel nacional. Estoy seguro de que podemos ganar las elecciones. Lo que está en juego es el futuro de Brasil”.
Qué se vota hoy, domingo 4 de octubre, en Brasil 2026
Hoy se celebra en Brasil la votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
En total se votan 6 cargos:
- Presidente
- Gobernador
- Senador (1° banca)
- Senador (2° banca)
- Diputado estadual
- Diputado federal