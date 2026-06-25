Dónde y a qué hora fueron los terremotos en Venezuela: mapas del epicentro y zonas afectadas

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela ya contabilizan al menos 164 muertos y casi 1000 heridos, a lo que se suma el impacto de las localidades destruidas, sin servicios y en estado de emergencia.

People walk past a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 25, 2026. Powerful twin earthquakes have killed 32 people and injured more than 700, the nation's interim president said on June 25, after the massive shocks collapsed entire buildings and sent people running in panic. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP) MANAURE QUINTERO - AFP

Dónde y a qué hora fueron los terremotos en Venezuela

En la tarde del miércoles 24 de junio se sintieron dos sismos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, en la localidad de Morón, a 168 kilómetros al oeste de Caracas.

Rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. MANAURE QUINTERO - AFP

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón.

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que sacudió Venezuela desde 1900.