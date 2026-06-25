Dónde y a qué hora fueron los terremotos en Venezuela: mapas del epicentro y zonas afectadas
Por el sismo hay al menos 164 muertos y casi 1000 heridos; hay cortes de luz, edificios dañados en Caracas y vecinos en las calles
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LA NACION
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela ya contabilizan al menos 164 muertos y casi 1000 heridos, a lo que se suma el impacto de las localidades destruidas, sin servicios y en estado de emergencia.
Dónde y a qué hora fueron los terremotos en Venezuela
En la tarde del miércoles 24 de junio se sintieron dos sismos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, en la localidad de Morón, a 168 kilómetros al oeste de Caracas.
El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón.
Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que sacudió Venezuela desde 1900.
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