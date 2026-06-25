Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Dos potentes terremotos sacudieron a Venezuela en la jornada del miércoles. El epicentro estuvo en la ciudad de Morón, Carabobo, aunque otros estados sufrieron un mayor impacto. Uno de ellos fue La Guaira, una ciudad costera que sufrió bastante el impacto del movimiento telúrico. Según datos que arrojó la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, se produjeron al menos 164 muertes y un número aproximado de 971 heridos.

Lucas Trejo y su desesperado pedido de ayuda

A raíz de este fenómeno climático que arrasó con todo lo que tenía por delante, un futbolista argentino llamado Lucas Trejo, quien se desempeña en el club Marítimo de La Guaira, encendió las alarmas en sus redes sociales con un desesperado pedido para encontrar a su familia compuesta por su pareja Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, suplicó el futbolista de 38 años, sobre la desaparición de sus seres queridos en un edificio de la zona de Playa Grande.

Quién es Lucas Trejo

Nació el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba. Marcador central zurdo, el deportista comenzó su carrera lejos de Argentina. Sus primeros pasos en el fútbol se dieron en la liga provincial con los colores del club Las Flores y Atalaya. Luego, sin poder escalar a nivel nacional, viajó a España por recomendación de José Luis Villarreal, exjugador de Boca y River, quien le consiguió una prueba en el club L’Escala del ascenso español.

Lucas Trejo es cordobés y tiene 38 años

Por ese entonces, con 16 años, Trejo se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos -hoy entrenador de Lionel Messi en Inter Miami- y continuó su incipiente recorrido en el Atromitos de Grecia. Lejos de su familia y sin poder afianzarse en el primer equipo, el defensor volvió al país para probar suerte en Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, dos equipos en donde sumó minutos de juego y lo catapultaron a Instituto, uno de los clubes más importantes de su provincia.

El punto de inflexión en su carrera fue la llegada al club Monagas de Venezuela. Allí disputó todos los partidos de la temporada 2017, fue capitán y salió campeón. Al año siguiente, formó parte del plantel que disputó la Copa Libertadores.

Gol de Lucas Trejo en el fútbol venezolano

Apodado “El General”, Trejo se hizo un nombre en el fútbol venezolano. En este país vistió las camisetas del Deportivo Táchira, Portuguesa, Nueva Esparta y Zamora. Entre medio, tuvo breves pasos por el fútbol mexicano, colombiano y peruano.

A sus 38 años, Trejo se desempeña en el club Marítimo de La Guaira, institución con la que firmó su contrato en febrero de este año. En lo que seguramente sean sus últimos partidos de su carrera profesional, el defensor argentino atraviesa una situación totalmente inesperada y de suma urgencia al buscar rastros de su familia tras los dos terremotos.