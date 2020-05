Dos chicos de nueve años fueron hasta el domicilio de su maestra para cortarle Internet Crédito: Twitter

El cierre de los centros educativos fue una de las primeras medidas que tomaron los gobiernos de distintos países en el marco de la pandemia por coronavirus . De esta manera, los docentes se vieron obligados a dictar las clases de manera virtual y los alumnos envían las tareas por mail.

Ante el nuevo escenario, dos chicos de nueve años, ya cansados de recibir tantos deberes todos los días y no tener tiempo libre, diseñaron un plan que tenía como finalidad dejar sin Internet a su maestra del colegio.

Ocurrió en Albacete, España, y para lograr ese objetivo, los dos alumnos que son vecinos y compañeros de clase, fueron decididos hasta el domicilio de la maestra y se subieron a una escalera para identificar los cables.

Molestos con la cantidad de actividades que les enviaba día tras día, se convencieron de que la mejor manera de terminar con tantas ocupaciones era cortar los cables de su servicio. Lo lograron, pero la docente escuchó un ruido y logro identificarlos con sus propios ojos.

"Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era", explicó la maestra a la policía española.

Al ser atrapados, los dos menores intentaron defenderse de sus acciones y dijeron: "Es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado el Internet".

La docente no presentó cargos contra sus alumnos y acordó que los padres de los menores se hagan responsables del arreglo de los cables.