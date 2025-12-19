Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció saqueos en Buenos Aires pero el video es de 2023

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este viernes en redes sociales que hay saqueos en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el video que publicó corresponde a un informe de un canal de noticias de Chile que se realizó en agosto del 2023, cuando se registraron los hechos en el país previo a las elecciones presidenciales.

“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, indicó el mandatario, que mantiene una tensa relación con el presidente Javier Milei, en su cuenta de X.

El mensaje de Gustavo Petro hablando de supuestos saqueos en Buenos Aires

El video que compartió Petro fue viralizado en las últimas horas por una cuenta argentina. El contenido corresponde a un informe televisivo de Mega Noticias, un canal de Chile, que transmitió imágenes del canal El Trece de saqueos que se registraron en Buenos Aires y otras ciudades del país a fines de agosto del 2023, más de dos años atrás.

Los hechos ocurrieron en medio de la campaña electoral del 2023 en el conurbano bonaerense y en las provincias de Córdoba, Neuquén y Mendoza. En aquel entonces, el gobierno de Alberto Fernández los catalogó como “episodios de seguridad puntuales, organizados por bandas de delincuentes” y descartó de plano considerarlos como saqueos ligados a la pobreza o impulsados políticamente.

En el fin de semana largo de agosto de ese año, se viralizaron imágenes de grupos de personas que intentaron robar mercadería en supermercados de Mendoza y Neuquén. En ambos casos, la situación pudo ser controlada por la policía; en tanto hubo más de una veintena de detenidos.

En el caso de Mendoza, fueron 18 las personas arrestadas por intentar cometer saqueos en las localidades de Las Heras y Rivadavia.

En Moreno, por su parte, se registraron saqueos a un supermercado -que también prendieron fuego- y en un local de ropa; en José C. Paz arrestaron a cuatro personas en un operativo por un robo grupal a un supermercado de la cadena Día, en la avenida Croacia al 1100; y en Loma Hermosa, Tres de Febrero, varios hombres armados evitaron que decenas de jóvenes que se congregaron a bordo de motos asaltaran sus negocios. Hechos similares ocurrieron en Escobar, Tigre, Pilar y Malvinas Argentinas.

En los videos compilados por Mega Noticias se puede ver varios de estos robos registrados en distintos puntos del país.

La relación entre Petro y Milei

Luego de que Milei asumiera la presidencia en diciembre de 2023, la relación con el mandatario colombiano se caracterizó por los cruces y un tenso vínculo diplomático.

En marzo de 2024, el libertario aseguró en una entrevista que Petro fue un “asesino terrorista” por haber participado en la guerrilla colombiana en el pasado. Además, el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre del año pasado, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su exposición en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.

Javier MIlei y Gustavo Petro Archivo

Después de varios cruces, parecía que ambos habían dejado las tensiones atrás, ya que en agosto pasado el embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, elogió al entonces canciller Gerardo Werthein porque le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse. También afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter” que pueda separar a ambos países, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes.

Este viernes esa tranquilidad cambió de rumbo.