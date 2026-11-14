Dos argentinos que viajaron de Orlando a Phoenix para un funeral fueron arrestados por el ICE

Una pareja de argentinos fue arrestada por dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos luego de viajar desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Allegados iniciaron una colecta para poder afrontar los gastos jurídicos y lograr su liberación.

Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes se desempeñan como acróbatas y viven en Estados Unidos desde hace seis años. Según contó Jonathan Batchelor, amigo de ambos, en el sitio web utilizado para la recaudación de dinero, los dos hombres fueron detenidos el pasado sábado en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix.

“El sábado 7 de noviembre, Agustín y Gustavo aterrizaron en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix para dar el pésame a un querido amigo que había fallecido en Phoenix la noche anterior. Minutos después de su llegada, dos hombres vestidos de civil detuvieron a Agustín y lo esposaron. Cuando Gustavo preguntó adónde llevaban a Agustín, también lo detuvieron. Ambos se encuentran ahora bajo custodia del ICE”, relató Batchelor.

La pareja argentina detenida por ICE Instagram

Según detalló, Romanello y Baccega viven desde 2020 en Estados Unidos, poseen permisos de trabajo válidos, pagan sus impuestos y mantienen sus documentos en regla.

“Sin embargo, nada de eso impidió su arresto. Durante más de seis años, han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos. Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona, muchos de los cuales no estarían donde están sin ellos. Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo y, además, otro de medio tiempo. Quienes los conocen saben lo mucho que trabajan y la alegría que transmiten a quienes los rodean”, afirmó.

Las detenciones

El pasado miércoles, Batchelor aseguró que logró contactarse por llamada telefónica con Romanello en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence y por intercambio de mensajes con Baccega, quien permanece en el Centro de Detención de Eloy.

Allegados iniciaron una colecta para afrontar los gastos jurídicos Captura

“Nos dicen que, tras cuatro días detenidos, finalmente les han dado una manta y una toalla a cada uno. Los mensajes de texto cuestan 35 centavos cada uno, y las llamadas telefónicas han llegado a costar hasta 55 dólares por menos de 20 minutos. Todavía no se les permiten visitas y nadie nos ha dado una explicación. Los periodistas que cubren las detenciones de ICE nos han dicho que debemos esperar una larga y dura batalla”, anticipó.

Por otro lado, señaló que Romanello tiene fijada una audiencia de fianza el próximo miércoles, pero que aún no hay una fecha para Baccega.

En orden de afrontar los gastos para la contratación de abogados, se inició una colecta vía el sitio “Go Fund Me”: ya llevan más de US$ 50.000 recaudados.

Los acróbatas argentinos fueron detenidos el pasado sábado Instagram

“Mi amigo Gustavo Romanello y su marido han sido detenidos por el ICE. Ambos son grandes acróbatas y profesores. Gustavo ha sido competidor internacional de pole sport y artístico. Llevan 6 años trabajando en Estados Unidos en parques temáticos y espectáculos acrobáticos importantes. Tienen todo legalizado y esto no ha sido impedimento para que los detengan”, escribió Yasmina de Haro, una amiga de la pareja, en Instagram.