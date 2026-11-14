Papa León XIV en Perú, EN VIVO: la misa en Santa Cruz de Succhabamba hoy, minuto a minuto

La cuenta oficial de León XIV borró el miércoles por la noche el mensaje de X y de Instagram que decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”, en referencia a él y a Francisco, el primer y único Sumo Pontífice argentino. Las redes del Santo Padre habían publicado estas palabras a modo de despedida del país, cuando Robert Francis Prevost se dirigía a Ezeiza para embarcar su vuelo a Perú y tras la emotiva multitudinaria misa en la Basílica de Luján.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, había iniciado la publicación ahora eliminada, que data de las 14.19.