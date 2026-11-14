Papa León XIV en Perú, EN VIVO: la misa en Santa Cruz de Succhabamba hoy, minuto a minuto
El Pontífice continúa su visita en territorio peruano; encabezará la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y participará de un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo
Las actividades de León XIV en Perú previstas para este sábado
- 08.00 - Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.
- 09.10 - Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba.
- 09.50 - Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
- 11.00 - Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.
- 13.15 - Salida en helicóptero de regreso a Chiclayo.
- 14.00 - Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.
- 17.30 - Encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en su santuario.
Llantos por León, y con el León, y por la inflación
Fue el broche que organizó la Providencia. Parado frente a la egregia figura del Papa, que estaba a punto de subir al avión, el Presi lloró. Nunca unas lágrimas acudieron tan puntuales. El país lloró con él. Hombre recio, de formas aceradas, en ocasiones hostil, reblandecido de pies a cabeza por ese visitante que nos había robado el corazón. Lagrimeó el León ante la partida de León, que venía de lagrimear en la misa de despedida, en Luján. La simetría perfecta, digo con Borges, que supo Dios desde el principio. Zumban el viento y la nostalgia en Aeroparque. ¿Todavía es necesario ir a votar en octubre? ¿Y si llegamos a pifiarla y tiramos por la borda esta inmaculada conjunción de hombres, nombres y circunstancias con destino sudamericano? El Cielo ya votó. Tócala otra vez, Sam.
La cuenta oficial de León XIV borró el mensaje que decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”
La cuenta oficial de León XIV borró el miércoles por la noche el mensaje de X y de Instagram que decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”, en referencia a él y a Francisco, el primer y único Sumo Pontífice argentino. Las redes del Santo Padre habían publicado estas palabras a modo de despedida del país, cuando Robert Francis Prevost se dirigía a Ezeiza para embarcar su vuelo a Perú y tras la emotiva multitudinaria misa en la Basílica de Luján.
“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, había iniciado la publicación ahora eliminada, que data de las 14.19.
León XIV cumplió su sueño y regresó con gloria a la ciudad donde fue obispo: “¡Qué alegría volver a Chiclayo!”
CHICLAYO.- A un mes exacto de su operación de pulmón, cuando se le extirpó un tumor maligno, León XIV cumplió este viernes su gran deseo y sueño: volver a casa, donde celebró una misa, la primera en suelo peruano, ante cientos de miles de personas que lo aclamaron.
“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, apoyo y oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando”, dijo el Papa al principio de su sermón, desatando aplausos y gritos de júbilo.
El día que el papa León XIV volvió a ser el “padre Roberto” en Chiclayo
CHICLAYO, Perú.- Los habitantes de Chiclayo, emocionados y orgullosos, volvieron a abrazar este viernes a su querido “padre Roberto”, antiguo misionero y luego obispo de esa diócesis, y ahora líder de la Iglesia Católica.
A pesar del calor sofocante y de las temperaturas de 31 grados, una multitud inmensa asistió a la misa en la explanada de Pampas de Pimentel, una zona desértica a las afueras de la ciudad. Muchos caminaron hasta diez kilómetros en plena noche para ver de cerca a León XIV.
La última actividad del día: una cena con sacerdotes
El papa León XIV finalizó su tercer día en Perú con una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo”, relacionado con la universidad de mismo nombre, donde el Sumo Pontífice brindó un discurso con foco en la importancia de la educación y la fe.
El papa León XIV remarcó la importancia de la educación y destacó al Santo Toribio
El Sumo Pontífice brindó un discurso durante su paso por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y destacó las enseñanzas del patrono de la casa de altos estudios.
“Agradezco al señor Dios de la vida por los años que me permitió compartir en la misión al servicio del pueblo peruano. Y les agradezco a ustedes porque los años como gran canciller de esta institución me han ayudado a comprender que la educación es un noble acto de esperanza”, señaló.
Luego, sostuvo que el encuentro invita a recordar “la herencia imperecedera” del patrono Santo Toribio de esta universidad. “Célebre corista, arzobispo de Lima, que hizo de su propia vida una cátedra de sabiduría, caridad y justicia. La fe que predicó y la ciencia que enseñó deben continuar siendo la brújula que guíe la investigación en estas aguas”, sumó.
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