Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres

LONDRES (AP) — Las autoridades británicas reportaron hoy una colisión entre dos trenes en el área de Bedford, al norte de Londres. El grave ‌incidente habría provocado ​múltiples heridos, informaron medios ​de comunicación locales.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que había enviado varios recursos, incluida ​una ambulancia aérea, a lo que describió ⁠como un incidente grave en la ‌vía férrea, e instó a la población a evitar la zona.

Un video publicado en redes sociales mostraba un tren Luton Airport Express dañado, en posición vertical sobre las vías, y a personas que parecían ser pasajeros sentadas y de pie en un campo a un lado.

BREAKING 🚨 First footage from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. 🇬🇧 pic.twitter.com/vlUv4pZZYX — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 19, 2026

“Daremos a conocer más información tan pronto como sea posible”, dijo la policía en una publicación en la red social X.

Medios británicos informaron que el incidente provocó lesiones serias a algunos de los pasajeros a bordo y una importante afectación de los servicios ferroviarios entre St Pancras en Londres y Leicester.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire ‌indicó que sus equipos se encontraban en el ⁠lugar del y también pidió a la población que se mantuviera alejada.

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Agencia AP y Reuters