Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres
Las autoridades británicas confirmaron el accidente reportado en el área de Bedford; se reportan múltiples heridos
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LONDRES (AP) — Las autoridades británicas reportaron hoy una colisión entre dos trenes en el área de Bedford, al norte de Londres. El grave incidente habría provocado múltiples heridos, informaron medios de comunicación locales.
El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que había enviado varios recursos, incluida una ambulancia aérea, a lo que describió como un incidente grave en la vía férrea, e instó a la población a evitar la zona.
Un video publicado en redes sociales mostraba un tren Luton Airport Express dañado, en posición vertical sobre las vías, y a personas que parecían ser pasajeros sentadas y de pie en un campo a un lado.
BREAKING 🚨 First footage from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. 🇬🇧 pic.twitter.com/vlUv4pZZYX— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 19, 2026
“Daremos a conocer más información tan pronto como sea posible”, dijo la policía en una publicación en la red social X.
Medios británicos informaron que el incidente provocó lesiones serias a algunos de los pasajeros a bordo y una importante afectación de los servicios ferroviarios entre St Pancras en Londres y Leicester.
El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire indicó que sus equipos se encontraban en el lugar del y también pidió a la población que se mantuviera alejada.
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Agencia AP y Reuters