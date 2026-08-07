Ucrania pone en la mira al “Amazon ruso” con ataques de larga distancia

KIEV.– Drones ucranianos de largo alcance golpearon este viernes un almacén en los distantes montes Urales propiedad de la plataforma de comercio digital Wildberries, conocida como “el Amazon ruso”, cuyos depósitos en todo el país se han convertido en un valioso objetivo estratégico.

El ataque tuvo lugar a más de 2000 kilómetros de la frontera entre ambos países, en la ciudad de Ekaterimburgo, y representa además la realidad consolidada del poder de fuego de larga distancia de Ucrania, que ataca con regularidad objetivos situados incluso en Siberia.

Wildberries informó que su almacén en la cuarta ciudad del país sufrió un incendió a causa del ataque, aunque la mayor parte de la mercancía no resultó dañada, a diferencia de lo ocurrido en algunos de los otros almacenes de la empresa golpeados por Ucrania en las últimas semanas.

El antes y después del ataque al almacén de Wildberries en la ciudad de Krasnodar, uno de los sitios impactados esta semana - - Satellite image ©2026 Vantor

El gobernador regional, Denis Pasler, dijo que tres drones impactaron el techo del almacén. Artyom Zhoga, representante del Kremlin en la región, indicó por su parte que 800 personas fueron evacuadas del almacén y que no se reportaron heridos.

Hasta ahora se registraron al menos ocho ataques contra centros de la empresa desde el inicio de la nueva campaña de Kiev, a mediados de julio. Solo el jueves se lanzaron drones contra almacenes de la compañía en las regiones de Penza (centro de la parte europea de Rusia), Udmurtia (al oeste de los Urales) y Perm (Urales).

Los ataques son ejemplos de cómo Kiev ha utilizado la innovación en drones como una parte clave de su respuesta a la invasión de un enemigo mucho más poderoso, mientras nada da a entender que haya negociaciones de paz a corto plazo.

En medio de este estancamiento, Kiev intenta inquietar tanto a la población como al Kremlin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió este viernes una reunión del Consejo de Seguridad, que según el jefe del Kremlin debía ocuparse de medidas adicionales para “fortalecer la protección de las instalaciones de infraestructura”, sin dar más detalles.

Un local de la empresa de venta en línea Wildberries en Moscú IGOR IVANKO - AFP

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak dijo que el objetivo de los ataques contra los almacenes y centros logísticos de Wildberries es mostrar los efectos de la guerra a los ciudadanos rusos, quienes solo están interesados en “ganar dinero”. Al verse afectados con la disrupción del comercio en línea, señaló, los civiles rusos “pierden instantáneamente todas las perspectivas que tendrían en un país no beligerante”.

El gigante del comercio

Conocida a nivel mundial como “el Amazon ruso”, la empresa presume de procesar más de siete millones de pedidos diarios y cuenta con más de 110 millones de usuarios activos. Al igual que la multinacional estadounidense, ofrece una amplia variedad de productos, desde moda y electrónica hasta herramientas y artículos de belleza, con un tráfico de más de 1000 millones de consultas de compra diarias.

Wildberries cuenta asimismo con un servicio de reserva para pasajes de aviones, hoteles, tours y experiencias para turistas, además de una plataforma de compra y venta de segunda mano y un servicio de seguimiento para los pedidos.

Al igual que otros minoristas rusos en línea –en particular Ozon y Yandex Market–, Wildberries ha incrementado sus ingresos en los últimos años aprovechando los nichos de mercado que dejaron muchas marcas occidentales que huyeron con el estallido del conflicto en Ucrania.

Wildberries reportó ingresos equivalentes a 77.000 millones de dólares en 2025, mientras que su principal competidor, Ozon, generó 53.000 millones. Se estima que las ventas en línea representan el 8,5% de la economía nacional.

Vladimir Putin presidió este viernes una reunión del Consejo de Seguridad en Moscú ALEXANDER KAZAKOV - POOL

Más de un millón de vendedores registrados colaboran con Wildberries, de los cuales aproximadamente 200.000 están activos. Se trata principalmente de pequeñas y medianas empresas que prosperan en el mercado digital y, por lo tanto, se ven directamente afectadas por los ataques.

La empresa prometió indemnizar a quienes perdieron mercancías en los ataques, pero modificó sus cláusulas de responsabilidad por daños de fuerza mayor en adelante.

Además, existen pérdidas para los operadores de los 98.000 puntos de entrega repartidos por toda Rusia, con un total de 400.000 empleados, que tienen derecho a entre el 1,5% y el 7% del valor final de las mercancías.

La Asociación para el Desarrollo de la Red de Puntos de Entrega y la Asociación de Operadores de Comercio Electrónico (Aurec), que representa a aproximadamente 20.000 pequeñas y medianas empresas, estimó una caída en la facturación en julio de entre el 30% y el 50% en comparación con el mes anterior.

Pero los ataques contra Wildberries también tienen motivaciones políticas. Según Podolyak, los ucranianos también tienen en la mira “los ingresos personales del círculo de Putin”. Esto hace referencia a la reciente fusión de la empresa con la agencia de publicidad Russ, vinculada al senador Suleiman Kerimov, gracias a la mediación del asesor presidencial Anton Vajno.

El presidente ucraniano, Volidimir Zelensky, durante una conferencia de prensa en París (Archivo) Teresa Suarez - POOL EPA

Más allá de estas exitosas incursiones, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está presionando para que su país pueda mantener el ritmo de desarrollo tecnológico, especialmente en sistemas de defensa antiaérea para ayudar a frenar los misiles balísticos rusos, que aprovechan la escasez de interceptores Patriot de fabricación estadounidenses en Ucrania y castigan zonas civiles.

Zelensky dijo el jueves que ya está en marcha un programa conjunto europeo de desarrollo antibalístico, con diez países involucrados en la creación de un escudo antibalístico. Europa está preocupada por las ambiciones de Moscú en el continente más allá de Ucrania.

“Ucrania es capaz de producir su propio misil (antibalístico) y su lanzador, mientras que nuestros socios aportarán los componentes necesarios y los elementos críticos: radares, sensores y todo lo demás que se necesita”, dijo el mandatario. ”Un programa antibalístico propio –uno que sea verdaderamente a gran escala– beneficiará enormemente a todos en Europa”.

Ucrania ya está trabajando en la fabricación de sus propios misiles balísticos para usarlos contra Rusia. “Las pruebas han mostrado un gran potencial. Tenemos que convertir esto en un arma real”, dijo Zelensky.

Las defensas ucranianas de primera línea en las regiones orientales, por su parte, continúan sometidas a una gran presión a medida que el Ejército ruso busca crear una brecha tras meses de avances mínimos que según analistas y funcionarios occidentales han tenido sin embargo un alto costo para Moscú en cuanto a bajas de tropas.

Agencias AP, ANSA y diario El País