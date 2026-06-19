Kane encuentra en "Wonderwall" uno de sus mejores momentos con Inglaterra

El capitán de los Three Lions, Harry Kane, afirmó que el emotivo canto de "Wonderwall" que Inglaterra compartió con los aficionados tras la victoria 4-2 contra Croacia en el debut en el Mundial 2026 fue uno de sus mejores momentos con la camiseta de la selección.

El combinado que dirige Thomas Tuchel tuvo el miércoles un comienzo arrollador en su primer partido del Grupo L en Arlington, Texas, con Kane anotando dos goles en un entretenido triunfo por 4-2.

Los jugadores ingleses celebraron la victoria frente a sus aficionados mientras el éxito de Oasis de 1995, "Wonderwall", resonaba por todo el AT&T Stadium.

"Ese fue uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos con la camiseta de Inglaterra, y especialmente en un torneo importante", dijo Kane en el programa Lions Den de Inglaterra.

"Sé que solo es el primer partido y no nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo, pero esa conexión emocional con los aficionados... sabemos lo mucho que significa para ellos".

"Creo que ellos ven lo mucho que significa para nosotros. Tenemos esa conexión en este momento, pero justo en ese instante, cuando cantaban 'Wonderwall' en el estadio y todos se sabían la letra, fue un momento realmente especial, en mi opinión", señaló.

Tuchel ha hablado de continuar el trabajo del exseleccionador Gareth Southgate para fortalecer el vínculo entre los aficionados y su equipo.

- Tarde de béisbol -

Inglaterra ha estado a un paso de romper su racha de 60 años sin conquistar un gran título, al alcanzar dos finales consecutivas de la Eurocopa.

Kane es uno de los pocos jugadores que permanecen en la plantilla que llegó a las semifinales del Mundial de 2018, en Rusia, bajo el mando de Southgate.

"No hay muchos jugadores de esos primeros torneos en esta selección, así que hay una frescura en ella, donde realmente se puede ver el hambre, el deseo y la emoción de los jugadores del equipo, simplemente por ser parte de lo que obviamente podría ser un verano especial", dijo.

"Nos ves por ahí, todos llevándose bien, todos juntos, pasando tiempo juntos, pero también lo ves en los entrenamientos, la forma en que entrenamos, la intensidad con la que lo hacemos... para ganarnos un lugar, pero sin enojo hacia la competencia".

Tuchel cambió el jueves el banquillo por el montículo al realizar el lanzamiento ceremonial en el estadio de los Reales de Kansas City mientras sus jugadores disfrutaban de una jornada de descanso.

Kane y los defensores Dan Burn y Djed Spence observaron a su entrenador lanzar la pelota al mánager de los Reales, Matt Quatraro, antes del partido de las Grandes Ligas ante los Cardenales de San Luis.

"Un gran día de recuperación con los muchachos en el béisbol", dijo el capitán en las redes sociales. "¡Me encantaría probar a batear algún día! Gracias por recibirnos, @Royals".

El próximo partido de Inglaterra será contra Ghana, en Boston, el martes, antes de cerrar la fase de grupos frente a Panamá el 27 de junio.