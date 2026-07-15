Duro revés político para Meloni: diputados aliados votaron en contra de una reforma clave y la oposición pide su renuncia

ROMA.– Es un verano caliente en Italia no sólo por las insoportables temperaturas, sino también a nivel político. Giorgia Meloni sufrió ayer un sorpresivo revés cuando el proyecto de reforma la electoral de su gobierno de derecha fue derrotado por “fuego amigo” y por un voto.

Se trató de una señal de dificultad para su mayoría, que está formada por una alianza de su partido Hermanos de Italia, Forza Italia del fallecido expremier Silvio Berlusconi y la xenófoba Liga de Matteo Salvini. Con el agravante que ocurre justo a un año de las elecciones nacionales, que llevó a la oposición de centroizquierda a reclamar que “se vaya a casa”, es decir, una renuncia, disolución del Parlamento y comicios anticipados.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asiste a una conferencia de prensa en Berlín Kay Nietfeld - dpa DPA

La Cámara baja rechazó una enmienda fundamental de la reforma electoral impulsada por la primera ministra, que preveía la reintroducción del sistema de preferencias. Respecto de este tema, el gobierno se había mostrado dividido: Hermanos de Italia había propuesto la medida, pero Liga y Forza Italia se oponían, al igual que la oposición de centroizquierda, según la cual la nueva fórmula castiga a las mujeres.

Sospechas y tensión en la derecha italiana

Tras una pulseada interna, la alianza oficialista había hecho saber por la mañana que había encontrado un acuerdo. Pero más tarde, a la hora de la votación, que fue secreta pese a que Meloni había pedido que no lo fuera, algo pasó. Y la enmienda fue rechazada con 188 votos contra 187, algo que dejó en claro que hubo “fuego amigo” y que parte de la mayoría oficialista votó en contra de las indicaciones del gobierno. Aunque todos niegan haber sido los traidores, la sospecha es que unos treinta “francotiradores” de Forza Italia y de la Liga fueron los responsables de la debacle.

“Lo intentamos, pero de nuevo ganó el pantano”, comentó de inmediato Meloni en un posteo en Facebook.

“Hemos intentado a reintroducir las preferencias en la ley electoral después de más de 30 años de listas bloqueadas. Hemos pedido que se votara sin secreto y que cada uno pusiera su cara en su voto, pero las oposiciones han querido el voto secreto”, lamentó la premier.

Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro. pic.twitter.com/ZozooyyZMO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 15, 2026

“El resultado dice que la izquierda y las oposiciones han votado en contra en forma compacta. Pero también en la mayoría de gobierno han faltado varios votos y sobre esto urge una reflexión”, admitió.

“La enmienda fue rechazada por un solo voto. Una ocasión perdida parta los italianos, pero era correcto probar”, sumó Meloni.

“La escena de la oposición que festejó como si hubiera ganado un Mundial por haberle impedido a los ciudadanos poder elegir a sus propios parlamentarios lo dice todo”, cerró la premier, indignada.

Meloni prefirió no responder a los reclamos de renuncia de la oposición y se mostró más envalentonada que nunca con este revés. Algunos creen que, para evitar un mayor desgaste político, la primera ministra podría verse tentada a convocar elecciones anticipadas en junio próximo, en lugar de esperar que su legislatura concluya naturalmente y que se vote en septiembre de 2027.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni durante un mitin conjunto de partidos de derecha italianos ALBERTO PIZZOLI - AFP

Para dar una idea del clima al rojo vivo, según el Corriere della Sera un grupo de veinte diputados de Forza Italia no muy alineados con su líder, el canciller y vicepremier Antonio Tajani, crearon días atrás un grupo secreto en WhatsApp en el que se monitoreaba el frente del “no” a la enmienda. ¿El chat de los “francotiradores” de Forza Italia? Aunque también hay sospechas de varios diputados de la Liga, presentes en el aula pero ausentes a la hora de la votación, por un “problema técnico”, según se excusaron. Tal era el ambiente de sospecha, que hasta hubo diputados de la alianza de derecha que se filmaron con el celular mientras votaban.

La polémica por la reforma electoral

El analista político del Corriere della Sera Massimo Franco explicó que, si bien “es probable que la reforma electoral impulsada por el gobierno termine aprobándose”, el revés sufrido con la enmienda relativa al sistema de preferencias “es una señal que no puede pasarse por alto”.

Meloni, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el ministro de Justicia, Carlo Nordio, en una sesión del Parlamento italiano ANDREAS SOLARO - AFP

“Supone un revés atribuible en su totalidad a la mayoría liderada por Giorgia Meloni. Asimismo, pone de manifiesto las tensiones en una coalición de derecha que hasta ahora no había dado muestras de fisuras, ni siquiera en cuestiones tan divisivas como la política exterior y el apoyo a Ucrania”, subrayó el experto.

La reforma electoral impulsada por el gobierno de Meloni busca cambiar el sistema. Según el actual, llamado “Rosatellum”, algo menos de dos tercios de los escaños se asignan mediante representación proporcional y el resto a través de circunscripciones uninominales. El proyecto de Meloni propune un sistema totalmente proporcional que incluya un premio de escaños para la coalición ganadora. Este premio se activaría si la coalición vencedora alcanzara el 42% de los votos, otorgándole 70 escaños adicionales en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado.

Meloni durante una reunión de mesa redonda del Consejo del Atlántico Norte en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía Hussein Malla - AP

El gobierno de Meloni considera que el nuevo sistema garantizaría la gobernabilidad. La oposición de centroizquierda acusa a Meloni de intentar modificar las reglas electorales en su propio beneficio con el objetivo de ganar las elecciones generales de 2027. No por nada este martes, al ser bochada la enmienda sobre preferencias, reclamó a viva voz su renuncia, al grito de “¡Dimisiones! ¡Dimisiones!”.

Según los sondeos, las coaliciones de derecha –que por supuesto correría con Meloni como candidata– y centroizquierda –que aún no decidió quién será su candidato–, se encuentran actualmente muy parejas.