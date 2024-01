escuchar

Un grupo de encapuchados con armas largas, cortas y explosivos irrumpió este martes al canal TC Televisión de Ecuador mientras transmitían en vivo. Luego de obligar a los periodistas, técnicos y productores a tirarse al piso boca abajo, entre gritos y amenazas, la señal se cortó. Antes, se llegaron a oír disparos. Con el correr de las horas, la policía ingresó al lugar y detuvo a 13 personas.

Cabe señalar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había decretado este lunes el estado de excepción con toque de queda nocturno, tras la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de Los Choneros, una de las bandas más peligrosas del país. Sin embargo, este martes, a raíz del golpe comando al canal de TV, el mandatario decidió imponer el estado de “conflicto interno armado”.

Así fue el golpe comando a TC Televisión

Poco después de irrumpir en el canal de TV, se oyeron gritos de dolor de una persona tras los disparos. Los agresores tenían en sus manos lo que parecían ser granadas y otros explosivos como tacos de dinamita, con los cuales amedrentaban a los trabajadores. La emisión duró algo más de 15 minutos antes de cortarse y en la pantalla se observaba inicialmente el set de televisión y luego lo que parecían las instalaciones internas del medio de comunicación.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X en un primer momento. Más tarde, a través de la misma red social, la policía informó la detención de 13 personas por el ataque al canal de TV. El mensaje fue retuiteado por el presidente Noboa.

El canal de televisión Teleamazonas mostró más tarde a, al menos, tres presuntos encapuchados contra el piso mientras eran neutralizados por los agentes. El comandante de la policía, César Zapata, en declaraciones a ese canal, dijo: “Los secuestradores que entraron al canal fueron detenidos, están neutralizados y estamos levantando las evidencias, el armamento y los explosivos con los que entraron”.

“Este acto es considerado como un acto de terrorismo”, expresó y requirió a los jueces y la fiscalía actuar con contundencia. Añadió que antes de someter a los encapuchados se “procedió a la negociación hasta lograr que los delincuentes se rindan”.

La jefa de redacción del noticiero, Alina Manrique, en declaraciones a The Associated Press, relató lo ocurrido: “Me pusieron un arma en la cabeza. He sufrido. Tengo pánico. Pensé en mi vida entera, en mis dos hijos”. Cortada por el llanto, señaló que “todo se vino abajo” y añadió que no sabía cuántos eran, aunque “tal vez más de 20″. “Llegaron fuertemente armados y decían que tenían bombas, que nos iban a matar”, destacó.

En el canal de TC Televisión en Guayaquil, hombres encapuchados se metieron a las instalaciones con armas. Captura

Según su relato, “la Policía ingresó a tratar de tomar el control” mientras estaban en el estudio central. “Los delincuentes -seis estaban allí en el set- les dijeron que se vayan o nos mataban. Yo solo lloraba del pánico. Al final, los delincuentes al verse acorralados entregaron las armas. Yo abracé al policía. Me dio la mano y me levanté del piso. Los otros delincuentes se fueron a ocultar a otras partes del canal. No se sabe a esta hora cuántos delincuentes quedan allí”, explicó Manrique.

Además, contó: “Los delincuentes nos amenazaban como si fuera un show: las dinamitas y granadas, enseñaban explosivos, así como sus armas largas. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo”.

Tras el ataque al canal de televisión, el presidente Noboa emitió un nuevo decreto declarando “conflicto armado interno” en el país, en el que señala que se movilizarán a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para luchar contra “el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. En el decreto señala a varias de las bandas que operan en el país, como Los Lobos, los Choneros, los Tiguerones o los Águilas.

