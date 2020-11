Hillary Clinton perdió las elecciones de 2016 frente a Donald Trump Crédito: DirectTv

10 de noviembre de 2020 • 20:03

WASHINGTON.- En medio de la polémica desatada por Donald Trump al no reconocer el triunfo de Joe Biden e insistir en su estrategia judicial por el resultado de las elecciones, Hillary Clinton, excandidata presidencial y exprimera dama, publicó la carta que George H. W. Bush le dejó a Bill Clinton tras las elecciones de 1992.

Hillary Clinton, que perdió las elecciones contra Trump en 2016 y le concedió el triunfo tan pronto llegaron los resultados, compartió la carta como un ejemplo. "Desde el principio los presidentes norteamericanos han aceptado la voluntad de la gente y han participado en una transición pacífica del poder. Eso es lo que hace a nuestra democracia única y duradera", dijo Hillary en su publicación.

Las situaciones son comparables, ya que en 1992 Bush, del Partido Republicano, aspiraba a la reelección y Clinton, del Partido Demócrata, le ganó en la carrera a la Casa Blanca. Aunque la diferencia en votos en el Colegio Electoral fue mayor a la diferencia en las pasadas elecciones, la ventaja de Clinton sobre Bush en voto popular fue similar a la que hoy tiene Biden sobre Trump.

Esta fue la carta publicada por Hillary Clinton, que es del 20 de enero de 1993, el día en el que asumió Bill Clinton:

Querido Bill,

Cuando entré a esta oficina justo tuve el mismo sentimiento de maravilla y respeto que sentí hace cuatro años. Sé que usted va a sentir lo mismo.

Le deseo mucha felicidad aquí. Nunca sentí la soledad que algunos presidentes describen.

Habrán momentos muy difíciles que se harán aún más difíciles por las críticas que usted puede pensar que no son justas. No soy muy bueno dando consejos, pero no se desanime por las críticas, ni deje que lo empujen fuera de su curso.

Usted será nuestro presidente cuando lea esto. Le deseo mucha suerte. Le deseo suerte a su familia.

Su éxito es ahora el éxito de nuestro país. Lo estoy apoyando.

Buena suerte.

