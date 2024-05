La fuerte advertencia de Donald Trump a los migrantes indocumentados, si gana las elecciones presidenciales: “Deportación masiva”

Escuchar

El expresidente Donald Trump anticipó que, si gana las elecciones 2024 en Estados Unidos, llevará adelante “la mayor operación de deportación masiva de la historia de EE.UU.”. El candidato presidencial republicano criticó la flexibilidad de las políticas del presidente demócrata Joe Biden y no descartó la posibilidad de utilizar fuerzas militares para echar a los extranjeros indocumentados ni tampoco la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes ilegales.

ARCHIVO - En esta imagen se muestra al virtual candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, el 9 de marzo de 2024, y al presidente Joe Biden, derecha, el 27 de enero de 2024. (AP Foto, Archivo) AP

“No tenemos elección. No creo que esto sea sostenible para un país lo que nos está pasando, con probablemente 15 millones de indocumentados y quizás hasta 20 millones para cuando Biden salga. Muchos de ellos en cárceles, prisiones o instituciones mentales. Quiero decir, uno ve lo que está pasando en Venezuela y otros países. Se están volviendo mucho más seguros”, afirmó en una reciente entrevista con la revista Time.

Luego de elogiar la política migratoria del expresidente Dwight Eisenhower en la década de 1950, Trump adelantó que planea utilizar a las fuerzas de seguridad locales. “Vamos a empezar absolutamente con los criminales que están llegando en números que nunca hemos visto antes. Tenemos una nueva categoría de delincuencia, se llama delincuencia migrante”, señaló. En ese sentido, marcó a algunas ciudades gobernadas por demócratas como los principales focos donde se ve la presencia de criminales indocumentados: Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

Trump aseguró que utilizará a la Guardia Nacional para expulsar inmigrantes indocumentados si gana la presidencia (AP Foto/Andres Leighton) Andres Leighton - FR171260 AP

Ante la consulta de si usaría fuerza militar para la operación, el expresidente republicano aseguró: “Lo haría”. No obstante, aclaró que se trataría, en general, de la Guardia Nacional. “He utilizado a la Guardia Nacional en Minneapolis. Y si no la hubiera utilizado, no creo que Minneapolis estuviera en pie ahora mismo, porque fue realmente malo”, recordó Trump, en alusión a los eventos ocurridos en 2020 en esa ciudad de Minnesota, en medio de masivas protestas contra la brutalidad policial contra afrodescendientes.

Sin embargo, advirtió que “si pensara que las cosas se están saliendo de control, no tendría ningún problema en usar a los militares”. “Creo que la Guardia Nacional podría hacerlo. Si no fueran capaces, entonces usaría a los militares. Tenemos una situación diferente. Tenemos millones de personas ahora que no teníamos hace dos años. Tenemos que tener seguridad en nuestro país. Tenemos que tener ley y orden en nuestro país”, concluyó el candidato presidencial del Partido Republicano.

¿Puede Trump usar las fuerzas militares contra los inmigrantes en caso de volver a ser presidente?

Si Trump gana las elecciones y vuelve a la Casa Blanca en 2024, se encontraría con un obstáculo legal para utilizar a las fuerzas militares contra inmigrantes en ese país. Se trata de la Ley Posse Comitatus, una norma federal de más de casi 150 años que impide usar al personal militar y a las unidades de la Guardia Nacional contra civiles.

La ley federal Posse Comitatus impide al Gobierno de los EE.UU. utilizar al ejército y otras fuerzas militares contra civiles Istock

En cuanto a este impedimento legal, Trump respondió con el tono provocativo que lo caracteriza: “Bueno, estos no son civiles”. El expresidente señaló que se trata de personas que no están legalmente en Estados Unidos. “Esto es una invasión a nuestro país. Una invasión como probablemente ningún país ha visto antes”, remarcó.

Trump no descarta construir nuevos campos de detención de inmigrantes indocumentados

Durante la entrevista, el líder republicano no descartó la construcción de nuevos campos de detención de inmigrantes indocumentados. Aunque sostuvo que “es posible” que tenga que hacerlo “hasta cierto punto”, planteó: “Creo que no tendríamos que hacer mucho de eso. Porque los sacaremos del país. No los dejaremos en el campo. Los estamos sacando. Ya se ha hecho antes”.

“Obviamente, comenzaremos con el elemento criminal”, precisó, y adelantó que aprovechará a las fuerzas de seguridad locales. “La policía local los conoce por su primer, segundo y tercer nombre. Quiero decir, los conocen muy bien”, argumentó.