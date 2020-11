EE.UU: cómo se gestó el juicio a los "Beatles", íconos sádicos de ISIS

Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh formaban parte de la brutal célula de Estado Islámico llamada "los Beatles" Fuente: AP

WASHINGTON.- Mientras dos militantes del Estado Islámico se enfrentaban a un juez en Virginia el mes pasado, Diane Foley escuchó desde su casa a través de una conexión telefónica amortiguada y se esforzó por distinguir las voces de los hombres que, según los fiscales, secuestraron a su hijo antes de ser asesinado.

Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh están acusados de pertenecer a una célula del Estado Islámico (EI) apodada "los Beatles", un apodo incongruentemente alegre para los ciudadanos británicos acusados del encarcelamiento, tortura y asesinato de rehenes occidentales en Siria.

Después de los avances geopolíticos, los bloqueos, las acciones militares en Siria y las peleas judiciales en Londres, el enjuiciamiento por terrorismo más importante del Departamento de Justicia en años finalmente estaba en marcha. Para Foley, quien meses antes le había suplicado al fiscal general William Barr que buscara justicia al renunciar a la pena de muerte, el hecho de que el caso estuviera en curso le pareció milagroso.

"Nos habíamos encontrado con tantos bloqueos a lo largo de los años, no podía creer que estuviera sucediendo", dijo Foley. "Estaba asombrado por eso, de verdad, y casi no confiaba en él, un poco incrédulo. ¿Está pasando esto realmente?

La acusación es un éxito en la lucha contra el terrorismo en las últimas semanas de la administración Trump. Pero casi no sucedió.

Las entrevistas con 11 personas relacionadas con el caso dejan en claro los obstáculos en el camino, incluida una disputa sobre la pena de muerte que requirió que dos aliados normalmente cercanos, Estados Unidos y Gran Bretaña, navegaran por diferencias fundamentales en los sistemas de justicia penal. Al final, muestran las entrevistas, las familias en duelo llegaron a un consenso gradual para eliminar la pena capital de la mesa, mientras que un compromiso clave de Barr de hacer lo mismo permitió a Estados Unidos obtener la evidencia crucial que necesitaba.

En otro momento, es posible que el caso ni siquiera se haya manejado en tribunales civiles. Después de los ataques del 11 de septiembre, el Departamento de Justicia liderado por los republicanos favoreció la detención de combatientes extranjeros en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, para los tribunales militares. Pero ese enfoque cambió. Ahora los fiscales federales están persiguiendo el caso de terrorismo de más alto perfil desde los juicios por el atentado con bomba en el Maratón de Boston y el ataque de Benghazi, con el objetivo de asegurar condenas y castigos que puedan mantener a los hombres, en sus 30 años, encarcelados de por vida.

"Nunca hubo un momento en el que pensé que no teníamos ningún caso", dijo John Demers, asistente del fiscal general de seguridad nacional. Pero, "no queríamos traerlos aquí a menos que tuviéramos cargos realmente buenos, un caso realmente sólido y, en última instancia, esperáramos una condena que resultaría en una sentencia de prisión muy importante".

El grupo de militantes, llamados "los Beatles" por sus cautivos debido a su acento británico, llegó a encarnar la barbarie del Estado Islámico con la publicación en 2014 de horribles videos de propaganda que mostraban las decapitaciones de rehenes estadounidenses.

El primero mostraba a James Foley, capturado como periodista independiente que cubría la guerra civil de Siria, arrodillado en el desierto con un mono naranja junto a un hombre enmascarado de negro que blandía un cuchillo en la garganta.

Las decapitaciones fueron parte de un reinado de terror que, según las autoridades, también involucró el submarino, simulacros de ejecución y descargas eléctricas. Elsheikh una vez grabó en video el disparo de un rehén sirio mientras Kotey ordenaba a los rehenes que observaran mientras sostenían carteles pidiendo su liberación, dicen los fiscales.

La pareja también coordinó las demandas de rescate, dice la acusación. Un correo electrónico a los Foley les dijo burlonamente que el gobierno de Estados Unidos los trataba "como insectos sin valor".

Un ataque aéreo mató al miembro más notorio del grupo, que había matado a Foley y era conocido por el apodo de "Jihadi John". Otro fue procesado en Turquía.

Eso dejó a Kotey y Elsheikh, que fueron capturados en Siria en 2018 por fuerzas respaldadas por Estados Unidos. Semanas después, no parecieron disculparse mientras hablaban con The Associated Press en un centro de seguridad kurdo, denunciando a Estados Unidos y Gran Bretaña como hipócritas que no les daban un juicio justo.

Dentro del Departamento de Justicia, los funcionarios sopesaron si los hombres deberían ser juzgados en Gran Bretaña o Estados Unidos o incluso transferidos a Guantánamo, que el entonces fiscal general Jeff Sessions había calificado como un "lugar muy bueno" a pesar de que los enjuiciamientos allí han fracasado, a la zaga de los más rápidos. justicia de los tribunales estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses inicialmente se inclinaron hacia un enjuiciamiento en Gran Bretaña. Las autoridades británicas habían acumulado pruebas convincentes durante su propia investigación y la política estadounidense alentó a otras naciones a repatriar y procesar a sus ciudadanos que se habían unido al Estado Islámico.

Sin embargo, Gran Bretaña, que había despojado a los hombres de su ciudadanía británica, se resistió a presentar el caso en parte por preocupaciones sobre la posibilidad de obtener condenas y sentencias de prisión significativas en los tribunales británicos.

Una vez que esa posición quedó clara, los funcionarios se unieron para llevar a los hombres a Estados Unidos, dijo el coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado, Nathan Sales. Pero los británicos se resistieron a compartir pruebas con los fiscales estadounidenses sin garantías de que no impondrían la pena de muerte, que fue abolida en Gran Bretaña. Eso fue un impedimento para los funcionarios estadounidenses, que dicen que consideraban que las pruebas de Gran Bretaña eran vitales para rastrear el viaje y la ruta de los hombres. radicalización.

Los británicos luego cedieron y acordaron compartir pruebas sin ninguna garantía. Pero la madre de Elsheikh presentó una demanda por la transferencia de pruebas, retrasando el caso más de un año. En marzo pasado, un tribunal británico bloqueó efectivamente el intercambio de pruebas sobre el tema de la pena de muerte, un obstáculo que los funcionarios estadounidenses asumieron que podría requerir un litigio adicional para superar.

A pesar del fallo, los fiscales siguieron adelante. G. Zachary Terwilliger, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, cuya oficina maneja el caso, fue uno de los que argumentaron internamente que procesar a los acusados ??era más importante que dejar la pena de muerte sobre la mesa.

"Ciertamente se puede argumentar, y tal vez ni siquiera sea una decisión cercana, que la pena capital habría sido apropiada dada la naturaleza horrible de este crimen", dijo Terwilliger. Pero, "hacer justicia para las víctimas fue primordial para mí".

Las familias también comenzaron a unirse en torno a la idea de eliminar de consideración la pena de muerte. Esa había sido durante mucho tiempo la posición de Diane Foley. Aún así, en los últimos meses fue notable porque las familias no siempre habían compartido la misma perspectiva del caso.

Las ejecuciones de Foley y otros dos rehenes, Steven Sotloff y Peter Kassig, fueron documentadas en videos de propaganda. Pero las circunstancias de la muerte de una cuarta, Kayla Mueller, quien según los fiscales fue abusada sexualmente por el difunto líder de EI Abu Bakr al-Baghdadi, estaban menos establecidas y sus padres inicialmente creyeron que mantener la pena de muerte sobre la mesa podría ser una ventaja para obtener respuestas..

La madre de Mueller, Marsha, dijo en un mensaje de texto que la pareja no quería que nadie muriera, pero estaba ansiosa por obtener información sobre Kayla. Sin embargo, en última instancia, concluyó: "Las otras familias por las que nos preocupamos tanto querían que los hombres fueran traídos aquí y esta parecía ser la única forma en que vendrían".

Mientras tanto, los funcionarios actuales y anteriores del FBI que estaban ayudando a las familias, incluido el jefe de la célula de recuperación de rehenes de la oficina, los alentaron a hablar al unísono para presionar a la administración Trump hacia el enjuiciamiento. Ali Soufan, un exagente antiterrorista del FBI que se asoció con los padres de Mueller para investigar la muerte de Kayla, argumentó que la exención de la pena de muerte era esencial para cooperar con Gran Bretaña e incluso habitual en casos de terrorismo internacional como este.

Otras opciones no eran óptimas. Un juicio en Irak, donde los hombres habían estado detenidos bajo custodia militar de Estados Unidos durante el año pasado, podría producir una protesta por los derechos humanos que crearía empatía por los hombres. El proceso también podría resultar en su liberación, o potencialmente en la ejecución si fueran condenados.

Las familias aceleran su defensa pública

Preocupadas de que un enjuiciamiento en Estados Unidos no ocurriera en absoluto, o de que los hombres pudieran quedarse en Irak, las familias aceleraron su defensa pública. En julio, los cuatro firmaron un artículo de opinión en The Washington Post en el que pedían a Estados Unidos que procesara a la pareja como un mensaje de que cualquiera que dañe a ciudadanos estadounidenses "no escapará". Ese mes, NBC News transmitió una entrevista con los hombres en la que admitieron estar involucrados en el cautiverio de Mueller.

Cuando Foley se reunió con Barr en 2019, dijo que compartía su deseo de rendir cuentas. Pero ella dijo que él y otros funcionarios del Departamento de Justicia estaban firmes en sus convicciones de que la pena de muerte, un castigo que Barr había impuesto después de una pausa de 16 años en el gobierno federal, era merecida.

Sin embargo, el verano pasado, cuando las familias expresaron sus deseos de dejar de considerar la muerte y el caso se prolongó sin una resolución obvia, Barr estaba listo para salir del atasco.

"No sé si fue el factor decisivo o no, pero creo que ayudó cuando finalmente hablamos de nuevo y dijimos: 'Por favor. Por favor, tráelos a los Estados Unidos ", dijo Foley. "Si necesita esa evidencia y necesita renunciar a la pena de muerte, hágalo".

Un alto funcionario del Departamento de Justicia preparó a Foley para la noticia que estaba a punto de darse, escribiendo en un correo electrónico del 14 de agosto que una vez que el mensaje estadounidense se entregue y se haga público, "estamos seguros de que generará mucha atención y discusión, y muchos lo harán".

Eso sucedió días después con la publicación de la carta de Barr al secretario del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel. En ella, se comprometió a renunciar a la pena de muerte, pero también emitió un ultimátum: si el Departamento de Justicia recibía las pruebas de Gran Bretaña antes del 15 de octubre, procedería con el enjuiciamiento. De lo contrario, transferiría a los hombres a la custodia iraquí para su procesamiento.

"Esa fue una opción real. No fue una postura ", dijo Demers. "No sabía si Gran Bretaña podría hacer todo lo que tenía que hacer a tiempo para obtener esa evidencia".

La evidencia llegó y resultó en una acusación de 24 páginas con cargos punibles con cadena perpetua.

Los fiscales del Departamento de Justicia anunciaron su caso el 7 de octubre cuando los hombres fueron trasladados en avión al Aeropuerto Internacional de Dulles y llevados a la cárcel, donde debido a la pandemia se enfrentaron a un juez a través de un enlace de video. Ellos se han declarado no culpables.

Mientras Foley escuchaba los procedimientos judiciales que una vez dudó que llegaran, no pudo evitar preguntarse si, en diferentes circunstancias, los hombres podrían haber sido amigos de James, quien años antes había enseñado a los presos de la cárcel.

Pero ella también está satisfecha. "Hasta mi último aliento, haré todo lo posible para hacer que se rinda cuentas y se haga justicia por el horror de los asesinatos de estos cuatro estadounidenses".

