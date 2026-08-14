EE.UU. desafía a Irán y amenaza con aumentar la presión económica tras el ataque a dos buques en el estrecho

Un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz contra dos buques volvió a paralizar el tránsito en el paso marítimo y derivó en una nueva amenaza de Estados Unidos contra Irán, al que desafió con un aumento de las presiones económicas. Así, Washington advirtió que podría mantener indefinidamente el bloqueo naval contra Teherán, ⁠en un momento en que las negociaciones para un alto el fuego se han estancado, el suministro mundial de petróleo está disminuyendo y las tensiones regionales van en aumento.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ​declaró a ⁠los periodistas que el ⁠ejército estadounidense tiene la capacidad de mantener una presencia naval en la región para hacer cumplir su bloqueo a Irán, ​que ha infligido graves daños económicos al país.

“La Armada de Estados Unidos puede mantener un bloqueo como ese de ‌forma indefinida porque iremos rotando los buques, tal y como hemos hecho ​hasta ahora y seguiremos haciendo”, declaró Hegseth a la ​prensa durante un viaje a Panamá.

En esa misma línea, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el jueves que Estados Unidos tenía previsto infligir más daño financiero a Irán.

“Estén atentos a este espacio para más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, arremetió el funcionario en una entrevista en Newsmax.

Con el acuerdo provisional de junio para ​poner fin a la guerra cada vez más lejano, Irán ha tratado de ejercer presión sobre Washington a cambio de controlar el estrecho de Ormuz.

Ataques en Ormuz

La República Islámica atacó algunos buques que intentaban ⁠transitar por esta vía navegable estratégica, por la que circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo antes de que comenzara la ‌guerra en febrero.

(260620) -- KHASAB, 20 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 20 de junio de 2026 del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán. (Xinhua/Wen Xinnian) (jg) (ra) (da) Wen Xinnian - XinHua

En esta oportunidad dos buques de la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) fueron atacados mientras transitaban por el estrecho el jueves por la tarde, según informó la agencia estatal de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos responsabilizó a ‌Irán, que no hizo comentarios de inmediato.

Nueve buques atravesaron el jueves la estrecha vía marítima situada ​a la entrada del golfo Pérsico, frente a cinco el miércoles, pero ​por debajo del promedio de 12 registrado en agosto, según la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Los datos de seguimiento marítimo no mostraban ningún cruce visible de embarcaciones a primeras horas del viernes.

Es posible que algunos buques atraviesen el estrecho sin ser detectados, con los transpondedores apagados, pero las cifras distaban mucho de los más de 130 barcos que recorrían a diario el estrecho de Ormuz previo a la guerra.

Mientras la vía diplomática intenta reencauzar el diálogo entre Irán y EE.UU, Teherán afirmó que no permitirá la reapertura de la vía marítima hasta que se cumplan sus condiciones, entre ellas el levantamiento de las sanciones económicas y la liberación de los activos iraníes congelados.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos tiene el “control ⁠total” del estrecho, por el que circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes ⁠del inicio de la guerra, una afirmación rechazada por Irán.

El jueves, una comisión parlamentaria iraní aprobó el plan de la República Islámica para el estrecho. Este incluía una disposición que prohibía el tránsito de activos y equipos de Estados Unidos, Israel y otros países considerados “hostiles”, informó la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Estados Unidos levantó durante un mes, a ‌mediados de junio, el bloqueo contra los puertos y el transporte marítimo de ​Irán, pero posteriormente volvió a imponerlo, lo que privó a Teherán de su principal fuente de divisa fuerte y agravó las pérdidas anteriores ocasionadas por los ataques contra su infraestructura energética durante la guerra.

Washington había dicho anteriormente que levantaría el bloqueo contra Irán una vez que este país y Omán, situados a sendos lados del estrecho, alcanzaran un acuerdo para restablecer la navegación comercial.

Agencias Reuters, AP