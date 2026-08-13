El insólito chiste de Marco Rubio sobre la dieta Keto que generó sorpresa en Paraguay

WASHINGTON.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, protagonizó una llamativa referencia a Paraguay al relatar, entre risas, su experiencia con la dieta cetogénica y describir como “casi un episodio psicótico” las primeras 72 horas que pasó sin consumir azúcar ni carbohidratos.

La anécdota surgió durante el episodio 51 del podcast de Katie Miller, una exasesora de la administración de Donald Trump, donde Rubio contó que hace unos cuatro o cinco años decidió probar la dieta keto.

La dieta keto, también conocida como cetogénica, busca reducir drásticamente el consumo de carbohidratos para inducir al organismo a un estado metabólico denominado cetosis. El régimen restringe fuertemente los carbohidratos y aumenta el consumo de grasas y proteínas, lo que lleva al organismo a utilizar la grasa como fuente principal de energía.

“Una vez, hace quizá cuatro o cinco años, probé esto que se llama dieta keto”, relató Rubio. Según explicó, durante los primeros días atravesó una fuerte abstinencia de azúcar y carbohidratos. “Fue un evento casi psicótico para mí”, dijo, al recordar las primeras 72 horas.

"Sr. presidente, tenemos que bombardear… Paraguay” 💣😨



🇺🇸👀 El llamativo dicho del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tras contar en una entrevista que hace unos cuatro o cinco años probó la dieta keto y que las primeras 72 horas, sin azúcar ni carbohidratos, fueron… pic.twitter.com/lHHMy9kvR3 — Ñanduti (@nanduti) August 12, 2026

Fue entonces cuando llevó la experiencia al terreno político y planteó qué podría haber ocurrido si hubiera atravesado aquel estado mientras ocupaba su actual cargo como jefe de la diplomacia estadounidense.

“Si hiciera esto en este trabajo, estaría como: ‘Señor presidente, debemos bombardear, no sé, ¿Paraguay?’”, dijo Rubio, en tono de broma, en referencia a una eventual conversación con Trump.

“Y es como, ¿por qué? No sé, simplemente estoy muy enojado porque no he comido nada de azúcar”, agregó entre risas.

Rubio aclaró luego que su comentario no constituía una crítica contra la dieta. “No es para todos”, señaló, al explicar que, aunque decidió probarla, la experiencia no resultó sencilla para él.

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La referencia a Paraguay adquiere un matiz particular debido a que una semana antes Rubio había firmado con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia nuclear civil. El acuerdo permitirá a Paraguay avanzar en un relevamiento de recursos como uranio y tierras raras y se enmarca en la relación de cooperación que mantienen ambos países.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento de la Cancillería paraguaya sobre los dichos del secretario de Estado estadounidense, que fueron formulados explícitamente como una broma.