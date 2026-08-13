Irán desafía a Trump y asegura que mantiene el control total de Ormuz

DUBAI.– El estrecho de Ormuz está “bajo el control y la gestión ‌de Irán”, afirmó el ‌jueves ⁠el recién nombrado jefe de la unidad paramilitar iraní Basij, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos tenía “control ​total” sobre ⁠esta ⁠estratégica vía navegable.

“El estrecho de Ormuz está bajo la gestión y el control de la república islámica”, afirmó Hossein Taeb, según declaraciones difundidas por la agencia semioficial Fars.

Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán Razieh Poudat - ISNA

Taeb aseguró que Washington había intentado socavar la “popularidad” de la república islámica en la región con el inicio de otra guerra en Ormuz, pero afirmó que Estados Unidos había sido derrotado una vez más, pese a sus declaraciones sobre la debilidad de las fuerzas iraníes.

“Hoy se puede ver que el estrecho de Ormuz está bajo la gestión y el control de la república islámica”, insistió.

La disputa tiene como escenario una vía marítima crucial para los mercados energéticos internacionales. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Teherán bloqueó el tránsito después del comienzo de la guerra, desatada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Estados Unidos respondió posteriormente con un bloqueo naval al transporte marítimo y a los puertos iraníes, mientras aseguró que protegería la libertad de navegación de los barcos que viajaran hacia y desde puertos no iraníes.

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán Razieh Poudat - ISNA

La escalada pareció encontrar una salida en junio, cuando Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo provisional que declaraba un alto el fuego permanente e instaba a restablecer rápidamente la libertad de navegación en el golfo Pérsico.

Sin embargo, el entendimiento se derrumbó pocas semanas después. Irán reanudó ataques limitados contra embarcaciones que, según sus autoridades, navegaban en violación de las disposiciones acordadas. Estados Unidos respondió con nuevos ataques contra las provincias del sur iraníes, que Washington presentó como operaciones destinadas a reducir la capacidad de Teherán para atacar barcos en el golfo Pérsico.

En medio de las nuevas acusaciones cruzadas, Rasoul Sanaei-Rad, alto funcionario militar y político iraní, descartó este jueves una reapertura inmediata del estrecho y condicionó cualquier cambio a que Washington respete los compromisos asumidos en el acuerdo provisional de junio.

Según Sanaei-Rad, Estados Unidos no puede conseguir de manera unilateral la reapertura de la estratégica vía marítima. Irán, sostuvo, no permitirá nuevamente el tránsito hasta que la otra parte cumpla con las obligaciones que había aceptado.

El funcionario también elevó el tono frente a la posibilidad de una nueva escalada militar y anticipó una respuesta iraní más dura si vuelve a estallar un enfrentamiento abierto. “En una posible guerra futura, nos mantendremos más firmes y adoptaremos una postura más ofensiva”, advirtió, según Fars.

Las declaraciones dejaron nuevamente expuesta la distancia entre Washington y Teherán sobre el futuro de Ormuz. Mientras Trump reivindica el “control total” estadounidense, Irán sostiene que la decisión sobre cuándo y bajo qué condiciones volverá a abrirse el estrecho permanece en manos de la república islámica.

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz Razieh Poudat - ISNA

Por demás, los precios del petróleo cerraron este jueves con una caída superior al 2%, ante las señales de una menor demanda mundial y el fuerte aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos.

Los futuros del Brent retrocedieron un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense cayó un 2,4%, hasta los 81,25 dólares. La baja se produjo pese a que las interrupciones del suministro en Medio Oriente continúan respaldando los precios, en particular por la disputa entre Washington y Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

Agencia Reuters