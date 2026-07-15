EE.UU. lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán

WASHINGTON (AFP).- El Ejército estadounidense afirmó haber lanzado una ola de ataques contra Irán este miércoles, según indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), después de que Washington reanudara su bloqueo a los puertos iraníes tras el recrudecimiento de la guerra. Es el quinto día consecutivo de ataques de Washington a la República Islámica.

Las fuerzas estadounidenses “comenzaron a lanzar una ola de ataques (...) destinados a debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz”, afirmó el Centcom en X.

At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

El anuncio llega luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar plantas de energía iraníes la próxima semana si no hay un acuerdo, en medio de las repetidas idas y vueltas entre los dos bandos que no terminan de trazar un horizonte libre de conflicto.

La reanudación de los ataques en los últimos días aumentó las dudas sobre si el memorándum de entendimiento firmado el mes pasado conduciría a un cese definitivo de la guerra, que arrastró a los vecinos de Irán y trastocó ​el suministro energético mundial.

La frágil tregua alcanzada el 17 de junio entre las partes quedó disuelta de nuevo. Ahora es el quinto día de ataques estadounidenses y de un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Estrecho de Ormuz

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de EE.UU.

“Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

“El enemigo también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados”, continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

“Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie”, añadió.

Tras nuevos bombardeos contra Irán y el bloqueo a los puertos, la república islámica respondió con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

Incluso, Bahréin activó sus sirenas antiaéreas mientras Kuwait aseguró haber repelido “ataques hostiles” con drones iraníes, informaron este miércoles las autoridades.

Bahrein activa las sirenas antiaéreas y Kuwait repele drones iraníes - - AFP

“Se activó la sirena. Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”, aseguró el Ministerio del Interior bareiní en la red social X.

El Ejército kuwaití, por su parte, informó que se enfrentó a “ataques hostiles con drones” iraníes durante la madrugada. “Cualquier ruido de explosión que se haya escuchado es resultado de la interceptación de estos aparatos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”, precisó el Estado en X.